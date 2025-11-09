Advertisement
trendingNow12995191
Hindi Newsपाकिस्तान-चीन

ISI की सबसे खतरनाक आतंकी यूनिट, कई बार रची दहशत की साजिश, 'S1' की भारतीय खुफिया एजेंसियों ने ऐसे तोड़ी कमर

साल 2000 में 'S1' यूनिट की कमान पाक ऑर्मी के दो बड़े सैन्य अफसरों के रैंक के लोगों को दी गई थी जिनके कोड नेम गाजी वन और गाजी टू हैं. ये लोग ड्रग तस्करों से आने वाली आमदनी को आतंकी संगठनों के लिए फंडिंग करते हैं.

Written By  Ravindra Singh|Last Updated: Nov 09, 2025, 07:29 PM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

ISI की सबसे खतरनाक आतंकी यूनिट, कई बार रची दहशत की साजिश, 'S1' की भारतीय खुफिया एजेंसियों ने ऐसे तोड़ी कमर

भारतीय खुफिया एजेंसियों ने पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी इंटर-सर्विसेज इंटेलिजेंस (ISI) की सबसे खतरनाक यूनिट 'S1' का पर्दाफाश कर दिया है. 'S1' पाकिस्तानी खुफिया एजेंसी ISI की सबसे एक्टिव और गुप्त युनिट है. 1993 में मुंबई बम कांड से लेकर पहलगाम हमले तक 'S1' यूनिट सक्रिय रही है और इसी यूनिट के लोगों ने भारत में हुए हमलों पर पूरा प्लान तैयार किया था. एनडीटीवी की रिपोर्ट के मुताबिक भारतीय सुरक्षा एजेंसियों ने 'S1' को डीकोड कर उनकी खुफिया एजेंसी आईएसआई की कमर तोड़ दी है. 'S1' का मतलब ‘सब वर्शन वन’ ISI की यूनिट है.

एनडीटीवी की रिपोर्ट के मुताबिक ने सुरक्षा एजेंसियों के टॉप सूत्रों ने पाकिस्तानी खुफिया एजेंसी ISI की इस सीक्रेट यूनिट S1 को लेकर पूरी जानकारी दी है. आईएसआई की S1 यूनिट को पाकिस्तान आर्मी के कर्नल रैंक के दो बड़े अफसर लीड कर रहे हैं. इन अफसरों का कोड नेम है गाजी 1 और गाजी 2 आईएसआई की S1 यूनिट का हेडक्वार्टर इस्लामाबाद में है. S1 यूनिट को ड्रग्स से आए पैसों से फंडिंग की जाती है. इस यूनिट के लोगों को हर तरह की ट्रेनिंग के बारे में जानकारी होती है. ये खुद ट्रेनर भी होते हैं ये आइईडी बनाने में एक्सपर्ट, ये कोई भी हथियार चलाने में माहिर होते हैं. इसके अलावा इनके पास भारत के हर कोने के नक्शे भी मौजूद होते हैं.

'S1' यूनिट की कमान 'गाजी वन और गाजी टू' के हाथों में
साल 2000 में 'S1' यूनिट की कमान पाक ऑर्मी के दो बड़े सैन्य अफसरों के रैंक के लोगों को दी गई थी जिनके कोड नेम गाजी वन और गाजी टू हैं. ये लोग ड्रग तस्करों से आने वाली आमदनी को आतंकी संगठनों के लिए फंडिंग करते हैं. पाकिस्तानी आतंकी संगठन जैश-ए-मोहम्मद, हिज्बुल मुजाहिद्दीन, लश्कर-ए-तैयबा और जैश-ए-मोहम्मद जैसे आतंकी संगठन इस ड्रग्स रैकेट से की गई फंडिंग की मदद से आतंकियों को ट्रेनिंग देते हैं. 'S1' यूनिट का हेडक्वार्टर पाकिस्तान की राजधानी इस्लामाबाद में स्थित है. 

Add Zee News as a Preferred Source

कैसा होता है 'S1' के ट्रेनर का हुलिया
सूत्र के मुताबिक 'S1' यूनिट के ट्रेनरों के बाल लंबे होते हैं वो सलव-कुर्ता पहनते हैं और वहां इस्तेमाल किए जाने वाले कोड वर्ड्स की बदौलत कैंपों में घूमते हैं. 'S1' यूनिट के ट्रेनर कैंप में आने वाले नए आतंकियों को IED-बम बनाने, हथियार चलाने और भीड़-भाड़ वाले इलाकों में बम धमाके की ट्रेनिंग देते हैं.  इन ट्रेनिंग लेने वाले आतंकियों को इस बात की जानकारी भी नहीं होती है कि इन्हें आईएसआई ट्रेनिंग दे रही है. ड्रग्स और हेरोइन जैसे नशीले पदार्थों की तस्करी से 'S1' यूनिट के ट्रेनर करोड़ों रुपए जुटाते हैं. ये पैसे दुबई में रहने वाले आतंकी गुटों को समर्थित करने वाले लोगों के खाते में आते हैं जहां से ये पाकिस्तान पहुंचाए जाते हैं. 

हवाला के जरिए आतंकियों तक पहुंचते हैं पैसे
2022 में हुए कश्मीर के हमलों में यह खुलासा हुआ कि आतंकियों को फंडिंग हवाला मनी के जरिए किया जा रहा है. भारतीय खुफिया एजेंसियों ने पाकिस्तानी खुफिया एजेंसी आईएसआई की 'S1' यूनिट को सबसे बड़ी ताकत बताते हुए कहा कि इस यूनिट का काम है कश्मीर में ड्रग्स-आतंक का जाल तैयार कर वहां के स्थानीय बेरोजगार युवकों को फांसना. सूत्रों ने ये भी बताया कि 'S1' यूनिट ने 1993 मुंबई ब्लास्ट से पहलगाम तक साजिशें रचीं. इन खुलासों के बाद अब 'S1' यूनिट की पाकिस्तान से कनेक्शन की सभी तार जोड़े जा रहे हैं. जानकारों ने इस बात की चेतावनी दी, 'S1' यूनिट अभी भी सक्रिय है और कश्मीर में खतरा बरकरार है.

यह भी पढ़ेंः ढाका को ढाल बनाकर भारत पर हमला कराएगा हाफिज सईद? साजिशों की नई 'किताब' से खुलासा

About the Author
author img
Ravindra Singh

देश-विदेश की खबरों के साथ क्राइम की खबरों पर पैनी नजर, एक दशक से भी ज्यादा समय से डिजिटल मीडिया में सक्रिय.

...और पढ़ें

TAGS

PakistanISI

Trending news

जिसे कचरा समझते थे लोग , मोदी सरकार ने उसी से कमा लिए 800 करोड़! कैसे किया ये कमाल
Modi government
जिसे कचरा समझते थे लोग , मोदी सरकार ने उसी से कमा लिए 800 करोड़! कैसे किया ये कमाल
CDS चौहान ने किया ऐसा दावा, कांप जाएगा पाकिस्तान; चीन में भी मचेगी खलबली!
CDS Anil Chauhan
CDS चौहान ने किया ऐसा दावा, कांप जाएगा पाकिस्तान; चीन में भी मचेगी खलबली!
रूस में फंसा तमिलनाडु का डॉक्टर, पत्नी ने सरकार से लगाई गुहार, कहा- पति को लाया जाए
india russia news in hindi
रूस में फंसा तमिलनाडु का डॉक्टर, पत्नी ने सरकार से लगाई गुहार, कहा- पति को लाया जाए
संसद सत्र के लिए कांग्रेस ने चढ़ा ली 'आस्तीन', इन मुद्दों से करेगी मोदी सरकार पर वार
parliament news in hindi
संसद सत्र के लिए कांग्रेस ने चढ़ा ली 'आस्तीन', इन मुद्दों से करेगी मोदी सरकार पर वार
AAP के जिस विधायक पर लगा रेप का आरोप, वो भाग गए ऑस्ट्रेलिया; कहा- वापस तभी आऊंगा...
AAP MLA
AAP के जिस विधायक पर लगा रेप का आरोप, वो भाग गए ऑस्ट्रेलिया; कहा- वापस तभी आऊंगा...
आरएसएस में मुस्लिम, ईसाई सबका स्वागत है लेकिन... मोहन भागवत का बड़ा बयान
Mohan Bhagwat
आरएसएस में मुस्लिम, ईसाई सबका स्वागत है लेकिन... मोहन भागवत का बड़ा बयान
आडवाणी की तारीफ में शशि थरूर का एक और धमाकेदार बयान, नेहरू-इंदिरा से की तुलना
Shashi Tharoor
आडवाणी की तारीफ में शशि थरूर का एक और धमाकेदार बयान, नेहरू-इंदिरा से की तुलना
थाने में कश लगाते हुए बनाई थी रील, अब पछता रहे! पुलिस ने यूं उतारा सिगरेट वाला स्वैग
Reel
थाने में कश लगाते हुए बनाई थी रील, अब पछता रहे! पुलिस ने यूं उतारा सिगरेट वाला स्वैग
घाटी में आतंकवाद को जड़ से खत्म करने की कार्रवाई तेज, सुरक्षाबलों ने चलाया अभियान
Jammu-kashmir
घाटी में आतंकवाद को जड़ से खत्म करने की कार्रवाई तेज, सुरक्षाबलों ने चलाया अभियान
भूकंप के तेज झटके से कांपी Andaman and Nicobar की धरती, जानें कितनी रही तीव्रता
earthquake
भूकंप के तेज झटके से कांपी Andaman and Nicobar की धरती, जानें कितनी रही तीव्रता