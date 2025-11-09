ISI की सबसे खतरनाक आतंकी यूनिट, कई बार रची दहशत की साजिश, 'S1' की भारतीय खुफिया एजेंसियों ने ऐसे तोड़ी कमर

भारतीय खुफिया एजेंसियों ने पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी इंटर-सर्विसेज इंटेलिजेंस (ISI) की सबसे खतरनाक यूनिट 'S1' का पर्दाफाश कर दिया है. 'S1' पाकिस्तानी खुफिया एजेंसी ISI की सबसे एक्टिव और गुप्त युनिट है. 1993 में मुंबई बम कांड से लेकर पहलगाम हमले तक 'S1' यूनिट सक्रिय रही है और इसी यूनिट के लोगों ने भारत में हुए हमलों पर पूरा प्लान तैयार किया था. एनडीटीवी की रिपोर्ट के मुताबिक भारतीय सुरक्षा एजेंसियों ने 'S1' को डीकोड कर उनकी खुफिया एजेंसी आईएसआई की कमर तोड़ दी है. 'S1' का मतलब ‘सब वर्शन वन’ ISI की यूनिट है.

एनडीटीवी की रिपोर्ट के मुताबिक ने सुरक्षा एजेंसियों के टॉप सूत्रों ने पाकिस्तानी खुफिया एजेंसी ISI की इस सीक्रेट यूनिट S1 को लेकर पूरी जानकारी दी है. आईएसआई की S1 यूनिट को पाकिस्तान आर्मी के कर्नल रैंक के दो बड़े अफसर लीड कर रहे हैं. इन अफसरों का कोड नेम है गाजी 1 और गाजी 2 आईएसआई की S1 यूनिट का हेडक्वार्टर इस्लामाबाद में है. S1 यूनिट को ड्रग्स से आए पैसों से फंडिंग की जाती है. इस यूनिट के लोगों को हर तरह की ट्रेनिंग के बारे में जानकारी होती है. ये खुद ट्रेनर भी होते हैं ये आइईडी बनाने में एक्सपर्ट, ये कोई भी हथियार चलाने में माहिर होते हैं. इसके अलावा इनके पास भारत के हर कोने के नक्शे भी मौजूद होते हैं.

'S1' यूनिट की कमान 'गाजी वन और गाजी टू' के हाथों में

साल 2000 में 'S1' यूनिट की कमान पाक ऑर्मी के दो बड़े सैन्य अफसरों के रैंक के लोगों को दी गई थी जिनके कोड नेम गाजी वन और गाजी टू हैं. ये लोग ड्रग तस्करों से आने वाली आमदनी को आतंकी संगठनों के लिए फंडिंग करते हैं. पाकिस्तानी आतंकी संगठन जैश-ए-मोहम्मद, हिज्बुल मुजाहिद्दीन, लश्कर-ए-तैयबा और जैश-ए-मोहम्मद जैसे आतंकी संगठन इस ड्रग्स रैकेट से की गई फंडिंग की मदद से आतंकियों को ट्रेनिंग देते हैं. 'S1' यूनिट का हेडक्वार्टर पाकिस्तान की राजधानी इस्लामाबाद में स्थित है.

कैसा होता है 'S1' के ट्रेनर का हुलिया

सूत्र के मुताबिक 'S1' यूनिट के ट्रेनरों के बाल लंबे होते हैं वो सलव-कुर्ता पहनते हैं और वहां इस्तेमाल किए जाने वाले कोड वर्ड्स की बदौलत कैंपों में घूमते हैं. 'S1' यूनिट के ट्रेनर कैंप में आने वाले नए आतंकियों को IED-बम बनाने, हथियार चलाने और भीड़-भाड़ वाले इलाकों में बम धमाके की ट्रेनिंग देते हैं. इन ट्रेनिंग लेने वाले आतंकियों को इस बात की जानकारी भी नहीं होती है कि इन्हें आईएसआई ट्रेनिंग दे रही है. ड्रग्स और हेरोइन जैसे नशीले पदार्थों की तस्करी से 'S1' यूनिट के ट्रेनर करोड़ों रुपए जुटाते हैं. ये पैसे दुबई में रहने वाले आतंकी गुटों को समर्थित करने वाले लोगों के खाते में आते हैं जहां से ये पाकिस्तान पहुंचाए जाते हैं.

हवाला के जरिए आतंकियों तक पहुंचते हैं पैसे

2022 में हुए कश्मीर के हमलों में यह खुलासा हुआ कि आतंकियों को फंडिंग हवाला मनी के जरिए किया जा रहा है. भारतीय खुफिया एजेंसियों ने पाकिस्तानी खुफिया एजेंसी आईएसआई की 'S1' यूनिट को सबसे बड़ी ताकत बताते हुए कहा कि इस यूनिट का काम है कश्मीर में ड्रग्स-आतंक का जाल तैयार कर वहां के स्थानीय बेरोजगार युवकों को फांसना. सूत्रों ने ये भी बताया कि 'S1' यूनिट ने 1993 मुंबई ब्लास्ट से पहलगाम तक साजिशें रचीं. इन खुलासों के बाद अब 'S1' यूनिट की पाकिस्तान से कनेक्शन की सभी तार जोड़े जा रहे हैं. जानकारों ने इस बात की चेतावनी दी, 'S1' यूनिट अभी भी सक्रिय है और कश्मीर में खतरा बरकरार है.

