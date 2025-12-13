Advertisement
इमरान खान बनाम सत्ता की लड़ाई में खराब हो रहा पाकिस्तानी बच्चों का भविष्य, हर दिन करोड़ों का नुकसान भी झेल रही 'मजबूर जनता'

Imran Khan: पाकिस्तान के पूर्व पीएम इमरान खान को लेकर सियासी पारा काफी ज्यादा हाई हो गया है. इसी बीच उन्हें दूसरी जेल में शिफ्ट करने की बात होने लगी है. इस समय इमरान खान रावलपिंडी की अडियाला में बंद हैं. जिन्हें 10 साल की सजा सुनाई गई है. 

 

Written By  Abhinaw Tripathi |Last Updated: Dec 13, 2025, 07:42 AM IST
EX PM Imran Khan: पाकिस्तान के पूर्व पीएम इमरान खान को लेकर सियासी हलचल लगातार बढ़ गई है. जिसके बाद उन्हें सेना ने देश के लिए खतरा बताया है. उनकी बहनों का कहना है कि जेल में उनके साथ ना इंसाफी हो रही है. उन्हें किसी से मिलने नहीं दिया जा रहा है. इमरान खान से न मिल पाने की वजह से उनकी बहनें प्रदर्शन कर रही हैं. इमरान खान इस समय रावलपिंडी की अडियाला में बंद हैं. हालांकि उन्हें अन्य जेल में स्थानांतरित करने के लिए खुफिया एजेंसियों ने पंजाब सरकार को एक रिपोर्ट सौंपी है. इसकी वजह सैकड़ों बच्चों के भविष्य से जुड़ा हुआ है. आइए जानते हैं इसके बारे में. 

दूसरी जेल में शिफ्ट करने की बात
BBC उर्दू की रिपोर्ट के मुताबिक बीते दिनों से ही इमरान खान को दूसरी जेल में शिफ्ट करने की बात की जा रही है. इमरान खान को लेकर इस समय सियासी माहौल भी काफी ज्यादा गरमाया हुआ है. इसे लेकर खुफिया एजेंसियों द्वारा दिए गए सुझाव में कहा गया है कि हर सप्ताह होने वाली बैठकों की वजह से अडियाला रोड पर व्यावसायिक गतिविधियां बुरी तरह प्रभावित होती हैं. इतना ही नहीं बच्चों की शैक्षिक गतिविधियां भी प्रभावित हो रही है. जिसकी वजह से दुकानदारों के साथ-साथ पढ़ाई करने वाले बच्चों के माता-पिता भी विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं. रिपोर्ट में ये भी कहा गया है कि अडियाला जेल के आसपास के कई गांवों में रहने वाले सैकड़ों छात्र प्रतिदिन रावलपिंडी के अन्य क्षेत्रों में स्थित शैक्षणिक संस्थानों में पढ़ने जाते हैं.

प्रभावित होती हैं दुकानें
साथ ही साथ ये भी बताया गया है कि जिस दिन इमरान खान अपने परिवार और पार्टी नेताओं से मिलते हैं, उस दिन अडियाला जेल के आस-पास तीन किलोमीटर तक का हिस्सा सुरक्षा की वजह से बंद कर दिया जाता है. साथ ही साथ आसपास की दुकानें भी बंद रहती हैं. उनकी पत्नी और बहनों के सड़क पर धरना देने की वजह से कानून व्यवस्था के लिए समस्या खड़ी हो गई और इससे आम- जनजीवन भी काफी ज्यादा प्रभावित हुआ, उनकी बहनों का कहना है कि कोर्ट के आदेश के बावजूद भी उन्हें इमरान खान से नहीं मिलने दिया जा रहा है जिसकी वजह से वो प्रदर्शन कर रही हैं.

इमरान खान के वकील ने कही ये बात
इमरान खान की दूसरी जेल में स्थानांतरित करने की बात पर इमरान खान के वकील अली बुखारी ने कहा कि अगर सरकार पूर्व प्रधानमंत्री को किसी दूसरी जेल में स्थानांतरित करती है तो पार्टी इसपर कड़ी प्रतिक्रिया देगी. साथ ही कहा कि अगर ऐसा हुआ तो वे सभी कानूनी उपाय अपनाएंगे, आम तौर पर किसी भी अपराधी को उसी जेल में रखा जाता है जहां अदालत के द्वारा उसे सजा सुनाई जाती है. बता दें कि पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान पिछले दो वर्षों से रावलपिंडी की अडियाला जेल में बंद हैं और उन्हें 190 मिलियन पाउंड के अल-कादिर ट्रस्ट मामले में दस साल की जेल की सजा सुनाई गई है. 

About the Author
author img
Abhinaw Tripathi

Zee News में नेशनल डेस्क पर देश–विदेश और राजनीति से जुड़ी खबरें लिखते हैं. करियर का आगाज 2023 से (Zee Media) से हुआ. डिजिटल डेस्क पर खबरें लिखने के लिए अलावा साहित्य से भी गहरा नाता है. खबरों के अल...और पढ़ें

