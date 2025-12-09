Advertisement
Hindi Newsपाकिस्तान-चीन

पहले यूनान कहा जाता था, अब पाकिस्तान का ब्राजील है 'धुरंधर' का ल्यारी... जहां भुट्टो ने छिपाई थी फिरंगी माशूका

Liyari, Karachi: कराची शहर का इलाका ल्यारी इन दिनों 'धुरंधर' फिल्म के चलते चर्चा में है. इस मौके पर लोग इस इलाके की क्राइम कुंडली खंगाल रहे हैं. लेकिन हम आपको इस क्षेत्र से जुड़े कुछ दिलचस्प किस्से बताने जा रहे हैं. 

Written By  Tahir Kamran|Last Updated: Dec 09, 2025, 11:16 AM IST
हाल ही में रिलीज हुई फिल्म धुरंधर ने ल्यारी को फिर से सुर्खियों में ला दिया है. फिल्म में कराची के ल्यारी इलाके के कुख्यात गैंगस्टर सरदार अब्दुल रहमान बरोच, जिन्हें आमतौर पर रहमान डकैत कहा जाता था, की कहानी दिखाई गई है. रहमान डकैत ने युवा उम्र में अपराध की दुनिया में कदम रखा और फिर ल्यारी पर कब्जा जमा लिया. फिल्म में उनकी हिंसक प्रवृत्ति, ड्रग्स, वसूली और स्थानीय राजनीति के साथ गठजोड़ को दिखाया गया है. हालांकि फिल्म में इलाके को दिखाए जाने के बाद कई लोग दो हिस्सों में बंट गए हैं. कुछ लोग फिल्मी कहानी का विरोध कर रहे हैं तो कुछ लोग कह रहे हैं कि सच्चाई ही तो दिखाई है इसमें गलत क्या है?

सबसे पहले यह बता दें कि ल्यारी पाकिस्तान के सिंध राज्य के कराची शहर के दक्षिण-पश्चिमी हिस्से में मौजूद है. यह शहर का एक ऐतिहासिक और घनी आबादी वाला इलाका है. अतीत में यह इलाका, पाकिस्तान की सबसे उदारवादी मानी जाने वाली प्रधानमंत्री बेनजीर भुट्टो का निर्वाचन क्षेत्र भी रह चुका है. बेनजीर भुट्टो ने न सिर्फ ल्यारी में अपने पहले बच्चे को जन्म दिया, बल्कि उनके एक पीर की मजार भी ल्यारी में ही थी.

ल्यारी और भुट्टो परिवार

बेनजीर भुट्टो के पिता जुल्फिकार अली भुट्टो ने चुनाव के दौरान ल्यारी में जनसभा को संबोधित करते हुए कहा था कि अगर मेरी पार्टी सत्ता में आई तो मेरे मंत्री ल्यारी की गलियों में झाड़ू लगाएंगे. BBC उर्दू के मुताबिक जुल्फिकार भुट्टो ने ककरी ग्राउंड के बड़ी जनसभा में यह बात कही थी. रिपोर्ट में आगे यह भी दावा किया कि जुल्फिकार अली भुट्टो का ल्यारी से एक और कनेक्शन था और यह कनेक्शन उनके दादा से जुड़ा है. भुट्टो के दादा गुलाम मुर्तजा भुट्टो ने एक अंग्रेज औरत से प्यार करने के बाद ल्यारी के खड़ा इलाके के गुलाम मुहम्मद के यहां शरण ली थी. 

ल्यारी की आबादी और भाषा

कराची के इतिहास पर लिखी एक महत्वपूर्ण किताब 'The Dual City: Karachi During the Raj' में मशहूर आर्किटेक्ट यासमीन लारी के हवाले से एक रिपोर्ट में लिखा गया कि 1890 तक ल्यारी की आबादी 24,600 तक पहुंच चुकी थी. इसके अलावा पाकिस्तान में 2023 में की गई जनगणना के मुताबिक यहां की आबादी अब 10 लाख से ज्यादा है. इन आंकड़ों से साबित होता है कि पाकिस्तान बनने से पहले ही ल्यारी बहुत घनी आबादी वाला इलाका था. यहां बलोच, सिंधी, उर्दू भाषी, पश्तून और पंजाबी- सभी समुदायों के लोग रहते हैं. यानी यह ऐसा इलाका है जहां कई संस्कृतियां एक साथ रहती हैं.

1890 में आबादी: 24,600 (The Dual City: Karachi During the Raj)
2023 जनगणना: 10,00,000+ (Pakistan Census 2023)
मुख्य समुदाय: बलोच, सिंधी, उर्दू भाषी, पश्तून, पंजाबी

जिन्ना और ल्यारी

इसके अलावा अपनी बीमारी के आखिरी दिनों में जब मोहम्मद अली जिन्ना मारीपुर एयरबेस से कराची आ रहे थे, तो रास्ते में उनकी गाड़ी अचानक खराब हो गई. नजदीक में ही शरणार्थियों की अस्थायी बस्तियां थीं. जैसे ही लोगों को पता चला कि जिन्ना की गाड़ी उनके इलाके में खराब हो गई तो बड़ी तादाद में लोग उनकी मदद करने वहां पहुंचे. इतना ही नहीं 1948 में जब जिन्ना की मौत हुई तो ल्यारी के ही एक निवासी नूर मोहम्मद बलोच ने उनकी कब्र तैयार की और उन्हें कब्र में भी उसी ने उतारा था. बाद में नूर मोहम्मद बलोच के परिवार ने ही प्रधानमंत्री रह चुके लियाकत अली खान की दफन रस्मों में अहम किरदार अदा किया था.

पाकिस्तान का ब्राजील है ल्यारी?

ल्यारी को अक्सर 'पाकिस्तान का ब्राजील' भी कहा जाता है, क्योंकि फुटबॉल यहां की रूह में बसा है. हर फीफा वर्ल्ड कप पर पूरा इलाका सज उठता है. आज भी कुछ मोहल्लों में लोगों के पसंदीदा देशों के झंडे नजर आ जाते हैं लेकिन गैंगवार के दौर में हालात इतने बिगड़ गए थे कि एक फुटबॉल मैच के दौरान धमाका हुआ और कई फुटबॉल अकादमियां सुनसान हो गईं. अब धीरे-धीरे ये अकादमियां फिर से बस रही हैं और दोबारा एक्टिव होना शुरू हो चुकी है. 

पाकिस्तान को ल्यारी से मिलने वाले बड़े नाम 

ल्यारी से कई ऐसे नाम निकले हैं जिन्होंने न सिर्फ शोहरत पाई, बल्कि पाकिस्तान का नाम भी रोशन किया. इनमें मुहम्मद हुसैन शाह (ओलंपियन बॉक्सर), उमर बलोच, गुलाम अब्बास और उस्ताद कासिम (फुटबॉलर), वाजा गुलाम मोहम्मद नूरुद्दीन (शिक्षाविद), सैयद सज्जाद अली शाह (पूर्व मुख्य न्यायाधीश), वाजा खैर मोहम्मद नकवी (जिन्होंने कुरआन का बलोची भाषा में अनुवाद किया) और सिकंदर बलोच (बॉडी बिल्डिंग में पूर्व मिस्टर पाकिस्तान) जैसी शख्सियतें शामिल हैं. एक आर्टिकल ने तो शुरुआती ल्यारी की तुलना युनान से कर दी है. एख राइटर ने लियारी को लेकर लिखा कि यह वो इलाका था जो बा-शऊर लोगों का बसाया हुआ था. शायद लेखक यहां ल्यारी की तुलना युनान की ज्ञान, संस्कृति वाली छवि से करना चाहता है. 

नाम क्षेत्र / पेशा उपलब्धियां
मुहम्मद हुसैन शाह ओलंपियन बॉक्सर पाकिस्तान का नाम रोशन किया
उमर बलोच फुटबॉलर राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय मैचों में उत्कृष्ट प्रदर्शन
गुलाम अब्बास फुटबॉलर पाकिस्तान टीम के लिए योगदान
उस्ताद कासिम फुटबॉलर स्थानीय और राष्ट्रीय टूर्नामेंट में ख्याति
वाजा गुलाम मोहम्मद नूरुद्दीन शिक्षाविद शिक्षा के क्षेत्र में योगदान
सैयद सज्जाद अली शाह पूर्व मुख्य न्यायाधीश न्यायपालिका में महत्वपूर्ण भूमिका
वाजा खैर मोहम्मद नकवी कुरआन अनुवादक कुरआन का बलोची भाषा में अनुवाद
सिकंदर बलोच बॉडी बिल्डर पूर्व मिस्टर पाकिस्तान

शुरुआत में कैसा था ल्यारी?

ल्यारी के बारे में कहा जाता है कि इसी ने कराची शहर को जन्म दिया. शुरू-शुरू में यहां मजदूर और मेहनतकश लोग आकर बसे. समय के साथ-साथ औद्योगिक विकास और बंदरगाह के पास होने की वजह से यहां और भी मजदूर, कारीगर और कारोबारी लोग रहने लगे. यह शहर का पहला वर्किंग-क्लास इलाका बन गया और यही वजह थी कि यह जगह राजनीतिक गतिविधियों और मजदूर आंदोलनों का केंद्र भी रही. 21वीं सदी की शुरुआत ल्यारी के लिए एक अशांत दौर लेकर आई.

पुराने समय में ल्यारी के गैंग महज नशीली दवाओं के धंधे तक सीमित थे. काला कोट की अफशानी गली के दो भाई- शेर मोहम्मद (शेरो) और दाद मोहम्मद (दादल, जो आगे चलकर रहमान के पिता बने) ने नशे के कारोबार को फैलाने और इलाके में ताकत बढ़ाने के लिए अपना संगठन तैयार करना शुरू किया. यही वह शुरुआती कदम था, जिसने आगे चलकर ल्यारी में अपराध की बुनियाद रख दी. 1970–1990 के दशक में ल्यारी में ड्रग्स की तस्करी और हैशिश जैसे नशीले पदार्थों का कारोबार धीरे-धीरे शुरू हुआ. शुरुआत में यह कारोबार छोटे स्तर पर था लेकिन जैसे-जैसे नेटवर्क फैला, स्थानीय गिरोहों ने इसे नियंत्रित करना शुरू कर दिया.

रहमान डकैत, अरशद पप्पू और उजैर बलोच

यह इलाका बहुत गरीब था, नौकरी और सुविधाएं कम थीं, इसलिए यहां छोटे–मोटे गुंडे और ड्रग्स बेचने वाले गिरोह बन गए. धीरे-धीरे ड्रग तस्करी, जुए और उगाही से पैसा आने लगा और ये छोटे गिरोह माफिया में बदलने लगे. 2000 के बाद रहमान डकैत, अरशद पप्पू और बाद में उजैर बलोच जैसे गैंगस्टर ल्यारी के सबसे बड़े नाम बन गए. इन गैंगों के बीच गोलियां, बमबारी, अपहरण और टारगेट किलिंग आम हो गईं, कई इलाके 'नो-गो जोन' बन गए जहां पुलिस भी जाने से डरती थी.

राजनीति और गैंग

कुछ राजनीतिक दलों पर आरोप लगा कि उन्होंने ल्यारी के गैंगों को अपने आदमी की तरह इस्तेमाल किया. बदले में गैंग उन्हें वोट दिलवाते और विरोधियों को डराते थे. इस वजह से गैंगस्टर सिर्फ बदमाश नहीं, बल्कि इलाके के ताकतवर बन गए, जिनसे लोग डरते भी थे और काम भी निकलवाते थे.

ऑपरेशन ल्यारी

2012–2014 के बीच पुलिस और रेंजर्स ने बड़ा सैन्य-स्टाइल ऑपरेशन चलाया, जिसे 'ऑपरेशन ल्यारी' कहा गया. भारी फोर्स, बख्तरबंद गाड़ियां और घर–घर छापों से कई गैंगस्टर मारे गए या पकड़े गए, तो गैंगवार काफी कम हो गई लेकिन आम लोगों को भी काफी नुकसान हुआ.​ ऑपरेशन के बाद ल्यारी पहले जितना डरावना नहीं रहा, बड़े गैंग तितर–बितर हो गए. फिर भी विशेषज्ञ मानते हैं कि अपराध पूरी तरह खत्म नहीं हुआ, बस पहले जैसा खुलेआम गैंगवार वाला चेहरा नहीं दिखता. ल्यारी को लेकर बहुत कुछ लिखा गया है और कहा जाता है कि इस इलाके की हर चौक सैकड़ों कहानियां मौजूद हैं, जिन्हें अभी-भी लिखा जाना बाकी है. 

Tahir Kamran

Zee News में नेशनल डेस्क पर देश–विदेश और राजनीति से जुड़ी खबरें लिखते हैं. करियर का आगाज 2015 से 'पंजाब केसरी' ग्रुप के उर्दू अखबार ‘हिंद समाचार’ से किया, जहां वे कंटेट राइटर से पेज डिजाइनर तक पहुं...और पढ़ें

