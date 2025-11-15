पाकिस्तान में इंटरनेट भी 'आजाद' नहीं, फ्रीडम इंडेक्स में 27वें नंबर पर फिसला, किस कैटेगरी में है भारत?

Internet Freedom Index Pakistan Rank: पिछले 15 वर्षों के दौरान दुनिया के कुछ देशों में इंटरनेट के इस्तेमाल की आजादी को लेकर भारी गिरावट दर्ज की गई है. इन देशों की लिस्ट में पाकिस्तान, मिस्र, रूस, तुर्की और वेनेजुएला भी शामिल हैं. दरअसल, इन देशों में सरकारों ने अपनी सत्ता के सामने सोशल मीडिया के जरिए आने वाली चुनौतियों के चलते कंट्रोल को बढ़ा दिया है. इसके चलते 2011 से 2015 के बीच पाकिस्तान में भी इंटरनेट इस्तेमाल की आजादी में तेजी से गिरावट आई है. अब पाकिस्तान में इंटरनेट फ्रीडम की लिस्ट में शामिल नहीं है.

27वीं रैंक पर पाक

पाकिस्तानी मीडिया ने ग्लोबल डेमोक्रेसी की निगरानी संस्था की हालिया रिपोर्ट का हवाला देते हुए इंटरनेट के इस्तेमाल की आजादी के मामले में पाक की रैंक 100 में से 27 बताई है. इसके लिए पाक मीडिया ने सरकार की तरफ से सेंसरशिप का हवाला दिया है. अमेरिका फ्रीडम हाउस की तरफ से 1 जून 2024 से लेकर 31 मई 2025 की तक की एक रिपोर्ट शेयर की गई थी, जिसमें पाक अधिकारियों ने वीपीएन के इस्तेमाल पर पाबंदी लगाने की धमकी दी थी.इतना ही नहीं पाक सरकार की तरफ से साइबर अपराध कानून में भी संशोधन किया गया है. जिसको लेकर पाक अधिकारियों ने कहा कि वीपीएन का गलत इस्तेमाल किया जा सकता है.

भारत 51वें स्थान पर

दूसरी तरफ भारत, श्रीलंका के साथ-साथ बांग्लादेश में नागरिकों को इंटरनेट चलाने को लेकर काफी आजादी मिली हुई है. भारत इंटरनेट फ्रीडम इंडेक्स में 51वें नंबर है तो श्रीलंका 53 और बांग्लादेश 45वें स्थान पर है. इंटरनेट फ्रीडम इंडेक्स में चीन और म्यांमार 9वें स्थान पर मौजूद है और ईरान 13वें के अलावा रूस 17वें स्थान पर मौजूद है. अब पाकिस्तान इस लिस्ट में 27 वें स्थान पर पहुंच गया है. हालांकि, 2012 से पहले पाकिस्तान इंटरनेट फ्रीडम इंडेक्स में अच्छी स्थिति में था लेकिन अब पाकिस्तान में लोगों को खराब इंटरनेट क्वालिटी और व्हाट्सएप जैसे प्लेटफार्म के इस्तेमाल में उनको दिक्कतों का सामना करना पड़ता है.

