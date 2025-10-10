Advertisement
पाकिस्तान में इजराइल विरोधी प्रदर्शन, पुलिस से हिंसक झड़प, इन 2 शहरों में बैन हुआ इंटरनेट

टीएलपी की रैली और उसके विरोध के कारण इस्लामाबाद और रावलपिंडी के कुछ एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन को भी बंद रखा गया है, साथ ही प्रदर्शन के दौरान कुछ हिंसक झड़पों की भी खबरें आईं हैं.

Internet Banned In Pakistan: पाकिस्तान में इजराइल के खिलाफ इस्लामी राजनीतिक दल तहरीक-ए-लब्बैक पाकिस्तान (TLP) विरोध प्रदर्शन जारी है. वहां की शहबाज शरीफ सरकार ने राजधानी इस्लामाबाद और रावलपिंडी में इंटरनेट बंद कर दिया है. ये इस्लामी संगठन कथित तौर पर शरीफ सरकार और सेना प्रमुख असीम मुनीर से नाराज है क्योंकि उन्होंने गाजा शांति समझौते का समर्थन करके अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्प और इजराइली पीएम बेंजामिन नेतन्याहू के सामने "शर्मनाक तौर से सरेंडर" किया है. 

पुलिस से हिंसक झड़प
टीएलपी के सदस्यों और पुलिस के बीच हिंसक झड़प की खबरें आई हैं, जिससे हालात तनावभरे हो गए हैं. पाकिस्तानी मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक, शुक्रवार को फैजाबाद (Faizabad) से इस्लामाबाद (Islamabad) स्थित अमेरिकी दूतावास (American Embassy) तक इस्लामी समूह के "अक्सा मिलियन मार्च" (Aqsa Million March) से पहले दोनों शहरों में सुरक्षा कड़ी कर दी गई.

रोड ब्लॉक
पाकिस्तानी अखबार 'द नेशनल' की एक रिपोर्ट के मुताबिक, अधिकारी कानून-व्यवस्था बनाए रखने के लिए दोनों शहरों में प्रमुख चौराहों और अहम सड़कों को ब्लॉक किया है रिपोर्ट में कहा गया है कि रावलपिंडी में, पुलिस ने किसी भी अशांति को कंट्रोल करने की तैयारी के तहत कंटेनर और ट्रेलरों को जब्त भी किया है. अधिकारी इन वाहनों को सड़कों के किनारे तैनात कर रहे हैं और जरूरत पड़ने पर इनका इस्तेमाल और कई सड़कों को ब्लॉक करने के लिए करेंगे.

Add Zee News as a Preferred Source

280 लोगों की गिरफ्तारी
इस्लामाबाद में, विरोध प्रदर्शन की आशंका में फैजाबाद जंक्शन (Faizabad Junction) के पास कंटेनर पहले ही रख दिए गए थे. डॉन की रिपोर्ट के अनुसार, राजधानी पुलिस ने स्थानीय टीएलपी नेताओं को भी हिरासत में लेना शुरू कर दिया है और 280 लोगों को गिरफ्तार कर चुकी है.

इंटरनेस्ट के साथ स्कूल-कॉलेज भी बंद
इसके अलावा, पाकिस्तान के गृह मंत्रालय ने पाकिस्तान दूरसंचार प्राधिकरण (PTA) को शुक्रवार आधी रात से दोनों शहरों में अनिश्चित काल के लिए मोबाइल और इंटरनेट सेवाओं को निलंबित करने का निर्देश दिया है. कुछ शैक्षणिक संस्थानों को भी रैली के मद्देनजर बंद रखा गया है. 

सिक्योरिटी की अपील
दूसरी तरफ, टीएलपी ने इस्लामाबाद पुलिस (Islamabad police) से अपनी रैली के लिए सिक्योरिटी देने की गुजारिश की है, जिसका मकसद, पार्टी के अनुसार, गाजा (Gaza) में फिलिस्तीन (Palestine) के लोगों के साथ एकजुटता दिखानी है.

