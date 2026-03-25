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Hindi Newsपाकिस्तान-चीनMiddle East War: होर्मुज में ईरान का सख्त एक्शन, कराची जा रहे पाकिस्‍तानी जहाज को वापस लौटाया

Middle East War: होर्मुज में ईरान का सख्त एक्शन, कराची जा रहे पाकिस्‍तानी जहाज को वापस लौटाया

Iran Return Pakistan Ship: ईरान की इस्लामिक रिवोल्यूशनरी गार्ड कॉर्प्स (IRGC) नेवी ने एक बड़े कंटेनर जहाज को रास्ते में ही रोककर वापस लौटने पर मजबूर कर दिया. बताया जा रहा है कि ‘सेलेन’ नाम का यह जहाज पाकिस्तान के कराची शहर की ओर जा रहा था. 

Written By  Ravindra Singh|Last Updated: Mar 25, 2026, 02:05 PM IST
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Pakistani Ship AI- Image
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मिडिल ईस्ट में 28 फरवरी को ईरान पर अमेरिका और इजरायल के हमलों के बीच तनाव कम होने का नाम ही नहीं ले रहा है. इस हमले में ईरान के सुप्रीम लीडर अली खामेनेई की मौत हो गई थी. इसके बाद से ईरान ने अमेरिका और इजरायल के खिलाफ जोरदार पलटवार किया है. ऐसे में युद्ध खत्म होने का नाम ही नहीं ले रहा है. ईरान ने फारस की खाड़ी से निकलने वाले जलमार्ग के बीच होर्मुज स्ट्रेट पर कब्जा कर रखा है और वहां से निकलने वाले तेल, गैस के जहाजों को अपना निशाना बना रहा है. ताजा मामले में ईरान की इस्लामिक रिवोल्यूशनरी गार्ड कॉर्प्स (IRGC) की नौसेना ने संयुक्त अरब अमीरात से पाकिस्तान जा रहे एक 'सेलेन' नाम के जहाज को पकड़ लिया है.

ईरान की इस्लामिक रिवोल्यूशनरी गार्ड कॉर्प्स (IRGC) नेवी ने एक बड़े कंटेनर जहाज को रास्ते में ही रोककर वापस लौटने पर मजबूर कर दिया. बताया जा रहा है कि ‘सेलेन’ नाम का यह जहाज पाकिस्तान के कराची शहर की ओर जा रहा था. जैसे ही ये जहाज स्ट्रेट ऑफ होर्मुज की जद में पहु्ंचा ईरानी नौसेना ने इसे रोक दिया. ईरान ने इस जहाज को तुरंत वापस भेज दिया. ईरान ने बताया कि इस जहाज के चालकों पर आरोप है कि उन्होंने जरूरी कानूनी प्रोटोकॉल का पालन नहीं किया और बिना अनुमति के इस अहम समुद्री रास्ते में प्रवेश कर गया.

 

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IRGC कमांडर ने सोशल मीडिया पर दी जानकारी

ईरान के इस्लामिक रिवोल्यूशनरी गार्ड कॉर्प्स (IRGC) की नौसेना ने एक कंटेनर जहाज को होर्मुज जलडमरूमध्य से वापस लौटा दिया. IRGC नौसेना के कमांडर अलीरेजा तंगसिरी ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म X पर जानकारी देते हुए बताया कि ‘SELEN’ नाम का यह जहाज जरूरी कानूनी प्रक्रियाओं का पालन किए बिना इस संवेदनशील जलमार्ग से गुजरने की कोशिश कर रहा था. तंगसिरी के अनुसार, जहाज के पास होर्मुज स्ट्रेट से गुजरने की वैध अनुमति नहीं थी, जिसके चलते उसे आगे बढ़ने से रोक दिया गया और वापस भेज दिया गया। उन्होंने स्पष्ट किया कि इस अहम समुद्री मार्ग से गुजरने के लिए ईरान के समुद्री प्राधिकरण के साथ पूरा समन्वय अनिवार्य है.

होर्मुज में भारी टोल वसूल रहा है ईरान

होर्मुज स्ट्रेट से जुड़ी हालिया घटना ऐसे समय में सामने आई है, जब ईरान की नई रणनीति को लेकर अंतरराष्ट्रीय स्तर पर चिंता बढ़ रही है. ताज़ा रिपोर्ट्स के मुताबिक, ईरान ने इस अहम समुद्री रास्ते से गुजरने वाले कुछ कमर्शियल जहाजों पर प्रति यात्रा करीब 20 लाख डॉलर तक की एड-हॉक ट्रांजिट फीस लगानी शुरू कर दी है. यानी अब होर्मुज से गुजरना पूरी तरह फ्री नहीं रहा इसे एक तरह के टोल रूट में बदला जा रहा है. ब्लूमबर्ग की रिपोर्ट के मुताबिक, ये भुगतान औपचारिक रूप से घोषित नहीं हैं, बल्कि चुपचाप और अनियमित तरीके से वसूले जा रहे हैं. स्थिति यह है कि कुछ जहाज इस फीस का भुगतान कर रहे हैं, ताकि उनका सफर सुरक्षित रहे. वहीं, जो जहाज भुगतान नहीं कर रहे, उनके लिए सुरक्षा को लेकर अनिश्चितता बनी हुई है. इससे वैश्विक शिपिंग और ऊर्जा सप्लाई चेन पर असर पड़ने की आशंका और गहरा गई है.

यह भी पढ़ेंः 'हमला करना होगा...', ट्रंप ने अपने करीबी पर फोड़ा ईरान युद्ध का ठीकरा

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रवींद्र प्रताप सिंह ने साल 2015 में जागरण.कॉम से डिजिटल मीडिया में कदम रखा मौजूदा समय वो ज़ी न्यूज डिजिटल में चीफ सब एडिटर हैं. अगस्त 2025 में उन्होंने ज़ी न्यूज ज्वाइन किया है. रवींद्र देश और दुनि...और पढ़ें

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