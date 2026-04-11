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Hindi Newsपाकिस्तान-चीनशांति वार्ता में होर्मुज ने फंसा दिया पेच..... किस बात पर अड़े ईरान-अमेरिका? इस्लामाबाद में ठप हुई बातचीत!

शांति वार्ता में होर्मुज ने फंसा दिया पेच..... किस बात पर अड़े ईरान-अमेरिका? इस्लामाबाद में ठप हुई बातचीत!

Iran-US Peace Talks: ईरान और अमेरिका पश्चिम एशिया में जारी जंग के समाधान को लेकर इस्लामाबाद में बातचीत करने पहुंचे हैं. हालांकि, इस शांति वार्ता में समुद्री मार्ग होर्मुज जलडमरूमध्य बाधा बना हुआ है. 

 

Written By  Shruti Kaul |Last Updated: Apr 11, 2026, 11:39 PM IST
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शांति वार्ता में होर्मुज ने फंसा दिया पेच..... किस बात पर अड़े ईरान-अमेरिका? इस्लामाबाद में ठप हुई बातचीत!

Middle East War:  पश्चिम एशिया की जंग में फिलहाल सीजफायर लगा हुआ है. वहीं ईरान-अमेरिका इस संघर्ष को लेकर शांति वार्ता के लिए पाकिस्तान पहुंचे हैं. बताया जा रहा है कि इस्लामाबाद में हो रही इस वार्ता में दोनों देशों के बीच स्ट्रेट ऑफ होर्मुज को लेकर गतिरोध आ गया है. पाकिस्तान में ईरान-अमेरिका के बीच शांति वार्ता रात तक जारी रहने की उम्मीद है. हालांकि, इस वार्ता में तत्काल कोई सफलता मिलने की संभावना नहीं है. 

होर्मुज जलडमरूमध्य बनी बाधा 

पाकिस्तान की मध्यस्थता में चल रही शांति वार्ता देर शाम तक जारी रही. अबतक इस बात की पुष्टि नहीं हो पाई है कि यह वार्ता शनिवार को ही खत्म हो जाएगी या रविवार को भी जारी रहेगी.  बताया जा रहा है कि ईरान-अमेरिका पाकिस्तानी प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ और आर्मी चीफ फील्ड मार्शल आसिम मुनीर की मौजूदगी में शांति वार्ता कर रहे हैं. इस दौरान बातचीत में दोनों पक्षों की ओर से कई उतार-चढ़ाव देखे गए, जिसमें होर्मुज जलडमरूमध्य बड़ी बाधा बना.  

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लेबनान को लेकर ईरान की जिद्द 

'रॉयटर्स' के मुताबिक ईरान होर्मुज स्ट्रेट में अपना दबदबा बनाए रखना चाहता है तो वहीं अमेरिका इस ग्लोबल ट्रांसपोर्टेशन के लिए दोबारा खोलने की कोशिश कर रहा है. इसके अलावा शांति वार्ता में एक और अहम मुद्दा यह है कि ईरान की जिद्द है कि इस समझौते मे लेबनान को भी शामिल किया जाए. हालांकि, अमेरिकी प्रतिनिधिमंडल इस मांग को मानने को तैयार नहीं है.  

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ईरान ने मांगी भरपाई 

शांति वार्ता में ईरान ने अमेरिका-इजरायल से 28 फरवरी 2026 को उसपर किए गए हमलों से नुकसान की भरपाई मांगी है. इसके साथ ही तेहरान की मांग है कि जब्त किए गए उसकी संपत्तियों को भी रिहा कर दिया जाए. ईरान ने अपने प्रस्ताव में क्षेत्रीय सहयोगियों के साथ जंग समाप्त करने की भी मांग की है. वहीं अमेरिकी की ओर से पेश किए प्रस्ताव में ईरान के न्यूक्लियर प्रोग्राम को बंद करना और होर्मुज जलडमरूमध्य को वापस खोलना शामिल है. 

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Shruti Kaul

ज़ी न्यूज में सब एडिटर. वनस्थली विद्यापीठ यूनिवर्सिटी, राजस्थान से जर्नलिज्म और मास कम्युनिकेशन में ग्रेजुएशन. ये राष्ट्रीय-अंतर्राष्ट्रीय मुद्दो से जुड़े विषयों पर लिखती हैं. लिखने के अलावा श्रुति...और पढ़ें

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