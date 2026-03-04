ईरान-इजरायल की लड़ाई में चीन की क्यों हो रही फजीहत? हथियारों के नाम पर तेहरान को पकड़ा दिया खिलौना

Iran-Israel War: सामरिक दुनिया में एसिमेट्रिक का मतलब होता है अलग-अलग किस्म के सैन्य संसाधनों का प्रयोग करके दुश्मन को चौंकाते रहना. ईरान ने सस्ते ड्रोन और मिसाइलों का इस्तेमाल किया ताकि दुश्मन को अपने महंगी हवाई रक्षा प्रणाली का इस्तेमाल करना पड़े और इसी रणनीति के चलते अमेरिका और इजरायल को बड़ी तादाद में अपने एयर डिफेंस सिस्टम के रॉकेट और मिसाइल खर्च करने पड़े. दूसरी तरफ इजरायल-अमेरिका प्रिसिजन स्ट्राइक यानी अचूक मार करने वाले हथियारों की पिचकारी का इस्तेमाल कर रहे हैं, इसके तहत चंद मिनटों में ही एक हमले से दर्जनों टारगेट्स धूल में सने नजर आ रहे हैं.

चीन के हथियारों की फजीहत

अगर ईरान ने चौंकाने वाली रणनीति के रंगों का इस्तेमाल किया तो अमेरिका ने ईरान को अंधेरे में रखने वाली रणनीति के रंग का प्रयोग किया. अमेरिका ने युद्ध शुरु होने से पहले तक अपने नौसैनिक बेड़े USS अब्राहम लिंकन के ट्रांसपोंडर और ज्यादा फ्रीक्वेंसी वाले संचार उपकरणों को बंद रखा जिसकी वजह से ईरान की नेवी इस बेड़े का पता नहीं लगा पाई. दूसरी तरफ ईरान की तकनीक का इस्तेमाल करते हुए अमेरिका ने शाहेद जैसे ड्रोन बना लिए जिन्हें लुकास नाम दिया गया है. इन ड्रोंस के जरिए अमेरिका लगातार ईरान के राडार और मिसाइल केंद्रों को निशाना बना रहा है. आसान भाषा में अमेरिका ने ईरान का बारूदी रंग लेकर उसके चेहरे पर ही लगा दिया. अमेरिका, इजरायल और ईरान ने अपनी रणनीति के रंग दिखाए लेकिन इस युद्ध में चीन के सामरिक रंग फीके पड़ गए. कहते हैं चीन की बनी हुई चीज अगर चल जाए तो चांद तक, ना चले तो शाम तक. ये समझने के लिए मिडिल ईस्ट की महाभारत में चीन के हथियारों की फजीहत बेहद गौर से देखनी और समझनी चाहिए.

हवा में ही ढेर चीनी मिसाइलें

चीन के हथियारों से जुड़े बड़े-बड़े दावे तब धरे के धरे रह गए, जब चीन में बने एयर डिफेंस यानी हवाई रक्षा प्रणाली की जंग के मैदान में टेस्टिंग हुई. ईरान ने 200 किलोमीटर की कथित रेंज वाले चीन के HQ-9 एयर डिफेंस सिस्टम तैनात किए थे, लेकिन ये एयर डिफेंस कोई काम नहीं आया और अमेरिका के B-2 जैसे बमवर्षक और F-35 और F-22 लड़ाकू विमानों ने चीन के HQ-9B सुरक्षा कवच को आसानी से भेद दिया. इसका नतीजा हुआ कि युद्ध के पहले दो दिनों तक अमेरिकी और इजरायली फाइटर जेट्स बिना किसी रोक-टोक तेहरान को बमों से दहलाते रहे. हथियारों की इस होली में अमेरिका और इजरायल की पिचकारियों से निकलने वाली बौछारों की धार चीनी हथियारों को बहा ले गई. इससे साबित हो गया, कि तकनीकी रूप से चीन के हथियार कमजोर हैं. एयर डिफेंस सिस्टम के साथ ही साथ चीन ने ईरान को एंटी शिप यानी नौसैनिक जहाजों पर हमले करने वाली मिसाइलें भी सप्लाई की थीं. चीन ने ईरान को शिप किलर कहे जाने वाली CM-302 मिसाइल दी थीं. चीन का दावा था कि ये मिसाइलें समंदर में बारूदी रंग बिखेर देंगी लेकिन अमेरिका के इलेक्ट्रोनिक वॉरफेयर ने इन्हें नाकाम कर दिया. इसका मतलब है कि अमेरिका की आधुनिक तकनीक ने इन मिसाइलों के सिग्नल को हवा में ही डिस्टर्ब कर दिया जिसकी वजह से ये मिसाइलें अमेरिकी नौसैनिक बेड़ों तक पहुंचने से पहले ही निष्क्रिय हो गईं.

दोहरा ही पाकिस्तान की हिस्ट्री?

ऑपरेशन सिंदूर के दौरान पाकिस्तानी एयरफोर्स की चीनी PL-15 मिसाइल हवा में रास्ता भटककर बिना फटे गिर गई थीं, जो पाकिस्तान के साथ हुआ वही ईरान के साथ हुआ है. यानी दोनों देशों के लिए चीन पर भरोसा करना महंगा साबित हुआ है. इस नाकामी के सामने आने के बाद चीन ने बड़ी ही चतुराई के साथ अपना पल्ला भी झाड़ लिया है. चीन के विदेश मंत्रालय ने एक बयान जारी करके कहा कि ईरान के युद्ध में चीन के हथियारों से जुड़ी नाकामी की रिपोर्ट्स सही तथ्यों पर आधारित नहीं हैं. हम इस बात की पुष्टि करते हैं कि चीन ने ईरान को कोई हथियार प्रणाली नहीं दी है. इससे बड़ा फरेब क्या होगा. पहले चीन ने ईरान को कमजोर हथियार सप्लाई किए और जब हथियारों की पोल खुल गई तो बड़ी ही सफाई के साथ पल्ला झाड़ लिया. आज दुनिया के नक्शे पर तीन ऐसे खिलाड़ी हैं. अमेरिका, इजरायल और ईरान- जिनके हाथ में ऐसी 'पिचकारियां' हैं जिनसे रंग नहीं, बल्कि मौत बरसती है. अभी तक युद्ध 'कन्वेंशनल' यानी पारंपरिक है, लेकिन डर इस बात का है कि अगर सब्र का बांध टूटा, तो ऐसे हथियारों का इस्तेमाल होगा जो अब तक तिजोरियों में बंद हैं.

ईरान की स्थिति

ईरान के पास एटम बम नहीं है लेकिन अमेरिकी जानकार ये कबूल चुके हैं कि ईरान के पास सीमित मात्रा में ज्यादा संवर्धित यूरेनियम है. अगर ईरान परमाणु बम नहीं भी बना पाया तब भी वो एक CRUDE BOMB यानी एक सीमित शक्ति का एटमी हथियार बना सकता है. ईरान के पास दो ही विकल्प हैं. पहला ये कि अमेरिकी शर्तों को मानकर ईरान को बर्बादी से बचा लिया जाए. दूसरा विकल्प है कि सामरिक रूप से खत्म होने से पहले अमेरिकी खेमे को बड़ा घाव दे दिया जाए. अगर ईरान ने दूसरा विकल्प चुना तो वो कच्चे एटम बम के साथ ही साथ जैविक हथियारों का भी इस्तेमाल कर सकता है. ईरान के 'शाहिद मेसामी' संयंत्र में ऐसे केमिकल्स बनाए जाते थे जो सीधे इंसान के नर्व तंत्र को पंगु कर सकते हैं. वर्ष 2025 में इजरायली एयरफोर्स ने इस प्लांट को तबाह कर दिया था लेकिन शक है कि बमबारी से पहले ही ईरान ने प्लांट से केमिकल हथियार निकाल लिए थे. इस परमाणु और केमिकल खतरे से अमेरिका और इजरायल भी अनजान नहीं हैं. इसी वजह से अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप बार-बार एक ही बात कह रहे हैं. किसी भी सूरत में जल्द से जल्द युद्ध खत्म करेंगे ताकि ईरान के एटमी और केमिकल जखीरे को कब्जाया जा सके.