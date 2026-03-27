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पाकिस्तान में लॉकडाउन, डीजल-पेट्रोल की किल्लत, बत्ती भी गुल!, ईरान युद्ध से हाहाकार

Pakistan news: ईरान युद्ध से पाकिस्तान में हाहाकार है. डीजल-पेट्रोल की भारी किल्लत है. चारों राज्यों में हालात बेकाबू हैं. पेट्रोल-डीजल की कीमतें आसमान छू रही हैं. पेट्रोल पंपों पर लंबी-लंबी कतारें हैं. सामान्य स्थितियों में सेना की मौजूदगी में आटा बंटवाने की नौबत आ चुकी है. ऐसे में ईरान की जंग पाकिस्तान के लिए आपदा बन गई है.

Written By  Shwetank Ratnamber|Last Updated: Mar 27, 2026, 11:26 PM IST
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Pakistan fuel crisis (AI Photo)
Pakistan fuel crisis (AI Photo)

Iran War and Pakistan Fuel crisis: ईरान युद्ध ने पाकिस्तानी नेताओं के छक्के छुड़ा दिये हैं. पाकिस्तान में एक बार फिर से डीजल-पेट्रोल की भारी किल्लत हो गई है. पाकिस्तान के चारों राज्यों में हालात बेकाबू हो रहे हैं. इसलिए सेना, अस्पताल और पुलिस महकमे को छोड़कर डीजल-पेट्रोल के इस्तेमाल पर नजर रखी जा रही है. बिजली की कई-कई घंटे कटौती हो रही है. पाकिस्तान के सबसे अहम सियासी सूबे पंजाब में हालात संभालने के लिए मुख्यमंत्री मरियम नवाज की सरकार ने बिजली बचाने के लिए 28 मार्च को पूरे प्रांत में 'अर्थ आवर' मनाने का फैसला किया है. 

वीकेंड पर शाम को गुल होगी बिजली 

पाकिस्तान के पंजाब में 28 मार्च को, रात 8:30 से 9:30 बजे तक एक घंटे के लिए गैर-जरूरी बत्तियां बंद रहेंगी. इसी तरह क्वेटा शहर में पेट्रोल बचाने के लिए सरकारी कार्यालयों में सप्ताह में 4 दिन काम करने की नई व्यवस्था लागू की गई है. वहीं खैबर पख्तूनख्वा प्रांत में स्थानीय सरकार विभाग ने प्रत्येक शुक्रवार को 100 प्रतिशत 'घर से काम' करने की घोषणा की है.

इस संबंध में स्थानीय सरकार विभाग द्वारा एक आधिकारिक अधिसूचना भी जारी की गई है, जिसके अनुसार स्थानीय सरकार विभाग और क्षेत्रीय इकाइयों सहित सभी संबंधित कार्यालयों के कर्मचारी प्रत्येक शुक्रवार को कार्यालयों में आने के बजाय घर से ऑनलाइन काम करेंगे.

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आर्थिक राजधानी कराची में स्मार्ट लॉकडाउन!

पाकिस्तान की पोर्ट सिटी कराची में एक कारोबारी संगठन ने सरकार के 'स्मार्ट लॉकडाउन' के लिए अपना समर्थन घोषित करते हुए कहा है कि वह शॉपिंग मॉल और बाजारों को रात 8:30 बजे बंद करने के लिए तैयार है. पाकिस्तानी मीडिया से मिली जानकारी के मुताबिक कराची के कारोबारी समुदाय ने ऊर्जा बचाने और देश में ईंधन संकट से निपटने के लिए सरकार द्वारा संभावित लॉकडाउन और व्यावसायिक घंटों में बदलाव का पूरी तरह से समर्थन किया है.

पाकिस्तान के सिंध में भी पेट्रोल-डीजल और गैस की किल्लत की खबरें सामने आई हैं. पाकिस्तान में तो ईरान का युद्ध शुरू होते ही ईंधन का संकट शुरू हो गया था. पाकिस्तानी पीएम शहबाज शरीफ ने 10 सूत्रीय एहतियाती फैसले लिए थे. सरकार की फिजूल खर्ची रोकी गई है. सैलरी कट की गई है. मंत्रियों और सरकारी अफसरों के ऊपर कई कड़े प्रतिबंध लगाए गए थे. पहले से गले तक कर्ज में डूबे पाकिस्तान के लिए ईरान युद्ध का संकट 'कोढ़ में खाज' जैसा बन गया है. ईरान उसका पड़ोसी है. पाकिस्तान में शिया आबादी भरपूर है. अगर ईरान से लोगों का विस्थापन हुआ तो पाकिस्तान को ये जंग बहुत भारी पड़ जाएगी. इस बुरी स्थिति से निपटने का फिलहाल कोई उपाय पाकिस्तानी नेताओं को नहीं सूझ रहा है.

(यह भी पढ़ें- जंग के बीच 'चाणक्य नीति' अपना रहे ट्रंप? पैदल सैनिक बढ़ाए, ड्रोन बोट मोर्चे पर उतारी; प्लान ये तो नहीं!)

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Shwetank Ratnamber

श्वेतांक रत्नाम्बर पत्रकारिता जगत में 21 साल से ज्यादा का अनुभव रखते हैं. देश-दुनिया की ख़बरों को आसान भाषा में बताने में महारत रखने वाले श्वेतांक को राजनीतिक और अंतर्राष्ट्रीय खबरों की गहरी समझ है...और पढ़ें

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