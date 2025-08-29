Pakistan News: क्या इमरान खान को आतंकी बनाने की कोशिश कर रहे आसिम मुनीर? जेल से आई तस्वीर ने मचा दिया हंगामा
Pakistan News: क्या इमरान खान को आतंकी बनाने की कोशिश कर रहे आसिम मुनीर? जेल से आई तस्वीर ने मचा दिया हंगामा

Pakistan News in Hindi: पाकिस्तान में आर्मी चीफ आसिम मुनीर अपने विरोधी इमरान खान का हमेशा के लिए सफाया करने की साजिश रच रहे हैं. यह आरोप उनके सपोर्टर लगा रहे हैं. उनका कहना है कि इमरान खान को आतंकी बनाने की कोशिश की का जा रही है. 

 

Written By  Devinder Kumar|Last Updated: Aug 29, 2025, 04:25 AM IST
Asim Munir Trying to Make Imran Khan Terrorist: इमरान खान के खिलाफ हर तरह की साज़िश रच चुके पाकिस्तान के आर्मी चीफ आसिम मुनीर क्या इमरान खान को मारने का प्लान बना रहे हैं? दरअसल Zee न्यूज के रडार ने एक ऐसी ख़बर ट्रैक की है. जिसने पूरे पाकिस्तान में खलबली मचा रखी है. पता चला है कि फील्ड मार्शल आसिम मुनीर इमरान खान की एक आतंकी वाली इमेज बनाने की कोशिश कर रहा है. इसके लिए कट्टर साहित्य वाली किताबों के साथ इमरान खान की एक तस्वीर लीक की गई है. दावा किया जा रहा है कि मुनीर ने इस तस्वीर को इमरान खान का चीरहरण करने के लिए लीक किया है.

पाकिस्तान में इमरान पर बवाल क्यों मचा?

इस तस्वीर को लेकर पाकिस्तान में हंगामा क्यों मचा है? इस तस्वीर का कनेक्शन इमरान साथ के साथ क्यों जोड़ा जा रहा है? क्या वजह है जो ये तस्वीर इमरान खान को आतंकी साबित कर रही है? इन तमाम सवालों का जवाब दें. उससे पहले ये जान लीजिए कि आखिर इस तस्वीर में है क्या. 

Pakistan News: बलूचिस्तान के बाद अब खैबर में खूनी खेल! अपने ही लोगों पर बमबारी कर रही PAK आर्मी, रिपोर्ट में खुलासा

 

इमरान को आतंकी बनाने की कोशिश!

जानते हैं पाकिस्तान के इस पत्रकार ने जिन-जिन किताबों का नाम लिया है. वो अपने कट्टर साहित्य के लिए जानी चाहती हैं. अलकायदा का आतंकी सरगना ओसामा बिन लादेन ऐसी ही किताबों को पढ़ता था. अब दावा किया जा रहा है कि जेल में बंद इमरान खान के दिमाग में भी अब वही आतंकी सोच पनप रही है. जिसने आगे चलकर 9/11 जैसे आतंकी हमले को अंजाम दिया था.

अय्युबी का साहित्य पढ़ने का इल्जाम

बता दें कि इमरान खान पर जिस सलाउद्दीन अय्युबी को पढ़ने का इल्जाम लगाया जा रहा है. वो एक वक्त तुर्की का खलीफा था. यहूदियों से बेहद नफरत करता था. खिलाफत आंदोलन चलाकर उसने आधी दुनिया को फतह किया. साथ ही मस्जिद-ए-अक़्सा को फतह करने के लिए उसने 16 जंगे लड़ी. दावा किया जा रहा है कि इमरान खान को झुकाने में नाकाम रही मुनीर एंड कंपनी अब इमरान खान पर इल्जाम लगा रही है कि इमरान आगे चलकर सलाउद्दीन अय्युबी की तरह यहूदियों के लिए खतरा पैदा कर देंगे.

क्या पर्दे के पीछे खेल कर रहे आसिम मुनीर?

आपको बता दें कि तालिबान के साथ करीबी को लेकर इमरान पर पहले से तालिबान खान होने के इल्जाम लगते रहे हैं. मगर इस बार बगावती तेवर वाली किताबों के साथ जिस तरह इमरान खान की तस्वीर जेल से बाहर आई है. माना जा रहा है कि इसके पीछे मुनीर का ही हाथ है ताकि इमरान खान की इमेज को दुनिया में खराब किया जा सके.

ओवरसीज पाकिस्तानी बढ़ा रहे दबाव

दरअसल इमरान खान को गिरफ्तार हुए करीब-करीब दो साल हो चुके हैं. ट्रंप के अमेरिका में आने से पहले तक मुनीर के ऊपर कोई दबाव नहीं था. मगर ट्रंप के चुनाव जीतने में एक बहुत बड़ी भूमिका उन ओवरसीज पाकिस्तानियों की है. जो इमरान खान के कट्टर समर्थक माने जाते हैं. बस PTI के यही कट्टर समर्थक ट्रंप से मुनीर पर इमरान को रिहा करने का दबाव बनवा रहे हैं. पक्की बात है कि इसी वजह से मुनीर ने इमरान खान की आतंकी वाली छवि पश्चिमी देशों के सामने क्रिएट करने की कोशिश की है. 

