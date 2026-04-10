रूस, अमेरिका के नक्शेकदम पर चल रहा चीन? ताइवान को लेकर जिनपिंग के मन में क्या चल रहा? ताइपे ने बताया

China Taiwan Tension: दुनिया की दो सबसे बड़ी परमाणु महाशक्तियां रूस और अमेरिका युद्ध में बिजी हैं. इस बीच धरती की दूसरी सबसे बड़ी इकोनॉमी चीन ने ताइपे (Taipei) को मेनलैंड में मिला लेने की नीयत से उसके आस-पास अपनी सैन्य गतिविधियों में भारी इजाफा किया है. 2026 में तो चीन, ताइवान पर लगातार आक्रामक रुख बरकरार रखते हुए सैन्य दबाव बढ़ाता जा रहा है. दूसरी ओर ताइवान भी, 'ड्रैगन' के इरादों को भांपते हुए अपनी रक्षा तैयारियों को चाक-चौबंद बनाए हुए है. अपनी क्षमता के मुताबिक वो चीन को रोज टक्कर दे रहा है. इस बीच न्यूज़ एजेंसी रॉयटर्स की रिपोर्ट के मुताबिक, 'चीन ने इस हफ्ते पूर्वी और दक्षिण चीन सागर में करीब 100 से ज्यादा नौसैनिक और तटरक्षक पोत तैनात किए हैं. इनका आंकड़ा बीते कुछ सालों में खासकर अप्रैल के महीने में होने वाली सामान्य मौजूदगी से दोगुना है.

ताइवान के सुरक्षा अधिकारियों ने बताया कि पिछले साल 2025 में इस समय के आस-पास दक्षिण चीन सागर में चीन के 40 से 50 जहाज और युद्धपोत होते थे, लेकिन अभी इनका आंकड़ा 100 पार कर चुका है.

चीन की आक्रामकता न्यू नॉर्मल या कब्जा करने की नीयत?

ताइवान का मानना है कि वो सदियों से स्वतंत्र राष्ट्र है. जब उस पर सैकड़ों साल पहले कब्जा हुआ, जब उसे दूसरे देश को बिना लिखा-पढ़ी के सौंप दिया गया, तब भी उनका अपना अलग वजूद था. ताईवान का मानना है कि चाहे चीन उसे खत्म कर दे लेकिन जब तक एक भी ताइवान जिंदा है तब तक चीन उनके देश पर कब्जा नहीं कर पाएगा. ताइवानी अधिकारियों ने चीन की इस तैनाती को अत्यधिक असामान्य बताते हुए अपनी सुरक्षा का बेड़ा बढ़ाया है. वहीं अन्य क्षेत्रीय सुरक्षा अधिकारियों ने कहा कि यह चीन की सैन्य स्थिति में एक व्यापक बदलाव को दर्शाता है, जो एक न्यू नॉर्मल हो सकता है.

Add Zee News as a Preferred Source

पिछले महीने क्या हुआ था?

आपको बताते चलें कि हाल ही में चीन की सेना पीएलए ने ताइवान की हवाई सीमा की ओर आक्रामक रुख अपनाते हुए फिफ्थ और सिक्स्थ जेन जेट उसकी सीमा की ओर उड़ाते हुए उकसावे वाली कार्रवाई की थी. उस समय भी हमने आपको चीन और ताइवान के विवाद के बारे में विस्तार से बताया था.

(यह भी पढ़ें- ईरान के शाहेद ड्रोन से थर-थर कांप रहे थे खाड़ी देश, अमेरिका के दोस्त यूक्रेन ने लाइव डेमो देकर पलट दी बाजी! फिर)