US-China Talks: सीजफायर तो बहाना है, मकसद ईरान को हथियार देना है; परदे के पीछे से चीन खेल रहा 'Dirty Game', US इंटेलिजेंस ने चेताया

China Air Defence: भले ही परदे के पीछे रहकर चीन ने ईरान को सीजफायर के लिए राजी कर लिया हो. लेकिन परदे के पीछे से उसने एक गेम और खेल दिया है. अमेरिकी इंटेलिजेंस के अनुमानों के मुताबिक चीन अगले कुछ हफ्तों में ईरान को एयर डिफेंस सिस्टम देने की तैयारी कर रहा है.

हमने करवाया सीजफायर-चीन

यह बात ऐसे वक्त पर सामने आई है, जब चीन ने खुलेआम कबूला है कि उसने ईरान और अमेरिका की जंग में सीजफायर कराने में अहम भूमिका निभाई है. ईरान को एयर डिफेंस सिस्टम देने की बात इसलिए भी अहम हो जाती है क्योंकि अगले महीने अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप चीन दौरे पर जाने वाले हैं. यहां उनकी मुलाकात राष्ट्रपति शी जिनपिंग से होगी.

US इंटेलिजेंस ने चेताया

इंटेलिजेंस की जांच-पड़ताल में कहा गया कि अंतरराष्ट्रीय निगरानी के बावजूद ईरान सीजफायर के पीरियड को सहयोगियों की मदद से अपना एयर डिफेंस सिस्टम फिर से बनाने में इस्तेमाल कर रहा है. सीएनएन ने सूत्रों के हवाले से कहा, चीन किसी तीसरे देश के जरिए शिपमेंट भिजवाना चाहता है, ताकि वह जहाज कहां से निकला है, यह छिपाया जा सके.

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जिन हथियारों पर बात चल रही है, वो कंधे से चलने वाली एंटी एयर मिसाइलें (MANPADS) हैं. कम ऊंचाई पर उड़ रहे सैन्य विमानों के लिए यह बेहद घातक साबित हो सकती हैं.

5 हफ्ते लंबी चली जंग में इन सिस्टम्स ने बेहद अहम रोल अदा किया है.ये हथियार इस क्षेत्र में उड़ रहे अमेरिकी विमानों के लिए बड़ा रिस्क साबित हुए हैं. अधिकारियों ने कहा कि अगर सीजफायर टूटता है तो ये फिर से खतरा बन सकते हैं.

चीन ने किया दावों का खंडन

हालांकि वॉशिंगटन में चीनी एम्बेसी के प्रवक्ता ने इन आरोपों को नकार दिया है. उन्होंने कहा कि चीन ने जंग में किसी तरह के हथियारों की सप्लाई नहीं की है. प्रवक्ता ने कहा कि चीन एक जिम्मेदार देश है और अंतरराष्ट्रीय प्रतिबद्धताओं से जुड़ा हुआ है. चीन ने कहा कि अमेरिका बेबुनियादी दावे ना करे. ट्रंप ने जंग के दौरान दावा किया था कि एफ-15 फाइटर जेट को हाथों से चलाई जाने वाली मिसाइले से गिराया गया था. ईरान ने भी अलग से दावा किया था कि उसने हमले में एक नए तरह का एयर डिफेंस सिस्टम इस्तेमाल किया था.

फिलहाल, ऐसा माना जा रहा है कि चीनी कंपनियां पहले से ही ईरान को ऐसी प्रतिबंधित 'दोहरे इस्तेमाल वाली' (dual-use) तकनीकें मुहैया करा रही हैं, जो हथियारों के विकास और नेविगेशन प्रणालियों में मददगार हो सकती हैं.