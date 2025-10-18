DNA: क्या पाकिस्तान-अफगानिस्तान जंग में अब होने जा रही भारत की एंट्री? जानें PAK से आ रहे एक्सपर्टों के संकेत

DNA Analysis on Pakistan Afghanistan Conflict: 48 घंटे के सीजफायर के बाद बुजदिल मुनीर की कायर फौज ने अफगानिस्तान पर धोखे से एयर स्ट्राइक कर दिया. तालिबान ने पाकिस्तान के सैनिक मारे थे..लेकिन पाकिस्तान की बुजदिली देखिए..उसने अपने सैनिकों की मौत के बदले अफगानिस्तान के 3 खिलाड़ियों की जान ले ली. पाकिस्तान के हमले में 3 क्रिकेटर और 2 बच्चों समेत, अफगानिस्तान के 10 से ज्यादा लोगों की मौत हुई है. जबकि 12 लोग घायल हैं. घायलों में महिलाओं की संख्या 6 है.

तालिबान कर रहा बदले की तैयारी!

अब एक तरफ कतर में दोनों देशों के बीच वार्ता हो रही है और दूसरी ओर तालिबान..अपने खिलाड़ियों की मौत का इंतकाम लेने की तैयारी कर रहा है. तालिबान किस तरह बदले की तैयारी कर रहा है. हमारे विश्लेषण में आपको ये भी पता चलेगा कि क्या मुनीर ने ट्रंप के कहने पर हमला किया है? आज आप जानेंगे, पाकिस्तान और तालिबान की जंग में क्या भारत भी कूदने वाला है?

Add Zee News as a Preferred Source

जिनकी मौत पाकिस्तान की एयर स्ट्राइक में हुई. उनमें से ना तो कोई आतंकवादी था..ना ही अफगानिस्तान का सैनिक. ये सभी आम अफगान शहरी थे, जिनको पाकिस्तान ने निशाना बनाया. हजारों अफगानी नागरिकों ने इन बेगुनाह और मासूमों की मौत के बाद उनके लिए दुआ पढ़ी. साथ ही उनकी मौत का बदला लेने की शपथ ली. ये बदला पाकिस्तान पर हुए अब तक हुए हमलों से कहीं ज्यादा खतरनाक होगा. पाकिस्तान के अंदर इसे लेकर किस तरह का डर दिखाई दे रहा है..पाकिस्तान की इस हरकत को उसके सैनिकों के लिए डेथ वारंट कहा जा रहा है.

अफगान लड़ाकों के अंदर पाकिस्तान से बदला लेने की आग किस तरह भड़क रही है. कहा जा रहा है कि इस बार पाकिस्तान और अफगानिस्तान के सैनिकों का आमना सामना हुआ तो पाकिस्तान के लिए ये एनकाउंटर बहुत डरावना साबित होगा. ऐसे हजारों लाखों अफगान लड़ाकों के अंदर जंग लड़ने और पाकिस्तान को धोखेबाजी का सबक सिखाने का जज्बा कूट कूट कर भरा है. जिसके सामने मुनीर की आतंकी सेना ठहर नहीं पाएगी . ये गुस्सा अफगानियों के अंदर पाकिस्तान की धोखेबाजी के बाद भड़का है .

पाकिस्तान ने फिर दिखाई असली फितरत

कभी अफगान तालिबान के लिए अमेरिका को धोखा देने वाले पाकिस्तान ने अब सीजफायर करके अफगानिस्तान से धोखेबाजी की है . जिसका बदला लेने के लिए अफगानिस्तान उबल रहा है. कतर और सउदी के हस्तक्षेप के बाद अफगानिस्तान और पाकिस्तान के बीच 48 घंटे का सीजफायर हुआ था, जो रविवार को खत्म होना था..लेकिन बाद में इस सीजफायर को दोहा वार्ता खत्म होने तक बढ़ा दिया गया था.

तय हुआ था...दोहा में अफगानिस्तान और पाकिस्तान के वार्ताकारों के बीच बातचीत खत्म होने से पहले कोई देश हमला नहीं करेगा. अफगानिस्तान इस समझौते पर कायम रहा लेकिन पाकिस्तान ने अपनी फितरत के मुताबिक धोखा दे दिया. पाकिस्तान की एयरफोर्स ने अफगानिस्तान के पख्तून बहुल पक्तिका प्रांत में एयर स्ट्राइक कर दी. इस हमले में अफगानिस्तान के 3 क्रिकेटरों समेत 10 से ज्यादा नागरिक मारे गए.

एक तरफ पाकिस्तान अफगानिस्तान पर धोखे से एयर स्ट्राइक कर रहा है. दूसरी तरफ उसको अफगानिस्तान के बदले का डर भी सता रहा है. पाकिस्तानी बार बार इस विवाद में भारत को घसीटकर प्रोपेगैंडा कर रहा है. आपको समझना चाहिए कि पाकिस्तान को आखिर डर किससे लग रहा है.

क्या जंग में होगी भारत की एंट्री?

जिस वक्त दोहा में पाकिस्तान और अफगानिस्तान के वार्ताकारों के बीच वार्ता चल रही है उस वक्त पाकिस्तान में लोगों और एक्सपर्ट को लग रहा है..कोई कुछ भी कहे. लेकिन अफगानिस्तान..पाकिस्तान से बदला लेगा और जरूर लेगा. पाकिस्तान की कायराना एयर स्ट्राइक के बाद अफगानिस्तान चुप नहीं बैठेगा. लेकिन पाकिस्तान में एक्सपर्ट का एक तबका पूरी आवाम को इस बात का यकीन भी दिलाना चाहता है कि अब पाकिस्तान को अफगानिस्तान से नहीं बल्कि भारत से युद्ध लड़ना पड़ेगा.

पाकिस्तानी ऐसा इसलिए भी करते हैं..ताकि आवाम को भारत का डर दिखाकर एकजुट किया जा सके और अफगानिस्तान से पिटने के बाद इसे भारत की साजिश बताया जा सके. पाकिस्तान के रक्षा मंत्री ख्वाजा आसिफ भी बार बार यही दोहरा रहे हैं कि काबुल पाकिस्तान से लड़ रहा है...लेकिन इस लड़ाई की रणनीति दिल्ली में बन रही है. हालांकि पाकिस्तान के इस प्रोपेगैंडा का जवाब खुद अफगानिस्तान ने दे दिया है.

अफगानिस्तान पर पाकिस्तानी हमले से एक और नाम जोड़ा जा रहा है. ये नाम है अमेरिका के राष्ट्रपति डॉनल्ड ट्रंप का. आखिर क्यों ट्रंप का नाम अफगानिस्तान पर हुए अटैक से जोड़ा जा रहा है. असल में जिस वक्त पाकिस्तानी एयरफोर्स ने अफगानिस्तान में हमला किया था. ठीक उसी वक्त पाकिस्तान के नेवी चीफ अमेरिका में मौजूद थे. पाकिस्तान के मुताबिक नेवी चीफ नावेद अशरफ ने अमेरिकी जनरलों से मुलाकात की थी. लेकिन बताया जा रहा है कि पाकिस्तानी नौसेना के कमांडर ने कुछ ऐसे एक्सपर्ट्स से भी बातचीत की थी, जो ट्रंप के करीबी बताए जाते हैं.

पाकिस्तान-तालिबान जंग के पीछे कहीं ट्रंप तो नहीं?

इसी वजह से कुछ हलकों में ये भी कयास लगाए जा रहे हैं. क्या ट्रंप के कहने या उकसाने पर पाकिस्तान ने युद्धविराम का उल्लंघन किया है. ये चर्चा किसी और देश में नहीं...बल्कि पाकिस्तान के अंदर ही हो रही है. बता दें कि तालिबान ने अमेरिका को बगराम बेस देने से साफ इंकार कर दिया था. इसके दो दिन बाद यानी 10 अक्टूबर को पाकिस्तान ने सीमा पर तनाव बढ़ाना शुरु कर दिया था. अब हम आपको बताते हैं आखिर बगराम एयरबेस में ट्रंप की इतनी दिलचस्पी क्यों है.

बगराम एयरबेस के जरिए ट्रंप एक तीर से तीन शिकार कर सकते हैं. चूंकि बगराम और चीन के शिनजियांग के बीच फासला कम है तो चीन के न्यूक्लियर ठिकानों की निगरानी की जा सकती है. दूसरी तरफ रूस को चुनौती देने के लिए अफगानिस्तान से सटे मध्य एशियाई मुल्कों के नजदीक सैन्य तैनाती की जा सकती है. इससे अमेरिका के पारंपरिक विरोधी ईरान पर भी दबाव बढ़ाया जा सकता है.

यानी ट्रंप बगराम को एक ऐसे किले के तौर पर इस्तेमाल करना चाहते हैं. जिसके जरिए वो दक्षिण एशिया से लेकर मध्य एशिया और चीन तक अपनी पहुंच बना सकें. लेकिन तालिबान के इंकार ने ट्रंप के प्लान पर पानी फेर दिया है. इसी वजह से सवाल पूछे जा रहे हैं. क्या ट्रंप के फेवरेट फील्ड मार्शल मुनीर ने तालिबान पर प्रेशर बढ़ाने के लिए हमले तेज किए हैं.

अफगानिस्तान से आखिर क्या चाहता है यूएस

ऐसे में ट्रंप के बयान को समझने की जरूरत है. उनके बयान में एक शब्द गौर करने वाला है. ट्रंप ने पाकिस्तानी हमले को लेकर कहा है - I UNDERSTAND. हैरान करने वाली बात है कि पाकिस्तान ने ही युद्धविराम का उल्लंघन किया है. फिर भी ट्रंप ने पाकिस्तान पर नेगेटिव टिप्पणी नहीं की है. ट्रंप ने पाकिस्तान को कोई नसीहत तक नहीं दी . उल्टा ट्रंप कह रहे हैं कि वो पाकिस्तान के रवैये को समझते हैं. इसी वजह से बार-बार इस थ्योरी का जिक्र किया जा रहा है कि ट्रंप के इशारों पर ही पाकिस्तानी फौज ने अफगानिस्तान पर हमला किया है.

बगराम के साथ ही साथ अफगानिस्तान में ट्रंप की एक और दिलचस्पी है. ये दिलचस्पी है अफगानिस्तान का वो खजाना जिसपर ट्रंप की नजर है . ये खजाना है वो RARE EARTH MINERALS जिनकी अमेरिका को बहुत जरूरत है. अब हम आपको अफगानिस्तान की इसी प्राकृतिक संपदा की जानकारी देने जा रहे हैं.

अफगानिस्तान में जो महत्वपूर्ण खनिज पाए जाते हैं उनमें से एक है लैंथानम. जिसका इस्तेमाल बैट्री बनाने में किया जाता है . अफगानिस्तान के हेलमांद प्रांत में लैंथानम की मौजूदगी है. ऐसा ही एक और महत्वपूर्ण खनिज है नियो डाइमियम. जिसे अति शक्तिशाली मैगनेट बनाने में इस्तेमाल किया जाता है. अफगानिस्तान के दक्षिणी हिस्से में इसकी खदानें हैं. अफगानिस्तान में एक और खनिज बड़ी मात्रा में पाया जाता है. इस खनिज का नाम है समेरियम. इसका इस्तेमाल परमाणु संयंत्र बनाने में किया जाता है. ये खनिज हेलमांद की पहाड़ियों में मिलता है.

भारत को प्राथमिकता मिलने से भड़के हैं ट्रंप

अब आपके अंदर सवाल उठ रहा होग. आखिर इन खनिजों से ट्रंप का क्या लेना-देना है. दरअसल सख्त टैरिफ लगाने की वजह से...चीन ने अमेरिका को महत्वपूर्ण खनिजों की सप्लाई सीमित कर दी है. जिसकी वजह से अमेरिका के उद्योग प्रभावित हो रहे हैं. आपको याद होगा 28 सितंबर को पाकिस्तान के फील्ड मार्शल मुनीर ने ट्रंप को महत्वपूर्ण खनिज दिखाए थे. जिसके बाद खनिजों को लेकर पाकिस्तान और अमेरिका की डील हुई थी. लेकिन पाकिस्तान ऐसे खनिजों की ज्यादा मात्रा में सप्लाई नहीं कर सकता. इसी वजह से ट्रंप की नजर अफगानिस्तान पर है. लेकिन यहां भी तालिबान का एक फैसला ट्रंप के प्लान में बाधा है. दरअसल तालिबान ने ऐसे खनिजों के व्यापार के लिए भारत को चुन लिया है. ये ऐलान अफगान विदेशमंत्री अमीर खान मुत्तकी ने अपने हालिया भारत दौरे पर किया है.

पहले बगराम एयरबेस देने से इंकार करना और फिर महत्वपूर्ण खनिजों के लिए भारत से निवेश की अपील करना. तालिबान के यही दो कदम ट्रंप हजम नहीं कर पा रहे हैं. शायद इसी वजह से पाकिस्तान के फील्ड मार्शल ने अफगानिस्तान को निशाना बनाया है. अब आसिम मुनीर के जुबानी तीर भारत की तरफ भी चल रहे हैं. मुनीर ने बिना किसी उकसावे या तनाव के भारत को जो धमकी दी है.

मुनीर को अफगानिस्तान ने बता दिया है कि वो पाकिस्तान के आगे झुकेगा नहीं. अगर मुनीर ने भारत से तनाव या टकराव बढ़ाने की कोशिश की तो इस बार भारत का जवाब ऑपरेशन सिंदूर से भी ज्यादा घातक होगा.