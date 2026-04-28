DNA: क्या मर गया मसदू अजहर? टेरर चैप्टर का The End ! पाकिस्तानी सेना के आदेश से हड़कंप

Masood Azhar Dead: पाकिस्तानी फौज और खुफिया एजेंसी ISI ने मसूद अजहर को लेकर एक अघोषित आदेश जारी किया है. इस आदेश में कहा गया है कि पाकिस्तान का कोई भी टीवी चैनल, अखबार या वेबसाइट मसूद अजहर से जुड़ी कोई खबर नहीं चलाएंगे या छापेंगे. इतना ही नहीं, दबी जुबान में सारे मीडिया संस्थानों के मालिकों को ये धमकी भी दी गई है कि अगर मसूद अजहर से जुड़ी कोई जानकारी सामने आई तो मालिकों को नतीजे भुगतने होंगे.

बिस्तर पर पड़ा है मसूद अजहर

मसूद अजहर और हाफिज सईद जैसे आतंकियों को पाकिस्तानी फौज दशकों से बचाती आई है. लेकिन अब मसूद अजहर को लेकर ऐसा आदेश क्यों जारी किया गया. इस सवाल का एक ही जवाब है मसूद अजहर की हालत. 2001 के संसद अटैक से लेकर 2019 के पुलवामा ब्लास्ट जैसी आतंकी वारदातों को अंजाम देने वाला मसूद अजहर बिस्तर पर पड़ा है, तड़प तड़प कर मर रहा है. पाकिस्तान हमेशा मसूद की सेहत से जुड़ी जानकारियां छिपाता रहता है लेकिन इसी साल मुनीर के प्यादों ने एक ऐसी गलती की थी, जिससे मसूद के हालात एक्सपोज हो गए थे.

इसी साल मार्च के महीने में मसूद अजहर ने जैश के आतंकियों के लिए एक ऑडियो जारी किया था. इस ऑडियो में मसूद अजहर लगातार खांसता हुआ सुनाई आ रहा था. इतना ही नहीं ऑडियो के आखिरी हिस्से में मसूद अजहर ने आतंकियों से अपने लिए दुआ मांगने के लिए भी कहा था. ऑडियो के इस हिस्से ने भारतीय एजेंसियों के उस दावे की पुष्टि कर दी थी कि मसूद अजहर मौत के करीब है.

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मौत कर रही मसूद अजहर का इंतजार

धरती पर जन्मे किसी भी इंसान के लिए इससे ज्यादा बदकिस्मती क्या होगी कि मौत उसका इंतजार कर रही है और उसकी कोई खैर-खबर दुनिया के सामने नहीं आ सकती, जो मसूद जिंदा होकर भी अपनों को अंतिम विदाई देने नहीं जा पाया. उससे ज्यादा बदकिस्मत कौन होगा. आज मसूद की हालत देखकर एक शायर का कलाम याद आ जाता है.

जो हाथ दुआओं में सबसे बुलंद था, आज अपनों की मदद से भी कासिर रहा. यही मसूद का कड़वा सच है. खुद को आतंकियों का सरगना मानने वाला मसूद अजहर इतना मजबूर है कि जब ऑपरेशन सिंदूर में उसके नाती-नातिन मारे गए, तब भी वो अपने बिल में ही छिपा रहा.

मौत मांगने को मजबूर मसूद

पाकिस्तान में मसूद अजहर की आतंकी सल्तनत जिस रफ्तार से फैली. उतनी ही तेजी के साथ मसूद अजहर का शरीर भी जवाब देने लगा. पाकिस्तानी सरकार और सिस्टम ने तो मसूद को लेकर अपनी जुबान सिल रखी है.लेकिन भारतीय इंटेलिजेंस एजेंसियों के आकलन बताते हैं कि सालों से मसूद एक ऐसी जिंदगी जी रहा है जिसे देखकर शायद इंसान अपने लिए मौत मांगने को ही मजबूर हो जाए.

वर्ष 2019 में मसूद अजहर की किडनी फेल हो गई थी. इलाज के लिए मसूद को बहावलपुर के आर्मी अस्पताल में भर्ती कराया गया था. इसी अस्पताल के अंदर ब्लास्ट हो गया था. इस धमाके की वजह से मसूद को बिस्तर समेत सीक्रेट अड्डे में शिफ्ट किया गया था.

चलती-फिरती लाश बन गया मसूद अजहर

अस्पताल में ब्लास्ट के बाद मसूद अजहर को हार्ट अटैक की खबर भी सामने आई थी. बताया गया था कि मसूद अफगानिस्तान में जैश के एक टेरर कैंप में गया था जहां उसे दिल का दौरा पड़ गया था. अब दावा है कि मसूद को सांस लेने में दिक्कत हो रही है और पिछले 6 साल से मसूद अजहर बिस्तर पर ही पड़ा है. वो ना तो जैश के आतंकियों से मिलता है और ना ही वो अपने घर के बाहर कदम रख पाता है. यानी मसूद अजहर एक चलती फिरती लाश जैसा बन गया है.

मसूद अजहर ना सिर्फ तिल-तिलकर अपनी मौत की तरफ बढ़ रहा है. बल्कि मसूद अपनी आंखों से ही अपने आतंकी गुट जैश-ए-मोहम्मद को तबाह होते और टूटते हुए भी देख रहा है.

इसी साल अप्रैल के महीने में, यानी इसी महीने भारतीय एजेंसियों ने जैश-ए-मोहम्मद को लेकर नया खुलासा किया था. इसमें बताया गया था कि ISI पिछले कुछ समय से लगातार जैश के कमांडरों पर नया सरगना चुनने का दबाव डाल रही है. जैश के कमांडरों ने मसूद के भाई अब्दुल रऊफ असगर के नाम पर सहमति भी जता दी थी लेकिन ऑपरेशन सिंदूर के दौरान रऊफ घायल हो गया था.

आतंकियों के अंदर बढ़ रही घबराहट

फिलहाल जैश के अंदर कोई सीधी लीडरशिप नहीं है. इसी वजह से जैश के काडर यानी उसके आतंकियों के अंदर घबराहट बढ़ रही है. मसूद के पुराने ऑडियो सामने आने की वजह से आतंकी भी मसूद की सेहत को लेकर सवाल उठा रहे हैं.

हर बढ़ती सांस के साथ मसूद अपना कुछ ना कुछ खो रहा है. लेकिन मसूद की इस हालत पर तरस खाने की कोई जरूरत नहीं है. मसूद के साथ जो कुछ हो रहा है, वो उसकी नियती नहीं है बल्कि ये स्थितियां मसूद के कर्मों की सजा है.

भगवद गीता में लिखा है - मानव को कर्म और विकर्म यानी गलत कार्य के बीच का अंतर पता होना चाहिए. गलत कर्म के परिणाम अत्यंत सूक्ष्म और पीड़ादायक होते हैं.

परवेज मुशर्रफ पर दो बार जैश ने किए हमले

मसूद अजहर की बिस्तर पर बीत रही जिंदगी उसके कर्मों का ही फल है, जो हर साल एक नई बीमारी के साथ इस आतंकदूत को मिल रहा है. मसूद अजहर के कर्मों का हिसाब देखने से पता चलता है कि हाड़ मांस से बने इस शख्स को इंसान कहना भी गलत ही होगा.

मसूद अजहर के जैश-ए-मोहम्मद ने भारत में जो आतंकी हमले किए हैं उनमें तकरीबन 100 सुरक्षाकर्मी ने अपनी कुर्बानी दी है. अगर जवानों के साथ नागरिकों की गिनती मिला दी जाए तो ये आंकड़ा 300 के पार चला जाता है. और तो और जैश-ए-मोहम्मद ने अपने आका यानी पाकिस्तान को भी नहीं बख्शा है. पाकिस्तान के पूर्व तानाशाह परवेज मुशर्रफ पर जैश ने दो बार हमले किए थे. इन हमलों में 14 लोग मारे गए थे.

अपने शुरुआती दौर में जैश-ए-मोहम्मद के आतंकियों ने पाकिस्तान में सैकड़ों शिया और अहमदिया मुसलमानों को कत्ल कर दिया था. अमेरिकी पत्रकार डेनियल पर्ल की निर्मम हत्या का जिम्मेदार भी जैश-ए-मोहम्मद ही था.

क्या मर गया है मसूद अजहर?

कहा जाता है कि इंसान जो करता है उसी हिसाब से मौत के बाद जन्नत या जहन्नुम का फैसला किया जाता है लेकिन एक सच ये भी है कि इंसान को अपनी करनी को इसी धरती पर भुगतना भी पड़ता है. यही मसूद अजहर के साथ हो रहा है. सैकड़ों माओं से उनके बेटे और बहनों से उनके भाई छीनने वाला ये आतंकी आज सांसें भी गिन-गिनकर ले रहा है. ये भी मुमकिन है कि मसूद अब इस दुनिया में रहा ही ना हो और इसी सच को छिपाने के लिए पाकिस्तान ने मसूद से जुड़ी खबरों पर ब्लैकआउट लगा दिया है.

मसूद अजहर की इस बदहाली को उन किरदारों को भी देखना चाहिए जो मसूद की तरह कथित जिहाद की हिमायत करते हैं. मसूद का अंजाम आतंकपरस्ती करने वालों को पैगाम देता है कि आतंक के रास्ते पर चलने वालों का अंत इसी तरह दर्दनाक और शर्मनाक होता है.