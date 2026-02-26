क्या पाकिस्तान कई मोर्चों पर घिर गया है? बलोचों के बाद अब बॉर्डर पर ठोक रहा तालिबान, रणनीतिक भूल बन गई एयरस्ट्राइक?

Advertisement
Pakistan Afghanistan Conflict News: क्या पाकिस्तान कई मोर्चों पर घिर गया है? बलोचों के बाद अब बॉर्डर पर तालिबान पाकिस्तानी सेना को ठोक रहा है. अफगानिस्तान पर की गई उसकी एयरस्ट्राइक अब बड़ी रणनीतिक भूल बनकर सामने आ रही है.

Written By  Devinder Kumar|Last Updated: Feb 27, 2026, 12:29 AM IST
Pakistan Afghanistan Conflict Latest News: हर फ्रंट पर मार खाने वाला पाकिस्तान तालिबान से बुरी तरह पिटाई खा रहा है. अपनी नाकामी छिपाने के लिए मुनीर ने अफगानिस्तान में एयरस्ट्राइक की. टीटीपी को बहाना बनाया. लेकिन मुनीर के लिए अफगानिस्तान से पंगा भारी पड़ गया.  हालात ऐसे बन चुके हैं कि बॉर्डर पर तालिबान अब मुनीर के सैनिकों को मार रहा है. उसकी चौकियों को तबाह कर रहा है. ऐसे में हर कोई पूछ रहा है कि क्या रमजान में पाकिस्तान का नामोनिशान मिट जाएगा?

तालिबान की हुंकार और पाकिस्तान पर 'प्रहार'? 

22 फरवरी 2026 को अफगानिस्तान में पाकिस्तानी सेना ने हवाई हमला किया था. तब मुनीर और शहबाज ने सोचा भी नहीं होगा कि तालिबान ऐसा पलटवार करेगा कि कराची से लेकर इस्लामाबाद तक हिल जाएगा. हवाई हमले के तीन दिन बाद अफगानिस्तान तालिबान ने बॉर्डर पर पाकिस्तान को घुटने पर ला दिया है. बॉर्डर पर दोनों तरफ से जोरदार गनफाइट हुई.. जिसके बाद मुनीर की सेना बैकफुट पर आ गई.

दंड पाटन जिले में जोरदार जंग

अफगानिस्तान के पक्तिया प्रांत के दंड पाटन जिले में तालिबान सेना और पाकिस्तानी सैनिकों के बीच जोरदार जंग देखने को मिली. पाकिस्तानी आर्मी की चौकियों पर हमले किए गए. दरअसल, तनाव की सबसे बड़ी वजह पाकिस्तान का हवाई हमला था. पाकिस्तान का दावा है कि उनसे टीटीपी के ठिकानों पर हमला किया. लेकिन झूठे पाकिस्तान ने अफगानिस्तान के आम लोगों को निशाना बनाया. जिसके बाद अफगानिस्तान ने मुनीर एंड कंपनी पर बारूद की बौछार कर दी.

पाकिस्तान की एयरस्ट्राइक के बाद अफगानिस्तान ने मन बना लिया था कि ऐसा बदला लेना है कि पाकिस्तान सदियों तक याद रखेगा. अफगानिस्तान के प्रवक्ता ने भी इसके संकेत दे दिए थे. उसके बाद अफगान सेना ने मुनीर के सेना पर ताबड़तोड़ गोलियां बरसाईं. 

TTP के लड़ाकों ने पाकिस्तान को दहलाया

मुनीर की फौज पाकिस्तान में पले आतंकियों के आगे सरेंडर है. 6 फरवरी को हमले की जिम्मेदारी ISIS की टेरर ब्रांच दाएश ने ली थी. उसके बाद खैबर पख्तूनख्वा के बाजौर और बन्नू को TTP के लड़ाकों ने दहलाया. इसकी वजह ये रही कि 6 फरवरी के घातक हमले के बावजूद पाकिस्तानी खुफिया एजेंसी अलर्ट नहीं हो सकी.

काम नहीं आया एयरस्ट्राइक का फैसला

इन्हीं हमलों पर जवाब न देना पड़े, इसलिए मुनीर ने एयरस्ट्राइक का फैसला किया. लेकिन मुनीर जिस अफगानिस्तान को आसान टारगेट समझ रहा था. उसने मुनीर को ऐसा जवाब दिया कि जिसकी कल्पना पाकिस्तान में किसी ने नहीं की थी. हालांकि ऐसी गलती पहले भी कई बार पाकिस्तान कर चुका है. इसके बावजूद उसे हर बार मुंह की खानी पड़ी है. फिर भी अगली बार पिटाई के लिए वह वैसी ही हरकतें करने लग जाता है. 

Devinder Kumar

अमर उजाला, नवभारत टाइम्स और जी न्यूज चैनल में काम कर चुके हैं. अब जी न्यूज नेशनल हिंदी वेबसाइट में अहम जिम्मेदारी निभा रहे हैं. राष्ट्रीय, अंतरराष्ट्रीय और जियो पॉलिटिकल मामलों पर गहरी पकड़ हैं....और पढ़ें

pakistan afghanistan news

