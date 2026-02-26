क्या पाकिस्तान कई मोर्चों पर घिर गया है? बलोचों के बाद अब बॉर्डर पर ठोक रहा तालिबान, रणनीतिक भूल बन गई एयरस्ट्राइक?

Pakistan Afghanistan Conflict News: क्या पाकिस्तान कई मोर्चों पर घिर गया है? बलोचों के बाद अब बॉर्डर पर तालिबान पाकिस्तानी सेना को ठोक रहा है. अफगानिस्तान पर की गई उसकी एयरस्ट्राइक अब बड़ी रणनीतिक भूल बनकर सामने आ रही है.
Pakistan Afghanistan Conflict Latest News: हर फ्रंट पर मार खाने वाला पाकिस्तान तालिबान से बुरी तरह पिटाई खा रहा है. अपनी नाकामी छिपाने के लिए मुनीर ने अफगानिस्तान में एयरस्ट्राइक की. टीटीपी को बहाना बनाया. लेकिन मुनीर के लिए अफगानिस्तान से पंगा भारी पड़ गया. हालात ऐसे बन चुके हैं कि बॉर्डर पर तालिबान अब मुनीर के सैनिकों को मार रहा है. उसकी चौकियों को तबाह कर रहा है. ऐसे में हर कोई पूछ रहा है कि क्या रमजान में पाकिस्तान का नामोनिशान मिट जाएगा?
22 फरवरी 2026 को अफगानिस्तान में पाकिस्तानी सेना ने हवाई हमला किया था. तब मुनीर और शहबाज ने सोचा भी नहीं होगा कि तालिबान ऐसा पलटवार करेगा कि कराची से लेकर इस्लामाबाद तक हिल जाएगा. हवाई हमले के तीन दिन बाद अफगानिस्तान तालिबान ने बॉर्डर पर पाकिस्तान को घुटने पर ला दिया है. बॉर्डर पर दोनों तरफ से जोरदार गनफाइट हुई.. जिसके बाद मुनीर की सेना बैकफुट पर आ गई.
अफगानिस्तान के पक्तिया प्रांत के दंड पाटन जिले में तालिबान सेना और पाकिस्तानी सैनिकों के बीच जोरदार जंग देखने को मिली. पाकिस्तानी आर्मी की चौकियों पर हमले किए गए. दरअसल, तनाव की सबसे बड़ी वजह पाकिस्तान का हवाई हमला था. पाकिस्तान का दावा है कि उनसे टीटीपी के ठिकानों पर हमला किया. लेकिन झूठे पाकिस्तान ने अफगानिस्तान के आम लोगों को निशाना बनाया. जिसके बाद अफगानिस्तान ने मुनीर एंड कंपनी पर बारूद की बौछार कर दी.
पाकिस्तान की एयरस्ट्राइक के बाद अफगानिस्तान ने मन बना लिया था कि ऐसा बदला लेना है कि पाकिस्तान सदियों तक याद रखेगा. अफगानिस्तान के प्रवक्ता ने भी इसके संकेत दे दिए थे. उसके बाद अफगान सेना ने मुनीर के सेना पर ताबड़तोड़ गोलियां बरसाईं.
मुनीर की फौज पाकिस्तान में पले आतंकियों के आगे सरेंडर है. 6 फरवरी को हमले की जिम्मेदारी ISIS की टेरर ब्रांच दाएश ने ली थी. उसके बाद खैबर पख्तूनख्वा के बाजौर और बन्नू को TTP के लड़ाकों ने दहलाया. इसकी वजह ये रही कि 6 फरवरी के घातक हमले के बावजूद पाकिस्तानी खुफिया एजेंसी अलर्ट नहीं हो सकी.
इन्हीं हमलों पर जवाब न देना पड़े, इसलिए मुनीर ने एयरस्ट्राइक का फैसला किया. लेकिन मुनीर जिस अफगानिस्तान को आसान टारगेट समझ रहा था. उसने मुनीर को ऐसा जवाब दिया कि जिसकी कल्पना पाकिस्तान में किसी ने नहीं की थी. हालांकि ऐसी गलती पहले भी कई बार पाकिस्तान कर चुका है. इसके बावजूद उसे हर बार मुंह की खानी पड़ी है. फिर भी अगली बार पिटाई के लिए वह वैसी ही हरकतें करने लग जाता है.