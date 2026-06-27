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क्या शोएब अख्तर भी लश्कर ए तैयबा के 'आदमी' हैं? भाई के नमाज ए जनाजा में दिखे खूंखार आतंकी, सवालों पर क्रिकेटर ने साधी चुप्पी

Shoaib Akhtar Brother Shahid Akhtar Burial News: क्या शोएब अख्तर भी लश्कर ए तैयबा से जुड़े हैं? यह सवाल इसलिए उठ रहा है क्योंकि उनके भाई के जनाजे नमाजा में LeT के आतंकी दिखाई दिए. इस घटना का वीडियो वायरल होने के बाद क्रिकेटर ने चुप्पी साध रखी है.

Written ByDevinder Kumar
Published: Jun 27, 2026, 05:05 AM IST|Updated: Jun 27, 2026, 05:19 AM IST
क्या शोएब अख्तर भी लश्कर ए तैयबा के 'आदमी' हैं? भाई के नमाज ए जनाजा में दिखे खूंखार आतंकी, सवालों पर क्रिकेटर ने साधी चुप्पी
Source: ज़ी न्यूज़ डेस्क

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Devinder Kumar

Devinder Kumar

Zee News में देश-दुनिया और ब्रेकिंग पर नजर रखते हैं. पत्रकारिता में 17 वर्ष का अनुभव है. किसी भी बीट और शिफ्ट में काम करने के लिए हमेशा तैयार रहते हैं.

 

 

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