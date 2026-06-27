क्या शोएब अख्तर भी लश्कर ए तैयबा के 'आदमी' हैं? भाई के नमाज ए जनाजा में दिखे खूंखार आतंकी, सवालों पर क्रिकेटर ने साधी चुप्पी

Shoaib Akhtar Brother Shahid Akhtar Funeral Prayers: पाकिस्तान में आतंकवाद का दंश इतनी गहराई तक समाज में घुस चुका है कि वहां आप पता नहीं लगा सकते कि कौन सामान्य आदमी है और कौन आतंक परस्त. अब नामी क्रिकेटर रहे शोएब अख्तर के बारे में भी बड़ी खबर सामने आ रही है. पता चला है कि शोएब अख्तर के भाई शाहिद अख्तर के जनाजे में लश्कर ए तैयबा (LeT) से जुड़े आतंकी भी शामिल हुए. शाहिद अख्तर का हाल ही में निधन हो गया. खुद शोएब अख्तर ने अपने एक्स और इंस्टाग्राम अकाउंट पर यह खबर शेयर की थी.