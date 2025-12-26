बांग्लादेश में कट्टरपंथी सेना बनाने की फिराक में ISI, कर रहा 8000 से ज्यादा युवाओं की भर्ती; पढ़ा रहा शरिया का पाठ

ISI: पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी ISI बांग्लादेश में एक कट्टरपंथी सशस्त्र बल नेशनल आर्म्ड रिजर्व (NAR) बनाने की योजना में है. जानकारी के अनुसार, इस फोर्स को शरिया कानून के तहत देश पर नियंत्रण स्थापित करने के लिए तैयार किया जा रहा है. इस यूनिट में 8000 से ज्यादा कट्टरपंथी युवा शामिल होंगे और यह पुलिस की जगह लेगी. खुफिया अधिकारियों के मुताबिक, ISI और पाकिस्तानी सेना द्वारा चलाए गए इस मिशन में बांग्लादेश के विभिन्न हिस्सों में कट्टरपंथी युवा पहचानने की प्रक्रिया शुरू कर दी गई है. इसके पीछे मकसद बांग्लादेश को पूरी तरह से कट्टरपंथी इस्लामिक देश बनाना है.

बांग्लादेश में कट्टरपंथी सेना बनाना चाहता है पाकिस्तान

जानकारी के अनुसार, इस परियोजना की निगरानी के लिए पाकिस्तान ने जमात-ए-इस्लामी के पूर्व प्रमुख गुलाम आजम के बेटे ब्रिगेडियर (रिटायर्ड) अब्दुल्लाहिल अमन आजमी को चुना है. अधिकारियों के अनुसार, आजमी का कट्टरपंथी विचारधारा का समर्थन है और उन्होंने पाकिस्तान के शीर्ष अधिकारियों के साथ कई बैठकें की हैं. भारतीय खुफिया एजेंसियों को जानकारी मिली है कि पाकिस्तान उन्हें बांग्लादेश की सुरक्षा व्यवस्था में महत्वपूर्ण पद देने की योजना बना रहा है, संभवतः गृह मंत्रालय में सलाहकार के रूप में.

अधिकारियों के मुताबिक, पाकिस्तान की योजना केवल कट्टरपंथी सेना के गठन तक सीमित नहीं है बल्कि एक पुलिस विंग भी स्थापित करना है जो NAR के कार्यों का समर्थन करेगा. इसके लिए पाकिस्तानी राजनयिक और ISI के अधिकारी बांग्लादेश में बैठकें कर रहे हैं, जिनमें आजमी प्रमुख भूमिका निभा रहा हैं.

जानकारी के अनुसार, 23 दिसंबर को हुई एक बैठक में आजमी और पाकिस्तान के डिप्टी हाई कमिश्नर मोहम्मद वसीम के बीच चर्चा की गई थी जो आने वाली साजिशों की ओर इशारा करती है. अधिकारियों का कहना है कि इन बैठकों का मकसद बांग्लादेश में चुनावों में हस्तक्षेप करना है. फरवरी 2026 में होने वाले चुनावों से पहले यह योजना तैयार की जा रही है ताकि बांग्लादेश को पाकिस्तान के समान एक कट्टरपंथी देश के रूप में स्थापित किया जा सके.