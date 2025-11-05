Advertisement
Hindi Newsपाकिस्तान-चीन

मसूद अजहर और सईद को बिल से बाहर निकालने की तैयारी... ISI ने बनाया प्‍लान


ISI Renew Terror Operations In Pakistan: पाकिस्तान में ऑपरेशन सिंदूर के बाद छिपे आतंकी सरगना मसूद अजहर और हाफिज सईद अब एक बार फिर एक्टिव हो गए हैं.  

Written By  Shruti Kaul |Last Updated: Nov 05, 2025, 02:18 PM IST
मसूद अजहर और सईद को बिल से बाहर निकालने की तैयारी... ISI ने बनाया प्‍लान

India-Pakistan Conflict: ऑपरेशन सिंदूर में भारत के हाथों मार खाने के बाद अब एक बार फिर पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी ISI और सेना ने आतंकवादी सरगनाओं को फिर से एक्टिव करना शुरू कर दिया है. इस्लामाबाद यह सब अमेरिका के साथ बेहतर होते संबंधों का फायदा उठाकर कर रहा है. खासतौर से ऑपरेशन सिंदूर के बाद शांत हुए जैश ए मोहम्मद (JeM) और लश्कर ए तैयबा (LeT) जैसे आतंकी संगठन वापस एक्टिव होने की तैयारी में लगे हैं. 

वापस एक्टिव हो रहे आतंकी? 

बता दें कि ऑपरेशन सिंदूर के दौरान भारतीय सुरक्षा बलों ने JeM, LeT और हिजबुल मुजाहिदीन के हेडक्वार्टर्स और ट्रेनिंग सेंटरों को निशाना बनाकर भारी नुकसान पहुंचाया था. इसके बाद से आतंकी सरगना मसूद अजहर और हाफिज सईद ने खुद को पूरी तरह छिपा लिया था. ये आतंकी लीडर्स भारतीय हमले या दुश्मनों की ओर से मारे जाने के डर से बाहर नहीं निकल रहे थे. साथ ही वे ISI और पाक सेना से भी नाराज थे क्योंकि उन्हें लगा कि ये संस्थाएं उनके ढांचे और परिवारों की रक्षा करने में असफल रही हैं.

ये भी पढ़ें- DNA: प्लेन उड़ाने की हैसियत नहीं और बातें परमाणु बम की... कंगाल पाकिस्तान की एक और कहानी!

ISI कर रहा तैयारी 

बता दें कि ऑपरेशन सिंदूर का असर आतंकवादी संगठनों और पाकिस्तान की व्यवस्था पर काफी पड़ा है. अब ISI डैमेज कंट्रोल मोड में है. उसे पता है कि जब तक आतंकी सरगना सामने नहीं आएंगे तब तक उनके कैडर एक्टिव नहीं होंगे. ISI ने अब तक पुराने वीडियो को नया बताकर प्रचार किया, लेकिन कैडर अब शक करने लगे हैं और सवाल पूछने लगे हैं. इस स्थिति को संभालने के लिए ISI और सेना ने मसूद अजहर और हाफिज सईद से संपर्क किया और उन्हें भरोसा दिलाया कि वे अब बाहर आ सकते हैं. उन्हें बताया गया कि अमेरिका और पाकिस्तान के मजबूत संबंधों के चलते भारत कोई बड़ा ऑपरेशन नहीं करेगा और अगर ऐसा हुआ तो अमेरिका हस्तक्षेप करेगा, जो भारत नहीं चाहेगा. इस आश्वासन के बाद मसूद अजहर ने एक संक्षिप्त सार्वजनिक उपस्थिति दर्ज कराई है. JeM के चैनल्स अब फिर से एक्टिव हो गए हैं और भारत विरोधी संदेश टेलीकास्ट कर रहे हैं. अजहर ने अपने कैडर से जम्मू-कश्मीर में फिर से जंग छेड़ने की अपील की है. इसके अलावा  JeM अब अपने महिला विंग को भी एक्टिव कर रहा है, जिसकी कमान अजहर की बहन सादिया अजहर को दी गई है. 

ये भी पढ़ें- ड्रैगन की मदद से 2026 में पाकिस्तान समंदर में उतारेगा सबमरीन, भारत के लिए कितना खतरनाक?

भारत की क्या है तैयारी? 

भारतीय अधिकारियों का कहना है कि ISI का यह आश्वासन खोखला है. अगर पाकिस्तान की ओर से कोई दुस्साहस होता है तो भारत उसी तरह की कार्रवाई करेगा, जैसा ऑपरेशन सिंदूर में किया गया था. भारत ने स्पष्ट कर दिया है कि आतंक की कोई भी घटना युद्ध की तरह (Act Of War) मानी जाएगी और देश को अपनी रक्षा करने का पूरा अधिकार है. इस बीच भारतीय एजेंसियां बॉर्डर इलाकों और आतंकी मॉड्यूल्स पर कड़ी नजर बनाए हुए हैं. सेना PoK में मौजूद 80 से ज्यादा आतंकियों के लॉन्च पैड्स पर नजर रखी हुई है. हाल ही के महीनों में कई घुसपैठ की कोशिशें हुईं, लेकिन भारतीय सेना ने सभी को नाकाम कर दिया. अब जब आतंकी सरगना फिर से एक्टिव हो रहे हैं तो सुरक्षा एजेंसियां पहले से ज्यादा सतर्क हो गई हैं. 

Shruti Kaul

ज़ी न्यूज में सब एडिटर. वनस्थली विद्यापीठ यूनिवर्सिटी राजस्थान से जर्नलिज्म और मास कम्युनिकेशन में ग्रेजुएशन. ये राष्ट्रीय-अंतर्राष्ट्रीय मुद्दो से जुड़े विषयों पर लिखती हैं.

Pakistan

