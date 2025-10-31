Advertisement
trendingNow12982140
Hindi Newsपाकिस्तान-चीन

आतंकियों के 'बाप' पाकिस्तान की बखिया उधड़ने में लगा अफगानिस्तान, एक कबूलनामे ने शहबाज की खड़ी कर दी खटिया? तालिबान जंग करके ही रहेगा!

Taliban releases video of Pak ISIS fighter Saeedullah: अफगानिस्तान-पाकिस्तान तनाव के बीच अफगान सुरक्षा बलों ने ISIS के एक आतंकी सईदुल्लाह को पकड़ा है. जो पाकिस्तान के क्वेटा में ट्रेनिंग लेकर तुर्कहम बॉर्डर से अफगानिस्तान में घुसा था. जिसके बाद तालिबान ने एक वीडियो रिलीज किया है, जिसमें जो कबूलनामें हैं, वह पाकिस्तान के लिए बहुत बड़े सिर दर्द देने वाले हैं. जिसके बाद अब तनाव और गंभीर हो गया है. आप भी देखें वीडियो

Written By  krishna pandey |Last Updated: Oct 31, 2025, 08:08 AM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

आतंकियों के 'बाप' पाकिस्तान की बखिया उधड़ने में लगा अफगानिस्तान, एक कबूलनामे ने शहबाज की खड़ी कर दी खटिया? तालिबान जंग करके ही रहेगा!

Taliban Releases Confession Video Of Pakistani ISIS Fighter: अफगानिस्तान की राजधानी काबुल से एक ऐसी खबर आई है, जो पूरे इलाके में हलचल मचा रही है. यहां के सुरक्षा बलों ने आईएसआईएस के एक खूंखार आतंकी को पकड़ लिया है. पकड़े गए आतंकी का नाम सईदुल्लाह है. गिरफ्तारी के बाद उसने कबूल किया कि वो पाकिस्तान में ट्रेनिंग लेकर आया था. टोलो न्यूज़ की रिपोर्ट के अनुसार, अफगान सुरक्षा बलों के सूत्रों ने सईदुल्लाह नाम के एक ISIS आतंकवादी की गिरफ़्तारी की पुष्टि की है, जिसने तोरखम सीमा पार से अफगानिस्तान में घुसपैठ करने से पहले पाकिस्तान में आतंकवादी प्रशिक्षण लेने की बात स्वीकार की है.

तालिबान ने जारी किया वीडियो, आतंकी ने क्या कबूला?
अफगान अधिकारियों ने एक वीडियो जारी किया, जिसमें आतंकी खुद अपनी जुबानी सब बयां कर रहा है  अधिकारियों द्वारा जारी एक वीडियो फुटेज में सईदुल्लाह ने साफ कहा, "जब मैं फर्जी आईडी कार्ड से अफगानिस्तान आया, तो मेरा नाम यहां मोहम्मद था. क्वेटा में पहाड़ों पर जाने पर मुझे मानसिक रूप से धोया गया. वहां आइडियोलॉजिकल और कॉम्बैट ट्रेनिंग दी गई." क्वेटा पाकिस्तान का वो इलाका है, जहां आतंकी गतिविधियां लंबे समय से चली आ रही हैं.

पाकिस्तान में जिहाद के नाम पर ब्रेनवॉश 
सईदुल्लाह ने ये भी बताया कि ट्रेनिंग के दौरान उसे जिहाद के नाम पर ब्रेनवॉश किया गया, ताकि वो अफगानिस्तान में हमले कर सके. अफगानिस्तान में ऐसी घुसपैठ कोई नई बात नहीं. लेकिन इस कबूलनामे ने पाकिस्तान पर सवालों की बौछार कर दी. विशेषज्ञों का कहना है कि ये साबित करता है कि पाकिस्तान आतंकवाद का सुरक्षित ठिकाना बना हुआ है. 
आतंकियों का बाप बना पाकिस्तान
इस गिरफ्तारी ने क्षेत्रीय बहस को हवा दे दी. तलो न्यूज की रिपोर्ट के अनुसार, "ये गिरफ्तारी डूरंड लाइन के दोनों तरफ आईएसआईएस ऑपरेटिव्स की हत्या और पकड़ को उजागर करती है, जो इस्लामाबाद की मिलीभगत दिखाती है." एनालिस्ट्स मानते हैं कि पाकिस्तान आतंकवाद को पनपने दे रहा है, जिससे अफगानिस्तान में असुरक्षा बढ़ रही है.  सैन्य विशेषज्ञ यूसुफ अमीन जजई ने साफ कहा, "मैं निश्चित रूप से कह सकता हूं कि अफगानिस्तान न तो आतंकवाद का स्रोत है और न ही हब. ये आतंकी क्षेत्र से फंडिंग लेकर आते हैं और अलग-अलग नामों से काम करते हैं."  इसी तरह, राजनीतिक विश्लेषक नाकिबुल्लाह नूरी ने कहा, "ये साबित करता है कि पाकिस्तान के दावे झूठे हैं. आतंकी ट्रेनिंग का केंद्र पाकिस्तान और उसकी सरकार है."  पाकिस्तान की तरफ से अभी कोई आधिकारिक बयान नहीं आया, लेकिन अफगानिस्तान इसे अपनी सुरक्षा के लिए खतरे की घंटी बता रहा है. 

पाकिस्तान आतंकियों को पहले से देता रहा पनाह
ये पहली बार नहीं जब पाकिस्तान से जुड़े आतंकी अफगानिस्तान में पकड़े गए. इसी साल 22 जनवरी को अफगानिस्तान की सेंट्रल कमीशन फॉर सिक्योरिटी एंड क्लीयरेंस ने बताया था कि नए आईएसआईएस लड़ाकों को कराची और इस्लामाबाद एयरपोर्ट्स से बालोचिस्तान और खैबर पख्तूनख्वा के ट्राइबल इलाकों में ट्रेनिंग कैंप भेजा जा रहा है. वहां उन्हें अफगानिस्तान समेत क्षेत्रीय देशों पर हमले के लिए तैयार किया जाता है.  अफगान सरकार का कहना है कि ऐसे ट्रांसफर से साफ है कि पाकिस्तान आतंकवाद को सपोर्ट कर रहा. इससे न सिर्फ अफगानिस्तान, बल्कि पूरे साउथ एशिया में खतरा बढ़ रहा. 

पाकिस्तान जे जंग होनी तालिबान की तय?
इस घटना से अफगानिस्तान-पाकिस्तान रिश्ते और खराब हो सकते हैं. अंतरराष्ट्रीय समुदाय को अब हस्तक्षेप करना पड़ सकता है. विशेषज्ञों का मानना है कि बिना पाकिस्तान पर दबाव के आतंकवाद रुकेगा नहीं. अफगानिस्तान ने कहा है कि वो अपनी सीमाओं को और सख्त करेगा

About the Author
author img
krishna pandey

कृष्णा पांडेय, ज़ी न्यूज़ डिजिटल में चीफ सब-एडिटर के रूप में कार्यरत हैं. वह राजनीति, अंतरराष्ट्रीय मामलों, क्राइम, और फीचर जैसे कई बीट्स पर काम करते हैं. इनकी खासियत है इन-डेप्थ एक्सप्लेनर और संवे...और पढ़ें

TAGS

Pakistan

Trending news

'तूफान मोंथा' से 5265 करोड़ बर्बाद, 'मेलिसा' से 44 की मौत, 31 अक्टूबर का जानें हाल
'Weather Update'
'तूफान मोंथा' से 5265 करोड़ बर्बाद, 'मेलिसा' से 44 की मौत, 31 अक्टूबर का जानें हाल
'30 जून 2026 तक...', कर्जमाफी पर CM देवेंद्र फडणवीस ने कर दिया बड़ा ऐलान
Devendra Fadnavis
'30 जून 2026 तक...', कर्जमाफी पर CM देवेंद्र फडणवीस ने कर दिया बड़ा ऐलान
DNA: देश के कट्टरपंथियों को ‘वंदे मातरम’ से परेशानी, 150वीं वर्षगांठ पर विरोध
DNA
DNA: देश के कट्टरपंथियों को ‘वंदे मातरम’ से परेशानी, 150वीं वर्षगांठ पर विरोध
चीनी खतरे से निपटने के लिए क्या भारत करेगा परमाणु बम के 'बाप' का परीक्षण?
DNA
चीनी खतरे से निपटने के लिए क्या भारत करेगा परमाणु बम के 'बाप' का परीक्षण?
भूटान जा रहीं वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण के प्लेन की सिलीगुड़ी में आपात लैंडिंंग
Nirmala Sitharaman
भूटान जा रहीं वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण के प्लेन की सिलीगुड़ी में आपात लैंडिंंग
मुंबई एयरपोर्ट पर विदेशी यात्री के बैग मिले दो सिल्वरी गिबन, जानें फिर क्या हुआ
mumbai
मुंबई एयरपोर्ट पर विदेशी यात्री के बैग मिले दो सिल्वरी गिबन, जानें फिर क्या हुआ
यामी गौतम की फिल्म का मुंबई में 17 बच्चों के अपहरण से क्या कनेक्शन?
mumbai
यामी गौतम की फिल्म का मुंबई में 17 बच्चों के अपहरण से क्या कनेक्शन?
आसमान पर छाई धुंध, आंखों में चुभन; क्या बरसेगी राहत की बूंदें? पढ़ें ताजा मौसम अलर्ट
weather update
आसमान पर छाई धुंध, आंखों में चुभन; क्या बरसेगी राहत की बूंदें? पढ़ें ताजा मौसम अलर्ट
RSS विवाद पर प्रियांक खड़गे ने BJP को घेरा, कहा-अदालती आदेशों की गलत व्याख्या बंद...
Priyank Kharge
RSS विवाद पर प्रियांक खड़गे ने BJP को घेरा, कहा-अदालती आदेशों की गलत व्याख्या बंद...
सियासी पिच पर मोहम्मद अजहरुद्दीन को एक और खिताब, तेलंगाना कैबिनेट में मिलेगी जगह
Mohammad Azharuddin
सियासी पिच पर मोहम्मद अजहरुद्दीन को एक और खिताब, तेलंगाना कैबिनेट में मिलेगी जगह