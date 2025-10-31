आतंकियों के 'बाप' पाकिस्तान की बखिया उधड़ने में लगा अफगानिस्तान, एक कबूलनामे ने शहबाज की खड़ी कर दी खटिया? तालिबान जंग करके ही रहेगा!

Taliban Releases Confession Video Of Pakistani ISIS Fighter: अफगानिस्तान की राजधानी काबुल से एक ऐसी खबर आई है, जो पूरे इलाके में हलचल मचा रही है. यहां के सुरक्षा बलों ने आईएसआईएस के एक खूंखार आतंकी को पकड़ लिया है. पकड़े गए आतंकी का नाम सईदुल्लाह है. गिरफ्तारी के बाद उसने कबूल किया कि वो पाकिस्तान में ट्रेनिंग लेकर आया था. टोलो न्यूज़ की रिपोर्ट के अनुसार, अफगान सुरक्षा बलों के सूत्रों ने सईदुल्लाह नाम के एक ISIS आतंकवादी की गिरफ़्तारी की पुष्टि की है, जिसने तोरखम सीमा पार से अफगानिस्तान में घुसपैठ करने से पहले पाकिस्तान में आतंकवादी प्रशिक्षण लेने की बात स्वीकार की है.

तालिबान ने जारी किया वीडियो, आतंकी ने क्या कबूला?

अफगान अधिकारियों ने एक वीडियो जारी किया, जिसमें आतंकी खुद अपनी जुबानी सब बयां कर रहा है अधिकारियों द्वारा जारी एक वीडियो फुटेज में सईदुल्लाह ने साफ कहा, "जब मैं फर्जी आईडी कार्ड से अफगानिस्तान आया, तो मेरा नाम यहां मोहम्मद था. क्वेटा में पहाड़ों पर जाने पर मुझे मानसिक रूप से धोया गया. वहां आइडियोलॉजिकल और कॉम्बैट ट्रेनिंग दी गई." क्वेटा पाकिस्तान का वो इलाका है, जहां आतंकी गतिविधियां लंबे समय से चली आ रही हैं.

BREAKING NEWS

Al-Mersad released a video on its official channel showing security forces arresting a member of ISIS who had been trained in Pakistan. Add Zee News as a Preferred Source The arrested individual, Saeedullah, a resident of the Mohmand Agency, admitted in the video that he had been sent to… pic.twitter.com/S75wG9oMfO — Voice of Khorasan (@VoiceKhorasan1) October 30, 2025

पाकिस्तान में जिहाद के नाम पर ब्रेनवॉश

सईदुल्लाह ने ये भी बताया कि ट्रेनिंग के दौरान उसे जिहाद के नाम पर ब्रेनवॉश किया गया, ताकि वो अफगानिस्तान में हमले कर सके. अफगानिस्तान में ऐसी घुसपैठ कोई नई बात नहीं. लेकिन इस कबूलनामे ने पाकिस्तान पर सवालों की बौछार कर दी. विशेषज्ञों का कहना है कि ये साबित करता है कि पाकिस्तान आतंकवाद का सुरक्षित ठिकाना बना हुआ है.

आतंकियों का बाप बना पाकिस्तान

इस गिरफ्तारी ने क्षेत्रीय बहस को हवा दे दी. तलो न्यूज की रिपोर्ट के अनुसार, "ये गिरफ्तारी डूरंड लाइन के दोनों तरफ आईएसआईएस ऑपरेटिव्स की हत्या और पकड़ को उजागर करती है, जो इस्लामाबाद की मिलीभगत दिखाती है." एनालिस्ट्स मानते हैं कि पाकिस्तान आतंकवाद को पनपने दे रहा है, जिससे अफगानिस्तान में असुरक्षा बढ़ रही है. सैन्य विशेषज्ञ यूसुफ अमीन जजई ने साफ कहा, "मैं निश्चित रूप से कह सकता हूं कि अफगानिस्तान न तो आतंकवाद का स्रोत है और न ही हब. ये आतंकी क्षेत्र से फंडिंग लेकर आते हैं और अलग-अलग नामों से काम करते हैं." इसी तरह, राजनीतिक विश्लेषक नाकिबुल्लाह नूरी ने कहा, "ये साबित करता है कि पाकिस्तान के दावे झूठे हैं. आतंकी ट्रेनिंग का केंद्र पाकिस्तान और उसकी सरकार है." पाकिस्तान की तरफ से अभी कोई आधिकारिक बयान नहीं आया, लेकिन अफगानिस्तान इसे अपनी सुरक्षा के लिए खतरे की घंटी बता रहा है.

पाकिस्तान आतंकियों को पहले से देता रहा पनाह

ये पहली बार नहीं जब पाकिस्तान से जुड़े आतंकी अफगानिस्तान में पकड़े गए. इसी साल 22 जनवरी को अफगानिस्तान की सेंट्रल कमीशन फॉर सिक्योरिटी एंड क्लीयरेंस ने बताया था कि नए आईएसआईएस लड़ाकों को कराची और इस्लामाबाद एयरपोर्ट्स से बालोचिस्तान और खैबर पख्तूनख्वा के ट्राइबल इलाकों में ट्रेनिंग कैंप भेजा जा रहा है. वहां उन्हें अफगानिस्तान समेत क्षेत्रीय देशों पर हमले के लिए तैयार किया जाता है. अफगान सरकार का कहना है कि ऐसे ट्रांसफर से साफ है कि पाकिस्तान आतंकवाद को सपोर्ट कर रहा. इससे न सिर्फ अफगानिस्तान, बल्कि पूरे साउथ एशिया में खतरा बढ़ रहा.

पाकिस्तान जे जंग होनी तालिबान की तय?

इस घटना से अफगानिस्तान-पाकिस्तान रिश्ते और खराब हो सकते हैं. अंतरराष्ट्रीय समुदाय को अब हस्तक्षेप करना पड़ सकता है. विशेषज्ञों का मानना है कि बिना पाकिस्तान पर दबाव के आतंकवाद रुकेगा नहीं. अफगानिस्तान ने कहा है कि वो अपनी सीमाओं को और सख्त करेगा