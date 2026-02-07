‘कुछ बड़ा कराने वाला है आसिम मुनीर'... PAK आर्मी के पूर्व मेजर ने दी थी चेतावनी, फिर इस्लामाबाद में धमाका हो गया

Pakistan blast news:पाकिस्तान की ये पुरानी फितरत है. हर हमले, हर धमाके का दोष भारत पर मढ़ना. लेकिन इस बार पाकिस्तान की आवाम ये समझ चुकी है. इस्लामाबाद में शिया मस्जिद पर हुआ हमला, किसी बाहरी ताकत का नहीं, पाकिस्तान के आर्मी चीफ की साजिश है. धमाके में 70 शिया लोगों की मौत और दो सौ से ज्यादा लोगों के घायल होने के बाद पाकिस्तान में मुनीर के खिलाफ ये बौखलाट आम है. पढ़िए पाकिस्तानी आवाम के वो चौंकाने वाले बयान.

पुलिस को फटकार

पाकिस्तान की तारीख में इस्लामाबाद का ये धमाका एक ऐसी कालिख के तौर पर दर्ज होगा, जिसका करिंदा कोई और नहीं, बल्कि पाकिस्तानी सेना का चीफ जनरल आसिम मुनीर है. ऐसा खुद करोड़ों पाकिस्तानी चीख-चीखकर कह रहे हैं. मुनीर और पाकिस्तान के बाकी हुक्मरान चाहे जो आरोप भारत की एजेंसियों पर लगा लें, पाकिस्तान के अंदर ही इस बात की सुगबुगाहट शुरू हो चुकी है.

पाकिस्तान के वरिष्ठ नेता सईद अहमद इकबाल ने पुलिस को फटकार लगाते हुए कहा, 'कश्मीरी गिरोहों को तुमने पाला, दहशतगर्दों को तुमने पाला, हमारी नस्ल की ऐसी तैसी तुम लोगों ने की. अभी बकवास करते हो, कि यहां से निकलो? शर्म नहीं आती तुम लोगों को.'

Senior Pak politician Allama Syed Ahmed Iqbal Rizvi openly saying Pak Police on its face "You people have nurtured the terrorists." Pakistan forces supports terrorism pic.twitter.com/xadDCziWm2 — Frontalforce (@FrontalForce) February 7, 2026

सुगबुहाट ये, कि मुनीर की ताकत जिस तरह से पाकिस्तान में ताकत बढ़ी है, उतनी ही बढ़ी है शियाओं को लेकर उसकी पुरानी नफरत. आप उस वक्त का वीडियो देखिए, जिस वक्त इस्लामाबाद के तरलाइ इलाके की इस मस्जिद कस्र-ए-खदीजातुल कुबरा में धमाका हुआ. जिस वक्त धमाका हुआ, उस वक्त शिया समुदाय के लोग जुमे की नमाज अदा कर रहे थे. धमाका इतना जबरदस्त था, कि अल्लाह के सजदे में झुके करीब 70 लोगों की मौत हो गई, ढाई सौ से ज्यादा लोग बुरी तरह जख्मी हो गए.

धमाके में 79 मौत, 250 घायल शियाओं पर टूटा मुनीर का कहर?

जम्मू कश्मीर के पूर्व DGP एस.पी वैद्य ने कहा, ' ये सेक्टेरियन वायलेंस है पाकिस्तान में, ये काफी समय से चल रही है. नमाज के वक्त हमला आम है. मीडिया भी कवर नहीं करता.' एसपी वैद्य जम्मू कश्मीर के पूर्व डीजीपी रहे हैं और पीओके से लेकर पाकिस्तान के भीतर तक की हर गतिविधि पर नजर रखते हैं. इनके मुताबिक, इस्लामाबाद मे हुआ धमाका पाकिस्तानी एजेंसियों की नाकामी से ज्यादा धार्मिक हिंसा से जुड़ा हुआ है. हालांकि पाकिस्तान ऐसे दावों को खारिज कर रहा है, लेकिन आपको सुनाते हैं, पाकिस्तान की सेना का पूर्व मेजर का आकलन, जो उसने धमाके से 8 दिन पहले ही सोशल मीडिया पर जारी एक वीडियो में बता दिया था.

‘पूर्व मेजर’ 8 दिन पहले बोला ‘कुछ बड़ा’ करने वाला है मुनीर!

पाकिस्तान आर्मी के पूर्व मेयर आदिल रजा ने हाल ही में कहा था कि आसिम मुनीर आने वाले दिनों में शर्तिया हिंदुस्तान और अफगानिस्तान के बॉर्डर पर तनाव बढ़ाएगा. पंगा लेके उस बॉर्डर को खोलेगा. वहां इंडिया में कुछ कराएगा प्रॉक्सीज के जरिए, अफगानिस्तान में भी कुछ करवाएगा. और अपने लोगों के ऊपर भी दहशतगर्दी कराई जाएगी. इल्जाम उसका हिंदुस्तान और अफगानिस्तान पर लगाया जाएगा. फिर कहेंगे, कि ये तो दहशत गर्द करा रहे हैं, इससे हमारा कोई ताल्लुक नहीं.

ISI is the brains behind this attack Nima....

He is an Ex Pakistan Army officer Maj Aadil Raja and he anticipated this 8 days ago. https://t.co/kXiANb6Hyx pic.twitter.com/Gy513YqPGq — Major Sammer Pal Toorr (Infantry Combat Veteran) (@samartoor3086) February 6, 2026

तो बताइए, क्या पाकिस्तानी सेना का ये पूर्व मेजर सच नहीं बोल रहा? इस्लामाबाद जैसे ब्लास्ट की जो भविष्यवाणी आदिल रजा ने 8 दिन पहले की थी, उसके बाद ठीक वैसा ही नहीं हो रहा, जैसी की आशंका जताई गई थी. इस धमाके के बहाने पाकिस्तानी एजेंसियों की साजिश भारत पर बड़े आरोप लगाकर तनाव बढ़ाने की. और ये ठीक वैसे ही किया गया, जैसे पाकिस्तान में पिछले 20 सालों से शिया समुदाय को निशाना बनाया जाता रहा है. निशाने पर शिया मस्जिद, मस्जिद में नमाज पढ़ने का वक्त और इसी दौरान सुसाइड बॉम्बर का अटैक.

शियाओं का संहार करा रहा मुनीर?

मार्च 2025- पीर राखेल दरगाह पर हमला, 35 शिया तीर्थयात्री मारे गए.

साल 2023- झोब आर्मी बेस अटैक के बाद शियाओं पर हमले, दर्जनों मारे गए.

साल 2022-पेशावर की शिया मस्जिद में धमाका, 63 की मौत.

पाकिस्तान में शिया सुरक्षा की गुहार लगा रहे हैं. मुनीर के जुल्मों से आजादी की मांग शियाओं के साथ, बलूच, हिंदू, सिख और इसाई ही नहीं बल्कि खुद मुस्लिम जमात के भीतर से भी उठ रही है. ये फरियादें कब इंकलाब की शक्ल ले लें, इसका अंदाजा अभी आसिम मुनीर को नहीं है.