Advertisement
trendingNow13101112
Hindi Newsपाकिस्तान-चीन‘कुछ बड़ा कराने वाला है आसिम मुनीर... PAK आर्मी के पूर्व मेजर ने दी थी चेतावनी, फिर इस्लामाबाद में धमाका हो गया

‘कुछ बड़ा कराने वाला है आसिम मुनीर'... PAK आर्मी के पूर्व मेजर ने दी थी चेतावनी, फिर इस्लामाबाद में धमाका हो गया

Islamabad Blast update: पाकिस्तान आर्मी चीफ आसिम मुनीर के खिलाफ लोगों का गुस्सा बढ़ता जा रहा है. पाकिस्तान का टीवी और प्रिंट मीडिया डर से चीजों को दबा रहा हो, लेकिन पाकिस्तान के सोशल मीडिया हैंडल्स पर जनता का गुस्सा खुलकर दिख रहा है. इस रिपोर्ट से समझिए, पकिस्तान में मुनीर की ताकत जैसे बढ़ रही है, वैसे वैसे पाकिस्तानियों की हैसियत कम हो रही है.

Written By  Shwetank Ratnamber|Last Updated: Feb 07, 2026, 03:10 PM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

‘कुछ बड़ा कराने वाला है आसिम मुनीर'... PAK आर्मी के पूर्व मेजर ने दी थी चेतावनी, फिर इस्लामाबाद में धमाका हो गया

Pakistan blast news:पाकिस्तान की ये पुरानी फितरत है. हर हमले, हर धमाके का दोष भारत पर मढ़ना. लेकिन इस बार पाकिस्तान की आवाम ये समझ चुकी है. इस्लामाबाद में शिया मस्जिद पर हुआ हमला, किसी बाहरी ताकत का नहीं, पाकिस्तान के आर्मी चीफ की साजिश है. धमाके में 70 शिया लोगों की मौत और दो सौ से ज्यादा लोगों के घायल होने के बाद पाकिस्तान में मुनीर के खिलाफ ये बौखलाट आम है. पढ़िए पाकिस्तानी आवाम के वो चौंकाने वाले बयान. 

पुलिस को फटकार

पाकिस्तान की तारीख में इस्लामाबाद का ये धमाका एक ऐसी कालिख के तौर पर दर्ज होगा, जिसका करिंदा कोई और नहीं, बल्कि पाकिस्तानी सेना का चीफ जनरल आसिम मुनीर है. ऐसा खुद करोड़ों पाकिस्तानी चीख-चीखकर कह रहे हैं. मुनीर और पाकिस्तान के बाकी हुक्मरान चाहे जो आरोप भारत की एजेंसियों पर लगा लें, पाकिस्तान के अंदर ही इस बात की सुगबुगाहट शुरू हो चुकी है.

पाकिस्तान के वरिष्ठ नेता सईद अहमद इकबाल ने पुलिस को फटकार लगाते हुए कहा, 'कश्मीरी गिरोहों को तुमने पाला, दहशतगर्दों को तुमने पाला, हमारी नस्ल की ऐसी तैसी तुम लोगों ने की. अभी बकवास करते हो, कि यहां से निकलो? शर्म नहीं आती तुम लोगों को.' 

Add Zee News as a Preferred Source

सुगबुहाट ये, कि मुनीर की ताकत जिस तरह से पाकिस्तान में ताकत बढ़ी है, उतनी ही बढ़ी है शियाओं को लेकर उसकी पुरानी नफरत. आप उस वक्त का वीडियो देखिए, जिस वक्त इस्लामाबाद के तरलाइ इलाके की इस मस्जिद कस्र-ए-खदीजातुल कुबरा में धमाका हुआ. जिस वक्त धमाका हुआ, उस वक्त शिया समुदाय के लोग जुमे की नमाज अदा कर रहे थे. धमाका इतना जबरदस्त था, कि अल्लाह के सजदे में झुके करीब 70 लोगों की मौत हो गई, ढाई सौ से ज्यादा लोग बुरी तरह जख्मी हो गए.

धमाके में 79 मौत, 250 घायल शियाओं पर टूटा मुनीर का कहर?

जम्मू कश्मीर के पूर्व DGP एस.पी वैद्य ने कहा, ' ये सेक्टेरियन वायलेंस है पाकिस्तान में, ये काफी समय से चल रही है. नमाज के वक्त हमला आम है. मीडिया भी कवर नहीं करता.' एसपी वैद्य जम्मू कश्मीर के पूर्व डीजीपी रहे हैं और पीओके से लेकर पाकिस्तान के भीतर तक की हर गतिविधि पर नजर रखते हैं. इनके मुताबिक, इस्लामाबाद मे हुआ धमाका पाकिस्तानी एजेंसियों की नाकामी से ज्यादा धार्मिक हिंसा से जुड़ा हुआ है. हालांकि पाकिस्तान ऐसे दावों को खारिज कर रहा है, लेकिन आपको सुनाते हैं, पाकिस्तान की सेना का पूर्व मेजर का आकलन, जो उसने धमाके से 8 दिन पहले ही सोशल मीडिया पर जारी एक वीडियो में बता दिया था.

‘पूर्व मेजर’ 8 दिन पहले बोला ‘कुछ बड़ा’ करने वाला है मुनीर!

पाकिस्तान आर्मी के पूर्व मेयर आदिल रजा ने हाल ही में कहा था कि आसिम मुनीर आने वाले दिनों में शर्तिया हिंदुस्तान और अफगानिस्तान के बॉर्डर पर तनाव बढ़ाएगा. पंगा लेके उस बॉर्डर को खोलेगा. वहां इंडिया में कुछ कराएगा प्रॉक्सीज के जरिए, अफगानिस्तान में भी कुछ करवाएगा. और अपने लोगों के ऊपर भी दहशतगर्दी कराई जाएगी. इल्जाम उसका हिंदुस्तान और अफगानिस्तान पर लगाया जाएगा. फिर कहेंगे, कि ये तो दहशत गर्द करा रहे हैं, इससे हमारा कोई ताल्लुक नहीं.

तो बताइए, क्या पाकिस्तानी सेना का ये पूर्व मेजर सच नहीं बोल रहा? इस्लामाबाद जैसे ब्लास्ट की जो भविष्यवाणी आदिल रजा ने 8 दिन पहले की थी, उसके बाद ठीक वैसा ही नहीं हो रहा, जैसी की आशंका जताई गई थी. इस धमाके के बहाने पाकिस्तानी एजेंसियों की साजिश भारत पर बड़े आरोप लगाकर तनाव बढ़ाने की. और ये ठीक वैसे ही किया गया, जैसे पाकिस्तान में पिछले 20 सालों से शिया समुदाय को निशाना बनाया जाता रहा है. निशाने पर शिया मस्जिद, मस्जिद में नमाज पढ़ने का वक्त और इसी दौरान सुसाइड बॉम्बर का अटैक.

शियाओं का संहार करा रहा मुनीर?

मार्च 2025- पीर राखेल दरगाह पर हमला, 35 शिया तीर्थयात्री मारे गए.
साल 2023- झोब आर्मी बेस अटैक के बाद शियाओं पर हमले, दर्जनों मारे गए.
साल 2022-पेशावर की शिया मस्जिद में धमाका, 63 की मौत.

पाकिस्तान में शिया सुरक्षा की गुहार लगा रहे हैं. मुनीर के जुल्मों से आजादी की मांग शियाओं के साथ, बलूच, हिंदू, सिख और इसाई ही नहीं बल्कि खुद मुस्लिम जमात के भीतर से भी उठ रही है. ये फरियादें कब इंकलाब की शक्ल ले लें, इसका अंदाजा अभी आसिम मुनीर को नहीं है.

About the Author
author img
Shwetank Ratnamber

श्वेतांक रत्नाम्बर पत्रकारिता जगत में 21 साल से ज्यादा का अनुभव रखते हैं. देश-दुनिया की ख़बरों को आसान भाषा में बताने में महारत रखने वाले श्वेतांक को राजनीतिक और अंतर्राष्ट्रीय खबरों की गहरी समझ है...और पढ़ें

TAGS

Pakistan BlastIslamabad Blast

Trending news

घर-घर वोटर्स स्लिप पहुंचाएंगे BLO, पश्चिम बंगाल इलेक्शन से पहले EC का बड़ा आदेश
West Bengal news
घर-घर वोटर्स स्लिप पहुंचाएंगे BLO, पश्चिम बंगाल इलेक्शन से पहले EC का बड़ा आदेश
Rose Day: आपके पार्टनर को दिया गया गुलाब आखिर आया कहां से? UP-तमिलनाडु के बीच टक्कर
Valentine Week 2026
Rose Day: आपके पार्टनर को दिया गया गुलाब आखिर आया कहां से? UP-तमिलनाडु के बीच टक्कर
केरल की धरती पर कमल प्रयोग! त्रिशूर में नबीन का इशारा, BJP ने खोले सियासी पत्ते
Kerala elections
केरल की धरती पर कमल प्रयोग! त्रिशूर में नबीन का इशारा, BJP ने खोले सियासी पत्ते
नामांकन के बाद रितु तावड़े का विस्फोटक बयान, कहा- बांग्लादेशियों को करेंगे बाहर
BJP Councillor
नामांकन के बाद रितु तावड़े का विस्फोटक बयान, कहा- बांग्लादेशियों को करेंगे बाहर
टैरिफ की जंग में भारत आगे! अमेरिका से ऐसी ट्रेड डील कि चीन-पाकिस्तान के छूटे पसीने
India-US trade deal
टैरिफ की जंग में भारत आगे! अमेरिका से ऐसी ट्रेड डील कि चीन-पाकिस्तान के छूटे पसीने
सदन में नहीं पेश हो सका कश्मीरी पंडितों के अधिकारों पर बिल, शशि थरूर का छलका दर्द
Shashi Tharoor
सदन में नहीं पेश हो सका कश्मीरी पंडितों के अधिकारों पर बिल, शशि थरूर का छलका दर्द
CM उमर अब्दुल्ला का पाकिस्तान को 'पावरफुल' जवाब, बोले- 'हम बनेंगे तुम्हारा हिस्सा?
Omar Abdullah
CM उमर अब्दुल्ला का पाकिस्तान को 'पावरफुल' जवाब, बोले- 'हम बनेंगे तुम्हारा हिस्सा?
आदिल ढेर, सैफुल्लाह को घेरा...किश्तवाड़ में चौथे दिन चल रही मुठभेड़, तेज हुए ऑपरेशन
jammu kashmir news
आदिल ढेर, सैफुल्लाह को घेरा...किश्तवाड़ में चौथे दिन चल रही मुठभेड़, तेज हुए ऑपरेशन
पहले छत पर घूमा, फिर 17वीं मंजिल से लगा दी छलांग, मशहूर बेकरी के मालिक ने दी जान
Multani Bakery
पहले छत पर घूमा, फिर 17वीं मंजिल से लगा दी छलांग, मशहूर बेकरी के मालिक ने दी जान
पहाड़ों में 'सूखी सर्दी' का कहर! देर से आई बर्फ ने बढ़ाई वैज्ञानिकों की चिंता...
late Snowfall
पहाड़ों में 'सूखी सर्दी' का कहर! देर से आई बर्फ ने बढ़ाई वैज्ञानिकों की चिंता...