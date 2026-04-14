वेंस-गालिबाफ तो हाथ झाड़कर चले गए, पाकिस्तान का गरीबी में आटा गीला हो गया; फाइव स्टार होटल का बिल कौन भरेगा?

Hotel Serena Islamabad: पाकिस्तान की राजधानी इस्लामाबाद में ईरान और अमेरिका के बीच स्थायी शांतिवार्ता हुई, लेकिन इसका नतीजा कुछ भी नहीं निकला. कंगाल पाकिस्तान ने इस शांतिवार्ता को कराने के लिए कड़ी मेहनत की थी, लेकिन हुआ कुछ नहीं. इस बीच खबर है कि इस्लामाबाद के जिस होटल में यह शांतिवार्ता आयोजित की गई थी, उसके बिल को लेकर सवाल क्यों खड़े हो रहे हैं. ऐसा इसलिए क्योंकि कुछ सोशल मीडिया पोस्ट में कहा जा रहा है कि शहबाज शरीफ सरकार ने होटल का बिल ही नहीं दिया.

दरअसल, रिपोर्ट्स में दावा किया गया है कि इस होटल का बिल पाकिस्तान सरकार ने भरा ही नहीं. हालांकि, चर्चाएं इस बात की भी हैं कि होटल के मालिक ने पूरे पांच दिन का होटल किराया माफ कर दिया है और पाकिस्तान सरकार से इसके लिए कोई चार्ज नहीं लिया है. इन दोनों दावों के बाद एक नया विवाद खड़ा होता नजर आ रहा है.

शांतिवार्ता पर नहीं बनी बात

इस्लामाबाद में पीस टॉक तो फेल हो गया, लेकिन इससे जुड़ा विवाद थमने का नाम ही नहीं ले रहा है. दावा किया जा रहा है कि इस होटल के मालिक ने इस पांच दिन का सारा खर्च उठाया है. हालांकि, सोशल मीडिया और रिपोर्ट्स में किए जा रहे किसी भी दावे की अभी पुष्टि नहीं हो सकी है.

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'फाइव स्टार होटल है'

इस्लामाबाद के जिस होटल मे ये पीस वार्ता हुई थी, उसका नाम सेरेना होटल है और वह राजधानी का एक लग्जरी 5-स्टार होटल है. यह इस्लामाबाद में डिप्लोमैटिक एन्क्लेव के पास स्थित है. माना जाता है कि यह एक सुरक्षित होटल है. इस होटल में अक्सर हाई-लेवल कूटनीतिक बैठकें होती हैं और विदेशी मेहमानों को इसी होटल में ठहराया जाता है. रिपोर्ट्स के अनुसार, इस होटल में कुल 387 कमरे हैं और यह आधुनिक सुविधाओं से लैस है. इस होटल पर आगा खान डेवलपमेंट नेटवर्क का मालिकाना हक है.

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क्या सच में होटल मालिक ने नहीं लिया बिल?

हालांकि, सूत्रों ने शुरुआती जानकारी के आधार पर बताया कि यह बात सही नहीं है. संकेत के अनुसार, इस बात की पुष्टि नहीं होती है कि सेरेना होटल इस्लामाबाद में हुई वार्ता से जुड़ा कोई खर्च आगा खान डेवलपमेंट नेटवर्क ने उठाया होगा. यही कारण है कि कई सवाल खड़े हो रहे हैं. वहीं, पाकिस्तानी टीवी चैनल में एक डिबेट में वरिष्ठ पत्रकार ने दावा किया कि होटल के मालिक ने पांच दिनों का होटल का खर्चा उठाया है.

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