Advertisement
trendingNow13178774
Hindi Newsपाकिस्तान-चीनवेंस-गालिबाफ तो हाथ झाड़कर चले गए, पाकिस्तान का गरीबी में आटा गीला हो गया; फाइव स्टार होटल का बिल कौन भरेगा?

वेंस-गालिबाफ तो हाथ झाड़कर चले गए, पाकिस्तान का गरीबी में आटा गीला हो गया; फाइव स्टार होटल का बिल कौन भरेगा?

पाकिस्तान की सरकार ने उस होटल का बिल नहीं चुकाया है, जिसमें अमेरिका और ईरान के बीच शांतिवार्ता हुई थी. मीडिया रिपोर्ट्स में दावा किया जा रहा है होटल मालिक ने पांच दिन का किराया लिया ही नहीं और माफ कर दिया है. हालांकि, अब इस मामले को लेकर पाकिस्तान में विवाद बढ़ता नजर आ रहा है. 

Written By  abhinav tripathi|Last Updated: Apr 14, 2026, 08:24 PM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

वेंस-गालिबाफ तो हाथ झाड़कर चले गए, पाकिस्तान का गरीबी में आटा गीला हो गया; फाइव स्टार होटल का बिल कौन भरेगा?

Hotel Serena Islamabad: पाकिस्तान की राजधानी इस्लामाबाद में ईरान और अमेरिका के बीच स्थायी शांतिवार्ता हुई, लेकिन इसका नतीजा कुछ भी नहीं निकला. कंगाल पाकिस्तान ने इस शांतिवार्ता को कराने के लिए कड़ी मेहनत की थी, लेकिन हुआ कुछ नहीं. इस बीच खबर है कि इस्लामाबाद के जिस होटल में यह शांतिवार्ता आयोजित की गई थी, उसके बिल को लेकर सवाल क्यों खड़े हो रहे हैं. ऐसा इसलिए क्योंकि कुछ सोशल मीडिया पोस्ट में कहा जा रहा है कि शहबाज शरीफ सरकार ने होटल का बिल ही नहीं दिया.  

दरअसल, रिपोर्ट्स में दावा किया गया है कि इस होटल का बिल पाकिस्तान सरकार ने भरा ही नहीं. हालांकि, चर्चाएं इस बात की भी हैं कि होटल के मालिक ने पूरे पांच दिन का होटल किराया माफ कर दिया है और पाकिस्तान सरकार से इसके लिए कोई चार्ज नहीं लिया है. इन दोनों दावों के बाद एक नया विवाद खड़ा होता नजर आ रहा है. 

शांतिवार्ता पर नहीं बनी बात

इस्लामाबाद में पीस टॉक तो फेल हो गया, लेकिन इससे जुड़ा विवाद थमने का नाम ही नहीं ले रहा है. दावा किया जा रहा है कि इस होटल के मालिक ने इस पांच दिन का सारा खर्च उठाया है. हालांकि, सोशल मीडिया और रिपोर्ट्स में किए जा रहे किसी भी दावे की अभी पुष्टि नहीं हो सकी है. 

Add Zee News as a Preferred Source

'फाइव स्टार होटल है'

इस्लामाबाद के जिस होटल मे ये पीस वार्ता हुई थी, उसका नाम सेरेना होटल है और वह राजधानी का एक लग्जरी 5-स्टार होटल है. यह इस्लामाबाद में डिप्लोमैटिक एन्क्लेव के पास स्थित है. माना जाता है कि यह एक सुरक्षित होटल है. इस होटल में अक्सर हाई-लेवल कूटनीतिक बैठकें होती हैं और विदेशी मेहमानों को इसी होटल में ठहराया जाता है. रिपोर्ट्स के अनुसार, इस होटल में कुल 387 कमरे हैं और यह आधुनिक सुविधाओं से लैस है. इस होटल पर आगा खान डेवलपमेंट नेटवर्क का मालिकाना हक है. 

(यह भी पढ़ें: डेडलॉक के बीच समझौते के संकेत! 5 साल तक परमाणु गतिविधि रोकने को तैयार ईरान, US ने मांगे 20 साल)

क्या सच में होटल मालिक ने नहीं लिया बिल? 

हालांकि, सूत्रों ने शुरुआती जानकारी के आधार पर बताया कि यह बात सही नहीं है. संकेत के अनुसार, इस बात की पुष्टि नहीं होती है कि सेरेना होटल इस्लामाबाद में हुई वार्ता से जुड़ा कोई खर्च आगा खान डेवलपमेंट नेटवर्क ने उठाया होगा. यही कारण है कि कई सवाल खड़े हो रहे हैं. वहीं, पाकिस्तानी टीवी चैनल में एक डिबेट में  वरिष्ठ पत्रकार ने दावा किया कि होटल के मालिक ने पांच दिनों का होटल का खर्चा उठाया है. 

(यह भी पढ़ें: युद्ध रोकने के लिए रूस आया आगे, 24 घंटे में दो फोन कॉल से बदल गया ईरान का मूड !)

About the Author
author img
abhinav tripathi

अभिनव त्रिपाठी जी न्यूज हिंदी में बतौर सब एडिटर कार्यरत हैं।  पत्रकारिता के क्षेत्र में 3 साल से अधिक समय का अनुभव रखते हैं। डेस्क पर रियल टाइम की देश-विदेश की खबरों को कवर करते हैं। राष्ट्रीय राजन...और पढ़ें

TAGS

Pakistanislamabad

Trending news

होर्मुज में हाहाकार के बीच पीएम मोदी और ट्रंप ने की बातचीत, 40 मिनट चली फोन कॉल
iran us war
होर्मुज में हाहाकार के बीच पीएम मोदी और ट्रंप ने की बातचीत, 40 मिनट चली फोन कॉल
एक घर, दो उम्मीदवार, तीनों पार्टियों से ऑफर...गुजरात में ट्विस्ट; कपल की खुली किस्मत
Gujarat election
एक घर, दो उम्मीदवार, तीनों पार्टियों से ऑफर...गुजरात में ट्विस्ट; कपल की खुली किस्मत
क्या है MRT, जो बनेगा अमरनाथ यात्रियों का 'सुरक्षा कवच', मुश्किलों से निकालेगा बाहर?
Amarnath Yatra 2026
क्या है MRT, जो बनेगा अमरनाथ यात्रियों का 'सुरक्षा कवच', मुश्किलों से निकालेगा बाहर?
'घाटी में नहीं देंगे जंगल राज की इजाजत...,' रामबन घटना पर उमर अब्दुल्ला की चेतावनी
Jammu-kashmir
'घाटी में नहीं देंगे जंगल राज की इजाजत...,' रामबन घटना पर उमर अब्दुल्ला की चेतावनी
कॉन्सर्ट में जमकर झूमे, 12 बजते ही चकराने लगा सिर... ड्रग ओवरडोज से छात्रों की मौत
Maharashtra
कॉन्सर्ट में जमकर झूमे, 12 बजते ही चकराने लगा सिर... ड्रग ओवरडोज से छात्रों की मौत
‘हक से लेकर हिस्सेदारी तक’, जम्मू की महिलाओं ने उठाई सशक्तीकरण की मांग
women reservation
‘हक से लेकर हिस्सेदारी तक’, जम्मू की महिलाओं ने उठाई सशक्तीकरण की मांग
PM मोदी ने दिल्ली-देहरादून एक्सप्रेसवे का किया उद्घाटन, लोगों से क्यों मांगी माफी?
Delhi-Dehradun Expressway
PM मोदी ने दिल्ली-देहरादून एक्सप्रेसवे का किया उद्घाटन, लोगों से क्यों मांगी माफी?
भारत जैसी बात कहीं और कहां... अयोध्या में सुप्रीम लीडर के प्रतिनिधि ने कहा- शुक्रिया
iran
भारत जैसी बात कहीं और कहां... अयोध्या में सुप्रीम लीडर के प्रतिनिधि ने कहा- शुक्रिया
बंगाल के 34 लाख लोग वोट नहीं डाल पाएंगे? SC ने नई लिस्ट की बात क्यों की, पूरी कहानी
West Bengal Assembly Election 2026
बंगाल के 34 लाख लोग वोट नहीं डाल पाएंगे? SC ने नई लिस्ट की बात क्यों की, पूरी कहानी
महिलाओं को 2000, फ्री सिलेंडर, जल्लीकट्टू...तमिलनाडु में BJP ने जारी किया घोषणापत्र
Tamil Nadu Election 2026
महिलाओं को 2000, फ्री सिलेंडर, जल्लीकट्टू...तमिलनाडु में BJP ने जारी किया घोषणापत्र