मंसूर ट्रेनिंग सेंटर का 'डेथ मिशन'! अफगानिस्तान से लौटकर यासिर ने PAK मस्जिद में मचाई तबाही, जांच में खुले बड़े राज

Attacker trained in afghanistan: इस्लामाबाद के तरलाई कलां इलाके में स्थित इमामबारगाह खदीजा-तुल-कुबरा में हुए आत्मघाती धमाके के मामले में जांच एजेंसियों को बड़ा सुराग मिला है. अधिकारियों के मुताबिक हमले को अंजाम देने वाले संदिग्ध की पहचान कर ली गई है. जांच में सामने आया है कि हमलावर पेशावर का रहने वाला था. उसका नाम यासिर खान बताया जा रहा है. शुरुआती जांच के अनुसार वह करीब पांच महीने तक अफगानिस्तान में रहा था. वहीं उसे आतंकी ट्रेनिंग मिली थी. स्थानीय मीडिया रिपोर्ट में बताया गया है कि वह हाल ही में पाकिस्तान वापस लौटा था. अधिकारी अब यह जानने की कोशिश कर रहे हैं कि हमले की साजिश कब और कैसे रची गई. यह भी देखा जा रहा है कि उसके संपर्क किन लोगों से थे. इस पूरे नेटवर्क की परतें खोली जा रही हैं.

कई बार अफगानिस्तान में कर चुका था ट्रैवल

जांच से जुड़े सूत्रों का कहना है कि यासिर खान यासिर अफगानिस्तान के कुनार प्रांत में मौजूद एक ट्रेनिंग सेंटर में रहा था. इस सेंटर का नाम मंसूर इस्तिशहादी ट्रेनिंग सेंटर बताया गया है. सूत्रों के अनुसार वह कई बार अफगानिस्तान आया-गया था. बताया जा रहा है कि वह सलफी विचारधारा से प्रभावित था. अधिकारियों को शक है कि उसे सीमा पार रहते हुए आतंकी गतिविधियों के लिए तैयार किया गया. फिलहाल जांच एजेंसियां यह भी देख रही हैं कि क्या उसके तार इस्लामिक स्टेट खुरासान प्रांत यानी आईएसकेपी से जुड़े हो सकते हैं. हालांकि अधिकारियों ने साफ किया है कि अभी जांच शुरुआती दौर में है. किसी संगठन से उसके सीधे संबंध को लेकर अंतिम नतीजा नहीं निकाला गया है.

पाकिस्तान के आंतरिक मामलों के राज्य मंत्री तलाल चौधरी ने भी हमलावर की पहचान की पुष्टि की है. उन्होंने बताया कि यह जानकारी फॉरेंसिक जांच के जरिए मिली है. धमाके के बाद घटनास्थल से मिले अवशेषों की वैज्ञानिक जांच की गई. इसी से हमलावर की पहचान और उसकी गतिविधियों से जुड़ी जानकारी सामने आई. मंत्री ने कहा कि वह अफगान नागरिक नहीं था. लेकिन फॉरेंसिक रिपोर्ट से यह जरूर सामने आया है कि वह कई बार अफगानिस्तान गया था. अब अधिकारी यह पता लगाने में जुटे हैं कि उसे किसने मदद दी. किसने उसे रहने, आने-जाने और विस्फोटक तक पहुंचाने में सहयोग किया. घरेलू और सीमा पार दोनों तरह के संपर्कों की जांच की जा रही है.

31 लोगों की मौत और 169 लोग घायल

यह आत्मघाती धमाका शुक्रवार की नमाज के दौरान हुआ था. मस्जिद में बड़ी संख्या में लोग मौजूद थे. देखने वालों के मुताबिक धमाके से ठीक पहले गोलियों की आवाज भी सुनी गई थी. इसके कुछ ही पलों बाद हमलावर ने खुद को विस्फोट से उड़ा लिया. इस हमले में कम से कम 31 लोगों की मौत हो गई. करीब 169 लोग घायल हो गए. कई घायलों की हालत गंभीर बताई गई है. राजधानी के अस्पतालों में तुरंत आपात स्थिति घोषित कर दी गई थी. राहत और बचाव दल मौके पर पहुंच गए थे. घायलों को तेजी से अलग-अलग अस्पतालों में भर्ती कराया गया.

हमले के बाद पाकिस्तान की ओर से इस घटना के लिए बाहरी ताकतों की भूमिका का संकेत दिया गया. हालांकि विश्लेषकों का कहना है कि पाकिस्तान लंबे समय से अंदरूनी आतंकवाद की समस्या से जूझ रहा है. इस हमले की अंतरराष्ट्रीय स्तर पर भी निंदा हुई है. कई देशों ने निष्पक्ष और गहराई से जांच की मांग की है. भारत ने भी इस्लामाबाद की शिया मस्जिद में हुए हमले की कड़ी निंदा की है. भारत ने पीड़ित परिवारों के प्रति संवेदना जताई है. साथ ही पाकिस्तान द्वारा लगाए गए आरोपों को बेबुनियाद बताया है. भारत का कहना है कि ऐसे आरोप अपनी आंतरिक सुरक्षा चुनौतियों से ध्यान भटकाने की कोशिश हैं. जांच एजेंसियां अब इस पूरे हमले के पीछे काम कर रहे नेटवर्क को बेनकाब करने में जुटी हैं.

