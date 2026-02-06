इस्लामाबाद मस्जिद आत्मघाती हमले में अफगानिस्तान का हाथ? जांच में TTP पर शक की सुई

Pakistan Shia Mosque Attack: पाकिस्तान के इस्लामाबाद में शुक्रवार 6 फरवरी 2026 को शिया समुदाय की मस्जिद में जोरदार धमाका हुआ, जिसमें कम से कम 31 लोगों के मारे जाने की खबर है. इस हादसे में 150 से ज्यादा लोग घायल बताए जा रहे हैं. जुम्मे की नमाज के दौरान हुए इस विस्फोट को आत्मघाती हमला बताया जा रहा है. घटना को लेकर पुलिस ने जांच शुरू कर दी है. कुछ घायलों की हालत गंभीर बताई जा रही है. बता दें कि विस्फोट की जिम्मेदारी अभी तक किसी ने नहीं ली है, लेकिन इसके पीछे तहरीक ए तालिबान पाकिस्तान (TTP) या इस्लामिक स्टेट जैसे आतंकवादियों पर संदेह जा रहा है.

जुम्मे की नमाज के दौरान हमला

पाकिस्तानी न्यूज मीडिया 'डॉन' के मुताबिक मृतकों की संख्या पहले 10 बताई गई थी, जो बाद में बढ़कर अब 31 हो गई है. प्रत्यक्षदर्शियों ने 'जियो न्यूज' को बताया कि हमलावर ने पहले गोलीबारी की और फिर बम विस्फोट किया. मेन गेट इमामबाड़ा के गेट से लगभग 30 मीटर दूर है. जब हमलावर मेन गेट पर पहुंचा, तो धार्मिक स्थल के गार्डों ने उसे रोकने की कोशिश की, जिसके बाद गोलीबारी हुई. रिपोर्ट के मुताबिक वह फिर कम से कम 20 मीटर अंदर भागा और जब नमाज चल रही थी, तब उसने खुद को उड़ा लिया.

हमले का अफगानिस्तान कनेक्शन

फिलहाल इस विस्फोट की जिम्मेदारी किसी ने नहीं ली है, लेकिन इसका संदेह तहरीक ए तालिबान पाकिस्तान (TTP) या इस्लामिक स्टेट जैसे आतंकवादियों पर जा रहा है. इनपर पाकिस्तान में पहले भी अल्पसंख्यक शिया समुदाय पर हमले का आरोप लग चुका है. TTP पाकिस्तान और अफगानिस्तान में मौजूद आतंकवादी संगठन है, जिसका गठन साल 2007 में हुआ था. बता दें कि इससे पहले नवंबर 2025 में इस्लामाबाद की एक अदालत के बाहर एक आत्मघाती हमलावर ने हमला किया था, जिसमें 12 लोग मारे गए थे.

हमले के दौरान इस्लामाबाद में थे उज्बेकिस्तान के राष्ट्रपति

इस्लामाबाद में यह हमला तब हुआ जब उज्बेकिस्तान के राष्ट्रपति शावकत मिर्जियोयेव पाकिस्तान के 2 दिवसीय आधिकारिक दौरे पर हैं. वह प्रधानमंत्री शाहबाज शरीफ के साथ इस्लामाबाद में एक कार्यक्रम में शामिल हो रहे थे, जो विस्फोट स्थल से कई मील दूर था. बता दें कि यह हमला हाल ही में यह ताजा हमला प्रतिबंधित बलूच लिबरेशन आर्मी (BLA) की ओर से दक्षिण-पश्चिमी बलूचिस्तान प्रांत में कई हमलों को अंजाम देने के लगभग एक हफ्ते बाद हुआ है. इस हमले में भी लगभग 50 लोग मारे गए थे. सेना के मुताबिक उन हमलों का जवाब देते हुए सुरक्षा बलों ने 200 से ज्यादा आतंकियों को मार गिराया था.