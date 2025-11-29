दोगलेपन पर उतरा पाकिस्तान, गाजा भेजेगा फौज; लेकिन हमास को लेकर रख दी यह शर्त

Advertisement
Nov 29, 2025
पाकिस्तान के डिप्टी प्राइम मिनिस्टर और फॉरेन मिनिस्टर इसहाक डार ने शनिवार को कहा कि पाकिस्तान गाजा में इंटरनेशनल स्टेबिलाइजेशन फोर्स (ISF) में अपनी सेना भेजने के लिए तैयार है. उन्होंने इस बात पर ज़ोर दिया कि देश फिलीस्तीनी रेजिस्टेंस ग्रुप्स के हथियार खत्म करने में हिस्सा नहीं लेगा. पाकिस्तानी अखबार द डॉन के मुताबिक विदेश मंत्रालय में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में बोलते हुए इसहाक डार ने कहा, 'हमास के हथियार खत्म करने का मामला पहली बार रियाद में टू-स्टेट सॉल्यूशन पर एक मीटिंग के दौरान उठा था. हम इसके लिए तैयार नहीं हैं.' 

इसहाक डार ने आगे कहा कि 'यह हमारा काम नहीं है, बल्कि फिलिस्तीनी लॉ एनफोर्समेंट एजेंसियों का है. हमारा काम पीसकीपिंग है, पीस एनफोर्समेंट नहीं. हम निश्चित रूप से फोर्स में योगदान देने के लिए तैयार हैं प्रधानमंत्री ने फील्ड मार्शल से सलाह के बाद सैद्धांतिक रूप से पहले ही घोषणा कर दी है कि हम योगदान देंगे लेकिन यह फैसला तब तक नहीं लिया जा सकता जब तक यह तय नहीं हो जाता कि इसका (ISF) मैंडेट और TOR (टर्म्स ऑफ रेफरेंस) क्या होगा.'

हमास के हथियार खत्म करने में नहीं शामिल होगा पाक
डार ने आगे कहा, 'मेरी जानकारी के अनुसार अगर इसमें हमास को हथियार खत्म करना शामिल होगा तो मेरे इंडोनेशियाई काउंटरपार्ट ने भी अनौपचारिक रूप से अपनी आपत्ति जताई है.' यह घोषणा ऐसे समय में हुई है जब पिछले हफ्ते यूनाइटेड नेशंस सिक्योरिटी काउंसिल (UNSC) ने US-ब्रोकेड गाजा पीस एग्रीमेंट का समर्थन किया जिसमें मुख्य रूप से मुस्लिम-बहुल देशों के सैनिकों से बनी ISF की स्थापना की बात कही गई है. यह प्रस्ताव, जिसके पक्ष में 13 वोट पड़े और रूस और चीन ने वोट नहीं दिया. इंटरनेशनल फोर्स को गाजा को स्थिर करने और उसके रिकंस्ट्रक्शन की देखरेख करने का अधिकार देता है हालांकि हमास ने इस प्लान को मना कर दिया है.

सरकार और मिलिट्री की बातचीत जारी है
बातचीत से जुड़े अधिकारियों ने डॉन को बताया कि सरकार और मिलिट्री के अंदर बातचीत एडवांस स्टेज पर है, और इस्लामाबाद मिशन में हिस्सा लेने के लिए तैयार लग रहा है, जब उसका मैंडेट साफ हो जाएगा. डार ने UN में पाकिस्तान के परमानेंट रिप्रेजेंटेटिव, एम्बेसडर असीम इफ्तिखार अहमद के पिछले कमेंट्स को भी हाईलाइट किया, जिन्होंने UNSC वोट के दौरान इस बात पर ज़ोर दिया था कि ISF गाजा को तभी स्टेबल कर सकता है जब वह UN के हिसाब से साफ मैंडेट के तहत काम करे और कहा कि डिसआर्मामेंट 'एक यूनिफाइड फ़िलिस्तीनी नेशनल अथॉरिटी के तहत बातचीत से बनी पॉलिटिकल प्रोसेस के ज़रिए किया जाना चाहिए.'

पिछले महीने ख्वाजा आसिफ ने पहले सुझाव की बुराई की थी
उन्होंने याद दिलाया कि इंडोनेशिया ने 20,000 सैनिकों का ऑफर दिया था और प्राइम मिनिस्टर शहबाज़ शरीफ़ ने सैद्धांतिक रूप से इशारा किया था कि पाकिस्तान इसमें हिस्सा लेने पर पॉज़िटिव रूप से विचार करेगा. विदेश मंत्री की यह बात रीजनल सिक्योरिटी मामलों में पाकिस्तान के रोल की बढ़ती जांच के बीच आई है. पिछले महीने, डिफेंस मिनिस्टर ख्वाजा आसिफ ने पहले के सुझावों की बुराई की थी कि पाकिस्तान हमास को डिसआर्डर करने में हिस्सा लेगा, और कहा था कि देश का कंट्रीब्यूशन पूरी तरह से पीसकीपिंग ही रहेगा.

