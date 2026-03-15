Advertisement
trendingNow13142057
Hindi Newsपाकिस्तान-चीनशादी समारोह पर पाबंदी से सरकारी खर्चों में कटौती तक... इजरायल-ईरान की जंग ने पाकिस्तान की तोड़ी कमर; PM शरीफ के छूटे पसीने

शादी समारोह पर पाबंदी से सरकारी खर्चों में कटौती तक... इजरायल-ईरान की जंग ने पाकिस्तान की तोड़ी कमर; PM शरीफ के छूटे पसीने

अमेरिका-इजरायल और ईरान के बीच जारी युद्ध के कारण दुनिया के कई देशों में तेल संकट गहरा गया है.

Written By  abhinav tripathi|Last Updated: Mar 15, 2026, 10:18 PM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

शहबाज शरीफ, पाकिस्तान के पीएम. (फाइल फोटो)
शहबाज शरीफ, पाकिस्तान के पीएम. (फाइल फोटो)

Israel Iran war Impact on Pakistan: अमेरिका-इजरायल और ईरान के बीच जारी युद्ध के कारण दुनिया के कई देशों में तेल संकट गहरा गया है. इसका सबसे बुरा असर पाकिस्तान की अर्थव्यवस्था पर भी देखने को मिल रहा है.भले ही पिछले 16 दिनों से पश्चिम एशिया में जंग जारी हो, लेकिन इस कारण पाकिस्तान का बुरा हाल हो चुका है. आलम यह है कि पाक की सरकार यह नहीं समझ पा रही है कि बढ़ती तेल की कीमतों, महंगाई और बिगड़ती अर्थव्यवस्था से कैसे पार पाएं.

इन सब के बीच पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ लगातार नए प्रतिबंध लगा रहे हैं. एक बार फिर से पाकिस्तान में कुछ आंशिक प्रतिबंध लागू किए गए हैं. कुछ मीडिया रिपोर्ट्स में दावा किया जा रहा है कि पाक सरकार ने सार्वजनिक व्यय को कम करने और पहले से ही कमजोर अर्थव्यवस्था पर दबाव कम करने के उद्देश्य से कई कदम उठाए हैं.

कब तक लागू रहेंगे ये नियम 

रिपोर्ट्स के अनुसार, यह उपाय आने वाले हफ्ते तक लागू रहेंगे. जो प्रतिबंध लगाए गए हैं, उनमें सरकारी खर्च में भारी कटौती, सरकारी अधिकारियों के लिए यात्रा प्रतिबंध और ईंधन की खपत को सीमित करने के प्रयास शामिल हैं. इस बीच पाकिस्तान के आधिकारियों का काहना है कि यह योजना अर्थव्यवस्था को तेल की बढ़ती कीमतों और युद्ध के कारण उत्पन्न क्षेत्रीय अस्थिरता के झटकों से बचाने के लिए बनाई गई है.

Add Zee News as a Preferred Source

पाक सरकार ने उठाए ये कदम 

बताया जाता है कि पाकिस्तान सरकार की ओर से उठाए गए तत्काल कदमों के तहत, सरकार ने दो महीने के लिए सरकारी वाहनों के लिए पेट्रोल की आपूर्ति में 50 प्रतिशत की कटौती की है. इसी अवधि के दौरान, ईंधन की खपत को कम करने के प्रयास में संघीय और प्रांतीय सरकारी विभागों द्वारा उपयोग किए जाने वाले 60 प्रतिशत सरकारी वाहन सड़कों से दूर रहेंगे.

कहां-कहां लागू होंगे ये नियम 

जानकारी के अनुसार, खर्च में कटौती का यह अभियान वरिष्ठ सरकारी अधिकारियों पर भी लागू होता है. ग्रेड-20 और उससे ऊपर के वे अधिकारी जिनकी मासिक आय 3 लाख रुपये से अधिक है, स्वेच्छा से दो दिन का वेतन छोड़ देंगे, हालांकि स्वास्थ्य और शिक्षा क्षेत्रों में कार्यरत अधिकारियों को इससे छूट दी गई है.

सामानों के खरीद पर भी लगा प्रतिबंध 

गौरतलब है कि पाकिस्तान सरकार की ओर से सरकारी दफ्तरों के लिए नए सामानों की खरीद पर भी रोक लगा दी गई है. यात्रा और आवास खर्चों में कटौती करने के लिए विभागों के भीतर होने वाली आमने-सामने की बैठकों को वर्चुअल बैठकों से बदला जा रहा है.

यह भी पढ़ें: PAK फौज ने की गुस्ताखी... अफगानिस्तान ने ऐसी मार मारी, पाकिस्तान शर्मिंदा हो गया

शादी समारोहों के लिए भी प्रतिबंध 

पाकिस्तान की सरकार ने ये उपाय केवल सरकारी संस्थानों तक सीमित नहीं है. पूरे पाकिस्तान में स्कूलों में 16 मार्च से 31 मार्च तक वसंत ऋतु की छुट्टियां रहेंगी, हालांकि परीक्षाएं निर्धारित कार्यक्रम के अनुसार जारी रहेंगी. इसके अलावा शादी समारोहों में मेहमानों की अधिकतम संख्या 200 तक सीमित कर दी गई है, जहां केवल एक ही व्यंजन परोसा जाएगा. हालांकि, निजी क्षेत्र के लिए इन उपायों का पालन करना कानूनी रूप से अनिवार्य नहीं है.

यह भी पढ़ें: तेल खत्म, खजाना सूना! शहबाज सरकार के फूले हाथ-पांव, अब पाकिस्तान में 30% तक कटेगी तनख्वाह

About the Author
author img
abhinav tripathi

अभिनव त्रिपाठी जी न्यूज हिंदी में बतौर सब एडिटर कार्यरत हैं।  पत्रकारिता के क्षेत्र में 3 साल से अधिक समय का अनुभव रखते हैं। डेस्क पर रियल टाइम की देश-विदेश की खबरों को कवर करते हैं। राष्ट्रीय राजन...और पढ़ें

TAGS

israel iran war news

Trending news

'राज्यसभा चुनाव में क्रॉस वोटिंग के लिए 5-5 करोड़ का ऑफर', शिवकुमार का BJP पर आरोप
Rajya Sabha Elections 2026
'राज्यसभा चुनाव में क्रॉस वोटिंग के लिए 5-5 करोड़ का ऑफर', शिवकुमार का BJP पर आरोप
क्या है टर्बो स्टोव, जो रातोंरात बना रेस्तरां मालिकों की पहली पसंद? कैसे करता है काम
Turbo Stove
क्या है टर्बो स्टोव, जो रातोंरात बना रेस्तरां मालिकों की पहली पसंद? कैसे करता है काम
क्रू़ड ऑयल लोड कर रहा था भारतीय शिप 'जग लाडकी', तभी UAE के पोर्ट पर हुआ हमला
israel iran war news
क्रू़ड ऑयल लोड कर रहा था भारतीय शिप 'जग लाडकी', तभी UAE के पोर्ट पर हुआ हमला
'पंजाब में निवेश करें पूरा सहयोग और रियायत मिलेगी', इन्वेस्टर्स समिट में बोले CM मान
invest in Punjab
'पंजाब में निवेश करें पूरा सहयोग और रियायत मिलेगी', इन्वेस्टर्स समिट में बोले CM मान
जब इंडियन एयरफोर्स ने घर में ही की थी एयरस्ट्राइक, क्या था ऑपरेशन मिजो?
Mizoram Rebellion of 1966
जब इंडियन एयरफोर्स ने घर में ही की थी एयरस्ट्राइक, क्या था ऑपरेशन मिजो?
जब बंगाल में बाजी पलटकर ममता को बनाया था CM, जानिए 5 राज्यों में नारी की 'शक्ति'
Assembly Elections 2026
जब बंगाल में बाजी पलटकर ममता को बनाया था CM, जानिए 5 राज्यों में नारी की 'शक्ति'
चुनावी राज्यों में किस जाति और समुदाय का कितना दबदबा? कौन किसके साथ, जानिए
Assembly Elections 2026
चुनावी राज्यों में किस जाति और समुदाय का कितना दबदबा? कौन किसके साथ, जानिए
'वह संसद के गेट पर चाय-पकौड़े खाते हैं', राहुल को अमित शाह ने जमकर सुनाई खरी-खरी
amit shah
'वह संसद के गेट पर चाय-पकौड़े खाते हैं', राहुल को अमित शाह ने जमकर सुनाई खरी-खरी
अगर हिमालय ही सुरक्षित नहीं, तो उसके नजारे देखने कौन आएगा? कभी थोड़ा रुककर सोचना
Nature News in Hindi
अगर हिमालय ही सुरक्षित नहीं, तो उसके नजारे देखने कौन आएगा? कभी थोड़ा रुककर सोचना
बंगाल: 2021 में हुआ था 8 चरण में चुनाव, इस बार सिर्फ 2 फेज में वोटिंग; वजह क्या है?
West Bengal elections 2026
बंगाल: 2021 में हुआ था 8 चरण में चुनाव, इस बार सिर्फ 2 फेज में वोटिंग; वजह क्या है?