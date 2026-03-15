शादी समारोह पर पाबंदी से सरकारी खर्चों में कटौती तक... इजरायल-ईरान की जंग ने पाकिस्तान की तोड़ी कमर; PM शरीफ के छूटे पसीने

Israel Iran war Impact on Pakistan: अमेरिका-इजरायल और ईरान के बीच जारी युद्ध के कारण दुनिया के कई देशों में तेल संकट गहरा गया है. इसका सबसे बुरा असर पाकिस्तान की अर्थव्यवस्था पर भी देखने को मिल रहा है.भले ही पिछले 16 दिनों से पश्चिम एशिया में जंग जारी हो, लेकिन इस कारण पाकिस्तान का बुरा हाल हो चुका है. आलम यह है कि पाक की सरकार यह नहीं समझ पा रही है कि बढ़ती तेल की कीमतों, महंगाई और बिगड़ती अर्थव्यवस्था से कैसे पार पाएं.

इन सब के बीच पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ लगातार नए प्रतिबंध लगा रहे हैं. एक बार फिर से पाकिस्तान में कुछ आंशिक प्रतिबंध लागू किए गए हैं. कुछ मीडिया रिपोर्ट्स में दावा किया जा रहा है कि पाक सरकार ने सार्वजनिक व्यय को कम करने और पहले से ही कमजोर अर्थव्यवस्था पर दबाव कम करने के उद्देश्य से कई कदम उठाए हैं.

कब तक लागू रहेंगे ये नियम

रिपोर्ट्स के अनुसार, यह उपाय आने वाले हफ्ते तक लागू रहेंगे. जो प्रतिबंध लगाए गए हैं, उनमें सरकारी खर्च में भारी कटौती, सरकारी अधिकारियों के लिए यात्रा प्रतिबंध और ईंधन की खपत को सीमित करने के प्रयास शामिल हैं. इस बीच पाकिस्तान के आधिकारियों का काहना है कि यह योजना अर्थव्यवस्था को तेल की बढ़ती कीमतों और युद्ध के कारण उत्पन्न क्षेत्रीय अस्थिरता के झटकों से बचाने के लिए बनाई गई है.

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पाक सरकार ने उठाए ये कदम

बताया जाता है कि पाकिस्तान सरकार की ओर से उठाए गए तत्काल कदमों के तहत, सरकार ने दो महीने के लिए सरकारी वाहनों के लिए पेट्रोल की आपूर्ति में 50 प्रतिशत की कटौती की है. इसी अवधि के दौरान, ईंधन की खपत को कम करने के प्रयास में संघीय और प्रांतीय सरकारी विभागों द्वारा उपयोग किए जाने वाले 60 प्रतिशत सरकारी वाहन सड़कों से दूर रहेंगे.

कहां-कहां लागू होंगे ये नियम

जानकारी के अनुसार, खर्च में कटौती का यह अभियान वरिष्ठ सरकारी अधिकारियों पर भी लागू होता है. ग्रेड-20 और उससे ऊपर के वे अधिकारी जिनकी मासिक आय 3 लाख रुपये से अधिक है, स्वेच्छा से दो दिन का वेतन छोड़ देंगे, हालांकि स्वास्थ्य और शिक्षा क्षेत्रों में कार्यरत अधिकारियों को इससे छूट दी गई है.

सामानों के खरीद पर भी लगा प्रतिबंध

गौरतलब है कि पाकिस्तान सरकार की ओर से सरकारी दफ्तरों के लिए नए सामानों की खरीद पर भी रोक लगा दी गई है. यात्रा और आवास खर्चों में कटौती करने के लिए विभागों के भीतर होने वाली आमने-सामने की बैठकों को वर्चुअल बैठकों से बदला जा रहा है.

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शादी समारोहों के लिए भी प्रतिबंध

पाकिस्तान की सरकार ने ये उपाय केवल सरकारी संस्थानों तक सीमित नहीं है. पूरे पाकिस्तान में स्कूलों में 16 मार्च से 31 मार्च तक वसंत ऋतु की छुट्टियां रहेंगी, हालांकि परीक्षाएं निर्धारित कार्यक्रम के अनुसार जारी रहेंगी. इसके अलावा शादी समारोहों में मेहमानों की अधिकतम संख्या 200 तक सीमित कर दी गई है, जहां केवल एक ही व्यंजन परोसा जाएगा. हालांकि, निजी क्षेत्र के लिए इन उपायों का पालन करना कानूनी रूप से अनिवार्य नहीं है.

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