'जाफर एक्सप्रेस में विस्फोट का जिम्मेदार भारत...', PAK रेलमंत्री के बिगड़े बोल, फिर कहा-हार का दर्द हो रहा महसूस

Pakistan News: पाकिस्तान के हालात लगातार खराब होते जा रहे हैं. दूसरे देशों पर टिप्पणी करने वाला पाकिस्तान अपने अंदर नहीं झांक रहा है. आलम ऐसा है कि यहां पर हर दिन आतंकी गतिविधियां हो रही है. खैबर पख्तूनख्वा में सड़कों पर लोगों का जनसैलाब उतरा हुआ है, जबकि एक बार फिर जैकोबाबाद के बीच सुल्तानकोट में रेलवे ट्रैक पर विस्फोट हुआ. इसे विस्फोट को लेकर पाकिस्तान के रेल मंत्री हनीफ अब्बासी ने भारत को जिम्मेदार ठहराया है.

नहीं सह पा रहे हैं हार

डॉन से बात करते हुए उन्होंने कहा कि जाफर एक्सप्रेस को बार-बार निशाना बनाने वाले आतंकवादी, दरअसल, भारत के ही प्रतिनिधि हैं, जो ऑपरेशन बनयान अल-मरूस के दौरान मिली हार को पचाने और सहने को तैयार नहीं है. साथ ही उन्होंने गीदड़भभकी करते हुए कहा कि ये घटनाएं भारत की कायराना हरकते हैं जो दर्द अभी भी महसूस कर रहे हैं.

पहले भी लगा चुके हैं आरोप

बता दें कि यह पहली बार नहीं है जब पाकिस्तान ने भारत पर इस तरह के आरोप लगाए हैं. मार्च में जाफर एक्सप्रेस अपहरण की घटना के बाद, पाकिस्तान ने दावा किया कि यह घटना आतंकवादियों द्वारा अंजाम दी गई थी, जो अफगानिस्तान में अपने आकाओं के साथ संवाद कर रहे थे, आरोप लगाया कि भारत इसके पीछे का मास्टरमाइंड है.

जाफर एक्सप्रेस को बनाया गया था निशाना

इससे पहले मंगलवार को क्वेटा जाने वाली जाफर एक्सप्रेस को पाकिस्तान में सिंध बलूचिस्तान सीमा के पास सुल्तानकोट इलाके में निशाना बनाया गया था. यह इस साल मार्च से इस ट्रेन को निशाना बनाकर किया गया नया हमला है. बताया जा रहा है कि यह विस्फोट पटरियों पर लगाए गए एक इम्प्रोवाइज्ड एक्सप्लोसिव डिवाइस (IED) के कारण हुआ, जिससे क्वेटा जाने वाली पैसेंजर ट्रेन के कम से कम 6 डिब्बे पटरी से उतर गए.

बलूच रिपब्लिकन गार्ड्स ने एक बयान में कहा कि ट्रेन पर उस समय हमला किया गया जब कब्जे वाले पाकिस्तानी सेना के जवान उसमें यात्रा कर रहे थे. जानकारी के अनुसार, विस्फोट के कारण कई सैनिक मारे गए और कई घायल हो गए.