Advertisement
trendingNow12953077
Hindi Newsपाकिस्तान-चीन

'जाफर एक्सप्रेस में विस्फोट का जिम्मेदार भारत...', PAK रेलमंत्री के बिगड़े बोल, फिर कहा-हार का दर्द हो रहा महसूस

Jaffar Express Attack: पाकिस्तान की स्थिति लगातार खराब होती जा रही है. खैबर पख्तूनख्वा में आज आतंकी हमला हुआ. इतना ही नहीं सुल्तानकोट में रेलवे ट्रैक पर विस्फोट हुआ, जिसके बाद पाकिस्तानी रेल मंत्री ने गीदड़भभकी है.

Written By  Abhinaw Tripathi |Last Updated: Oct 08, 2025, 04:33 PM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

'जाफर एक्सप्रेस में विस्फोट का जिम्मेदार भारत...', PAK रेलमंत्री के बिगड़े बोल, फिर कहा-हार का दर्द हो रहा महसूस

Pakistan News: पाकिस्तान के हालात लगातार खराब होते जा रहे हैं. दूसरे देशों पर टिप्पणी करने वाला पाकिस्तान अपने अंदर नहीं झांक रहा है. आलम ऐसा है कि यहां पर हर दिन आतंकी गतिविधियां हो रही है. खैबर पख्तूनख्वा में सड़कों पर लोगों का जनसैलाब उतरा हुआ है, जबकि एक बार फिर जैकोबाबाद के बीच सुल्तानकोट में रेलवे ट्रैक पर विस्फोट हुआ. इसे विस्फोट को लेकर पाकिस्तान के रेल मंत्री हनीफ अब्बासी ने भारत को जिम्मेदार ठहराया है. 

नहीं सह पा रहे हैं हार
डॉन से बात करते हुए उन्होंने कहा कि जाफर एक्सप्रेस को बार-बार निशाना बनाने वाले आतंकवादी, दरअसल, भारत के ही प्रतिनिधि हैं, जो ऑपरेशन बनयान अल-मरूस के दौरान मिली हार को पचाने और सहने को तैयार नहीं है. साथ ही उन्होंने गीदड़भभकी करते हुए कहा कि ये घटनाएं भारत की कायराना हरकते हैं जो दर्द अभी भी महसूस कर रहे हैं. 

पहले भी लगा चुके हैं आरोप
बता दें कि यह पहली बार नहीं है जब पाकिस्तान ने भारत पर इस तरह के आरोप लगाए हैं. मार्च में जाफर एक्सप्रेस अपहरण की घटना के बाद, पाकिस्तान ने दावा किया कि यह घटना आतंकवादियों द्वारा अंजाम दी गई थी, जो अफगानिस्तान में अपने आकाओं के साथ संवाद कर रहे थे, आरोप लगाया कि भारत इसके पीछे का मास्टरमाइंड है.

Add Zee News as a Preferred Source

जाफर एक्सप्रेस को बनाया गया था निशाना
इससे पहले मंगलवार को क्वेटा जाने वाली जाफर एक्सप्रेस को पाकिस्तान में सिंध बलूचिस्तान सीमा के पास सुल्तानकोट इलाके में निशाना बनाया गया था. यह इस साल मार्च से इस ट्रेन को निशाना बनाकर किया गया नया हमला है. बताया जा रहा है कि यह विस्फोट पटरियों पर लगाए गए एक इम्प्रोवाइज्ड एक्सप्लोसिव डिवाइस (IED) के कारण हुआ, जिससे क्वेटा जाने वाली पैसेंजर ट्रेन के कम से कम 6 डिब्बे पटरी से उतर गए.

बलूच रिपब्लिकन गार्ड्स ने एक बयान में कहा कि ट्रेन पर उस समय हमला किया गया जब कब्जे वाले पाकिस्तानी सेना के जवान उसमें यात्रा कर रहे थे. जानकारी के अनुसार, विस्फोट के कारण कई सैनिक मारे गए और कई घायल हो गए.

About the Author
author img
Abhinaw Tripathi

जी न्यूज में न्यूज डेस्क पर बतौर सब एडिटर कार्यरत. देश- विदेश की खबरों को सरल भाषा में लिखते हैं. साहित्य और राजनीति में विशेष दिलचस्पी. यूपी के सुल्तानपुर जिले से ग्रेजुएशन, महात्मा गांधी काशी विद...और पढ़ें

TAGS

Jaffar Express Attack

Trending news

कर्नाटक में बीजेपी के यूथ विंग लीडर की हत्या, कार से आए हमलावर और चाकुओं से गोद डाला
BJP Yuva morcha leader murdered
कर्नाटक में बीजेपी के यूथ विंग लीडर की हत्या, कार से आए हमलावर और चाकुओं से गोद डाला
नवी मुंबई एयरपोर्ट तैयार है, CSMIA से कितना बड़ा है, जुहू, बांद्रा से कितनी है दूरी
Navi Mumbai International Airport
नवी मुंबई एयरपोर्ट तैयार है, CSMIA से कितना बड़ा है, जुहू, बांद्रा से कितनी है दूरी
'हमारी क्या गलती है, मैं खुद जाऊंगी',... ममता बनर्जी का मोदी सरकार पर वार
CM Mamata Banerjee
'हमारी क्या गलती है, मैं खुद जाऊंगी',... ममता बनर्जी का मोदी सरकार पर वार
इलायची, लौंग, अदरक की चाय वाले हम भारतीय इतना सिरप क्यों पीते हैं?
syrup
इलायची, लौंग, अदरक की चाय वाले हम भारतीय इतना सिरप क्यों पीते हैं?
भारत में US के राजदूत होंगे सर्जियो गोर, ट्रंप बोले- किसी और पर भरोसा नहीं कर सकता
us
भारत में US के राजदूत होंगे सर्जियो गोर, ट्रंप बोले- किसी और पर भरोसा नहीं कर सकता
पीएम बनने के बाद पहली बार भारत पहुंचे ब्रिटिश पीएम, क्या हा यात्रा का मकसद?
Kier Starmer
पीएम बनने के बाद पहली बार भारत पहुंचे ब्रिटिश पीएम, क्या हा यात्रा का मकसद?
SIA ने कश्मीर में आतंकियों की जिंदगी बना दी जहन्नुम! तोड़ डाला आतंकी नेटवर्क
SIA
SIA ने कश्मीर में आतंकियों की जिंदगी बना दी जहन्नुम! तोड़ डाला आतंकी नेटवर्क
जुबीन गर्ग के कजन को पुलिस ने किया गिरफ्तार, मौत के समय सिंगापुर में ही थे संदीपन
Zuben Garg
जुबीन गर्ग के कजन को पुलिस ने किया गिरफ्तार, मौत के समय सिंगापुर में ही थे संदीपन
इन फिल्म स्टार्स के पास है चोरी की लग्जरी कारें? लैंड क्रूजर, डिफेंडर को लेकर खुलासा
Smuggling
इन फिल्म स्टार्स के पास है चोरी की लग्जरी कारें? लैंड क्रूजर, डिफेंडर को लेकर खुलासा
अंग्रेजों को दिए कर्ज का ब्याज आज भी वसूलते हैं नवाब, रकम इतनी कि पान भी ना ले पाएं
Lucknow
अंग्रेजों को दिए कर्ज का ब्याज आज भी वसूलते हैं नवाब, रकम इतनी कि पान भी ना ले पाएं