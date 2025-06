PAK: जिस जाफर एक्सप्रेस को बलूचों ने किया था हैक, अब उसमें हुआ जोरदार धमाका, 3 फीट का बना गड्डा; 6 बोगियां पटरी से उतरीं

Jaffar Express Derailment: पाकिस्तान के जैकोबाबाद के पास रेलवे ट्रैक पर एक बड़ा धमाका हुआ है, जिससे जाफर एक्सप्रेस की 6 बोगियां पटरी से उतर गईं. यह ट्रेन पेशावर से क्वैटा जा रही थी. पुलिस के अनुसार, धमाके से रेलवे ट्रैक पर तीन फुट चौड़ा गड्ढा बन गया और करीब छह फुट लंबी पटरियां पूरी तरह से तबाह हो गईं. हालांकि, राहत की बात यह रही कि इस हादसे में किसी के हताहत होने की खबर नहीं है. रेलवे और सुरक्षा एजेंसियां घटनास्थल पर जांच में जुटी हैं. पुलिस के मुताबिक, यह हादसा बोलन पंप इलाके में हुआ, जो सदर पुलिस स्टेशन के दायरे में आता है. अभी तक इस हमले की जिम्मेदारी किसी संगठन ने नहीं ली है.

The Jaffar Express, which was heading to Balochistan from Pakistan, was once again targeted.

A blast occurred on the Jaccobabad railway track, causing six carriages of the Jaffar Express to derail, police.

The explosion took place in the Bolan Pump area within the jurisdiction… pic.twitter.com/4MxzvRGLfK

— The Baloch Circle (@BalochCircle_) June 18, 2025