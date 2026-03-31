Jaish chief Masood Azhar: जैश चीफ मसूद अजहर के भाई मसूद अजहर के भाई की पाकिस्तान में रहस्यमयी हालात में मौत हो गई है. उसकी मौत के बाद सुरक्षा एजेंसियां अलर्ट मोड में आ गई हैं.
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Mohammad Tahir Anwar: पाकिस्तान आतंकियों को शरण देते आया है. दुनियाभर में कहीं भी आतंकी गतिविधियों की बात होती है तो उसमें पाकिस्तान की बात होती है. जैश चीफ मसूद अजहर के भाई की पाकिस्तान में रहस्यमयी हालात में मौत हो गई है. मोहम्मद ताहिर अनवर की मौत की वजह अभी तक साफ नहीं हो पाई है. ताहिर अनवर जैश-ए-मोहम्मद से जुड़ा था और और कई सालों से इस संगठन के ऑपरेशन्स में एक्टिव था.
उसकी मौत की पुष्टि ग्रुप के ऑफिशियल चैनल से हुई है. सूत्रों के मुताबिक ताहिर अनवर की मौत की वजह के बारे में अभी तक कोई ऑफिशियल खबर नहीं आई है और न ही बीमारी या किसी खास घटना का कोई जिक्र हुआ है, जिससे लगातार सवाल उठ रहे हैं. उसकी मौत के बाद सुरक्षा एजेंसियां अलर्ट मोड में आ गई हैं. इस घटना को सिर्फ एक सामान्य मौत नहीं माना जा रहा, बल्कि इसके पीछे संभावित आंतरिक संघर्ष, स्वास्थ्य कारण या बाहरी हस्तक्षेप जैसे कई एंगल्स से जांच की जा रही है.
62 साल का ताहिर अनवर 12 भाई बहनों में सबसे बड़ा था और आतंकी संगठन जैश ए मोहम्मद के गठन से पहले मुर्गी पालन का काम करता था. जैश-ए-मोहम्मद दुनियाभर में आतंक फैलाता आया है. इस संगठन का नाम भारत में कई बड़े हमलों से जुड़ा रहा है, जिसमें 2001 का पार्लियामेंट अटैक, 2016 का पठानकोट एयरबेस स्ट्राइक, उरी अटैक, इस अटैक में 19 सैनिक शहीद हो गए थे. इसके अलावा पुलवामा अटैक में भी इस संगठन का हाथ रहा है.
ऑपरेशन सिंदूर के जरिए भारत ने जैश के ठिकानों को तबाह कर दिया था, जिसमें बहावलपुर में उसका हेडक्वार्टर भी शामिल है, इस हमले में मसूद अजहर के लगभग 10 रिश्तेदार मारे गए थे पिछले साल सितंबर में, जैश ने पहली बार इनडायरेक्टली इन नुकसानों को माना था. संगठन के एक सीनियर कमांडर ने माना था कि ऑपरेशन सिंदूर के तहत बहावलपुर में भारत के हमले के दौरान अजहर के परिवार के सदस्य मारे गए थे.