Jaish Is No More..! अब 'अल-मुराबितुन' कहलाएगा आतंकी संगठन जैश, क्या है मतलब और मकसद?

Jaish-e-Mohammed: पाकिस्तान के प्रतिबंधित आतंकवादी समूह जैश-ए-मोहम्मद को अब अल-मुराबितुन के नाम से जाना जाएगा. अल-मुराबितुन अरबी में अर्थ है 'इस्लाम के रक्षक'. जानकारी के अनुसार, अगले हफ्ते संस्थापक मसूद अजहर के भाई यूसुफ अजहर के लिए बनने वाले स्मारक में इस नए नाम का इस्तेमाल किया जाएगा. बता दें, 2001 में भारतीय संसद पर हमले, 26/11 के मुंबई हमलों तथा जम्मू-कश्मीर के उरी और पुलवामा में सेना पर हमले के लिए जिम्मेदार 'जैश-ए-मोहम्मद' प्रतिबंधों के कारण धन जुटाने में आ रही मुश्किलों के कारण अपना नाम बदल रहा है.

300 से ज्यादा मरकज स्थापित करना चाहता है जैश

फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स की जुलाई की एक रिपोर्ट ने इस आतंकवादी समूह के सामने मौजूद फंडिंग की चुनौती के बारे में बताया था. एफएटीएफ ने कहा कि जैश अब अपने पुनर्निर्माण के लिए धन जुटाने हेतु डिजिटल भुगतान, यानी ई-वॉलेट और यूपीआई ट्रांसफर का इस्तेमाल कर रहा है. एफएटीएफ के अनुसार, अब तक ऐसे पांच ई-वॉलेट का पता लगाया गया है और प्रत्येक का आतंकवादी समूह और उसके संस्थापक मसूद अजहर के परिवार के सदस्यों से सीधा संबंध है. रिपोर्टों के अनुसार, इसका लक्ष्य लगभग 4 अरब पाकिस्तानी रुपये जुटाकर 300 से ज्यादा 'मरकज', यानी प्रशिक्षण केंद्र स्थापित करना है.

डिजिटल वॉलेट के माध्यम से धन भेजने का अर्थ यह है कि पाकिस्तान कह सकता है कि उसने बैंक हस्तांतरण जैसे औपचारिक माध्यमों से धन देना बंद कर दिया है और एफएटीएफ के नियमों का पालन कर रहा है, लेकिन फिर भी जैश को धन मिलता रहेगा. इस बीच बता दें कि एनडीटीवी की एक रिपोर्ट के अनुसार, भारत के ऑपरेशन सिंदूर के बाद से पाकिस्तानी आतंकवादी समूह अफगानिस्तान सीमा पर अपना अड्डा बना रहे हैं.

जानकारी के अनुसार, ऑपरेशन सिंदूर के दौरान पाकिस्तान में 9 आतंकी ढांचों के सफाए के कारण प्रमुख पाकिस्तान प्रायोजित आतंकवादी समूह अफगानिस्तान सीमा के करीब पहुंच गए हैं. जानकारी के अनुसार, जैश-ए-मोहम्मद और हिजबुल मुजाहिद्दीन कुछ ऐसे आतंकी संगठन है जो अब खुद को अफगानिस्तान की तरफ शिफ्ट कर रहे है. ये दोनों आतंकी संगठन अपने ठिकानों को खैबर पख्तूनख्वा प्रांत में स्थानांतरित कर रहे हैं. जैश-ए-मोहम्मद ख़ैबर क्षेत्र के मनसेहरा में अपने प्रशिक्षण केंद्र - मरकज शोहदा-ए-इस्लाम - का विस्तार कर रहा है. दूसरी ओर पूर्व एसएसजी कमांडो खालिद खान की कमान में हिज़्ब, केपीके के बंदाई में एचएम-313 नाम से एक नया प्रशिक्षण केंद्र बना रहा है.