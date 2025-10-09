जैश-ए-मोहम्मद बना रहा महिला आतंकियों की ब्रिगेड, मसूद अजहर की बहन बनेगी सरगना

Jaish-E-Mohammed: पाकिस्तान स्थित आतंकी संगठन जैश-ए-मोहम्मद (JeM) ने अपनी पहली महिला ब्रिगेड जमात-उल-मोमिनात की घोषणा की है. इसका नेतृत्व आतंकी मसूद अजहर की बहन सादिया अजहर करेंगी. संगठन ने बहावलपुर, कराची और अन्य शहरों में अपने धार्मिक शिक्षण केंद्रों में भर्ती प्रक्रिया शुरू कर दी है. जानकारी के अनुसार, ऑपरेशन सिंदूर के बाद आतंकी संगठन जैश-ए-मोहम्मद को भारी नुकसान हुआ था जिसमें आतंकी मसूद अजहर के कई परिवारिक सदस्य मारे गए थे. बता दें, आतंकी संगठन अपनी विचारधारा को बढ़ावा देने और नए सदस्यों की भर्ती के लिए महिलाओं को शामिल करना चाहता है. इस महिला ब्रिगेड का खुलासा JeM प्रमुख आतंकवादी मौलाना मसूद अजहर के नाम से जारी एक पत्र के माध्यम से हुआ. जानकारी के अनुसार, नई महिला ब्रिगेड के लिए भर्ती 8 अक्टूबर को पाकिस्तान के बहावलपुर में मरकज उस्मान-ओ-अली में शुरू हुई थी.

अल-कलम मीडिया द्वारा साझा किए गए पत्र के अनुसार, जमात-उल-मोमिनात महिला ब्रिगेड के रूप में काम करेगी. इसमें बताया कि इस विंग का नेतृत्व आतंकी मसूद अजहर की बहन सादिया अजहर करेगी जिनके पति आतंकी यूसुफ अजहर 7 मई को ऑपरेशन सिंदूर के दौरान मारा गया था जब भारतीय सेना ने जैश-ए-मोहम्मद के मरकज सुभानअल्लाह बेस को निशाना बनाया था. भर्ती अभियान जैश कमांडरों की पत्नियों और बहावलपुर, कराची, मुजफ्फराबाद, कोटली, हरिपुर और मनसेहरा में समूह के केंद्रों में अध्ययन करने वाली आर्थिक रूप से कमजोर महिलाओं पर केंद्रित है.

जैश की महिला ब्रिगेड अब फैलाएगी आतंक

