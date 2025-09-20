ऑपरेशन सिंदूर के बाद साजिश की नई इबारत, ठिकाने तबाह होने के बाद यहां बोए जा रहे आतंक के बीज
Advertisement
trendingNow12929445
Hindi Newsपाकिस्तान-चीन

ऑपरेशन सिंदूर के बाद साजिश की नई इबारत, ठिकाने तबाह होने के बाद यहां बोए जा रहे आतंक के बीज

ऑपरेशन सिंदूर के बाद पाकिस्तान प्रायोजित आतंकवादी संगठनों ने अपने ठिकानों को अफगानिस्तान की सीमा के करीब स्थानांतरित कर दिया है. जैश-ए-मोहम्मद और हिजबुल मुजाहिदीन  जैसे आतंकी समूब अपनी स्थिति को मजबूत करने के लिए ऐसा कर रहे है.

 

Written By  Shashank Shekhar Mishra|Last Updated: Sep 20, 2025, 08:16 AM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

Twitter
Twitter

Operation Sindoor: भारत के ऑपरेशन सिंदूर के बाद से पाकिस्तानी आतंकवादी समूह अफगानिस्तान सीमा पर अपना अड्डा बना रहे हैं. जानकारी के अनुसार, ऑपरेशन सिंदूर के दौरान पाकिस्तान में 9 आतंकी ढांचों के सफाए के कारण प्रमुख पाकिस्तान प्रायोजित आतंकवादी समूह अफगानिस्तान सीमा के करीब पहुंच गए हैं. सूत्रों से मिली जानकारी के अनुसार,  जैश-ए-मोहम्मद और हिजबुल मुजाहिद्दीन कुछ ऐसे आतंकी संगठन है जो अब खुद को अफगानिस्तान की तरफ शिफ्ट कर रहे है. 

मनसेहरा में बना रहे नया ठिकाना

खुफिया सूत्रों से मिली जानकारी के अनुसार, ये दोनों आतंकी संगठन अपने ठिकानों को खैबर पख्तूनख्वा प्रांत में स्थानांतरित कर रहे हैं. जैश-ए-मोहम्मद ख़ैबर क्षेत्र के मनसेहरा में अपने प्रशिक्षण केंद्र - मरकज शोहदा-ए-इस्लाम - का विस्तार कर रहा है.  दूसरी ओर पूर्व एसएसजी कमांडो खालिद खान की कमान में हिज़्ब, केपीके के बंदाई में एचएम-313 नाम से एक नया प्रशिक्षण केंद्र बना रहा है. जानकारी के अनुसार, 25 सितंबर को जैश-ए-मोहम्मद पेशावर के मरकज शहीद मकसूदाबाद में यूसुफ अजहर की याद में एक भर्ती अभियान की योजना बना रहा है. यहीं पर संगठन के लिए एक नए उपनाम - अल-मुराबितुन (इस्लाम की धरती के रक्षक), की घोषणा की जाएगी जो पश्चिमी अफ्रीका के अल-कायदा समूह जैसा होगा.

Add Zee News as a Preferred Source

 इलियास कश्मीरी का बड़ा खुलासा 

बता दें कि इससे पहले ऑपरेशन सिंदूर को लेकर  जैश-ए-मुहम्मद (जेईएम) कमांडर इलियास कश्मीरी ने बड़ा खुलासा किया था. जानकारी के अनुसार, इलियास कश्मीरी ने कहा था कि यह पाकिस्तानी सेना प्रमुख असिम मुनीर ही थे जिन्होंने शीर्ष सैन्य अधिकारियों को भारत के ऑपरेशन सिंदूर में मारे गए आतंकवादियों के अंतिम संस्कार में शामिल होने का आदेश दिया था. ऑनलाइन सामने आए एक वीडियो में इलियास कथित तौर पर कह रहा था कि जीएचक्यू ने शहीदों को सम्मानित करने और अंतिम सलामी देने का आदेश दिया था. कोर कमांडरों को जनाजा के साथ चलने और वर्दी में उसकी सुरक्षा करने को कहा गया था.

About the Author
author img
Shashank Shekhar Mishra

ज़ी न्यूज में बतौर सब एडिटर कार्यरत. देश की राजनीति से लेकर दुनिया के बनते-बिगड़ते सत्ता समीकरणों एवं घटनाओं को कवर करते हैं. पत्रकारिता में 5 वर्षों का अनुभव है. इससे पहले टाइम्स नाउ नवभारत, जागरण...और पढ़ें

TAGS

operation sindoor

Trending news

Aaj Ki Taza Khabar Live: आज गुजरात के दौरे पर रहेंगे पीएम मोदी, जनता को देंगे 34 हजार करोड़ से ज्यादा की सौगात
breaking news
Aaj Ki Taza Khabar Live: आज गुजरात के दौरे पर रहेंगे पीएम मोदी, जनता को देंगे 34 हजार करोड़ से ज्यादा की सौगात
वो दाना डालेंगे आप जाल में ना फंसना, इस मुस्लिम देश की यात्रा को लेकर एडवाइजरी जारी
iran
वो दाना डालेंगे आप जाल में ना फंसना, इस मुस्लिम देश की यात्रा को लेकर एडवाइजरी जारी
वापस एक्टिव हुआ मानसून, इन जगहों पर झमाझम बरसेगा पानी, IMD ने दी चेतावनी
Weather
वापस एक्टिव हुआ मानसून, इन जगहों पर झमाझम बरसेगा पानी, IMD ने दी चेतावनी
गोधरा में थाने के घेराव के बाद लाठीचार्ज, दागे गए आंसू गैस के गोले; भारी फोर्स तैनात
Godhra
गोधरा में थाने के घेराव के बाद लाठीचार्ज, दागे गए आंसू गैस के गोले; भारी फोर्स तैनात
किश्तवार में एनकाउंटर... पुंछ में हथियारों की बरामदगी, देर रात सेना का ऑपरेशन जारी
Army
किश्तवार में एनकाउंटर... पुंछ में हथियारों की बरामदगी, देर रात सेना का ऑपरेशन जारी
HDFC बैंक ने जवान के अपमान से झाड़ा पल्ला, भारत में सेना के अपमान पर कितनी सजा?
HDFC bank
HDFC बैंक ने जवान के अपमान से झाड़ा पल्ला, भारत में सेना के अपमान पर कितनी सजा?
जो देश के लिए जान देते हैं वो 'गंवार' हैं? सेना के अपमान पर माफी मांगेगा HDFC बैंक
DNA Analysis
जो देश के लिए जान देते हैं वो 'गंवार' हैं? सेना के अपमान पर माफी मांगेगा HDFC बैंक
लाइन लगाना स्टेटस, डिजिटल रूम का जुनून...क्यों फोन बदलना Gen-Z का लाइफस्टाइल बन गया?
DNA Analysis
लाइन लगाना स्टेटस, डिजिटल रूम का जुनून...क्यों फोन बदलना Gen-Z का लाइफस्टाइल बन गया?
गूगल ऑफिस के बाहर ऐसी टूटी-फूटी रोड, सेफ्टी की कोई गारंटी नहीं; कहां से आया ये VIDEO
Bengaluru
गूगल ऑफिस के बाहर ऐसी टूटी-फूटी रोड, सेफ्टी की कोई गारंटी नहीं; कहां से आया ये VIDEO
आतंकियों ने बदली रणनीति तो सेना ने फैलाया जाल, बंकरों पर नजर रखेगी तीसरी आंख
jammu kashmir news
आतंकियों ने बदली रणनीति तो सेना ने फैलाया जाल, बंकरों पर नजर रखेगी तीसरी आंख
;