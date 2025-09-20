ऑपरेशन सिंदूर के बाद साजिश की नई इबारत, ठिकाने तबाह होने के बाद यहां बोए जा रहे आतंक के बीज

ऑपरेशन सिंदूर के बाद पाकिस्तान प्रायोजित आतंकवादी संगठनों ने अपने ठिकानों को अफगानिस्तान की सीमा के करीब स्थानांतरित कर दिया है. जैश-ए-मोहम्मद और हिजबुल मुजाहिदीन जैसे आतंकी समूब अपनी स्थिति को मजबूत करने के लिए ऐसा कर रहे है.
Operation Sindoor: भारत के ऑपरेशन सिंदूर के बाद से पाकिस्तानी आतंकवादी समूह अफगानिस्तान सीमा पर अपना अड्डा बना रहे हैं. जानकारी के अनुसार, ऑपरेशन सिंदूर के दौरान पाकिस्तान में 9 आतंकी ढांचों के सफाए के कारण प्रमुख पाकिस्तान प्रायोजित आतंकवादी समूह अफगानिस्तान सीमा के करीब पहुंच गए हैं. सूत्रों से मिली जानकारी के अनुसार, जैश-ए-मोहम्मद और हिजबुल मुजाहिद्दीन कुछ ऐसे आतंकी संगठन है जो अब खुद को अफगानिस्तान की तरफ शिफ्ट कर रहे है.
मनसेहरा में बना रहे नया ठिकाना
खुफिया सूत्रों से मिली जानकारी के अनुसार, ये दोनों आतंकी संगठन अपने ठिकानों को खैबर पख्तूनख्वा प्रांत में स्थानांतरित कर रहे हैं. जैश-ए-मोहम्मद ख़ैबर क्षेत्र के मनसेहरा में अपने प्रशिक्षण केंद्र - मरकज शोहदा-ए-इस्लाम - का विस्तार कर रहा है. दूसरी ओर पूर्व एसएसजी कमांडो खालिद खान की कमान में हिज़्ब, केपीके के बंदाई में एचएम-313 नाम से एक नया प्रशिक्षण केंद्र बना रहा है. जानकारी के अनुसार, 25 सितंबर को जैश-ए-मोहम्मद पेशावर के मरकज शहीद मकसूदाबाद में यूसुफ अजहर की याद में एक भर्ती अभियान की योजना बना रहा है. यहीं पर संगठन के लिए एक नए उपनाम - अल-मुराबितुन (इस्लाम की धरती के रक्षक), की घोषणा की जाएगी जो पश्चिमी अफ्रीका के अल-कायदा समूह जैसा होगा.
इलियास कश्मीरी का बड़ा खुलासा
बता दें कि इससे पहले ऑपरेशन सिंदूर को लेकर जैश-ए-मुहम्मद (जेईएम) कमांडर इलियास कश्मीरी ने बड़ा खुलासा किया था. जानकारी के अनुसार, इलियास कश्मीरी ने कहा था कि यह पाकिस्तानी सेना प्रमुख असिम मुनीर ही थे जिन्होंने शीर्ष सैन्य अधिकारियों को भारत के ऑपरेशन सिंदूर में मारे गए आतंकवादियों के अंतिम संस्कार में शामिल होने का आदेश दिया था. ऑनलाइन सामने आए एक वीडियो में इलियास कथित तौर पर कह रहा था कि जीएचक्यू ने शहीदों को सम्मानित करने और अंतिम सलामी देने का आदेश दिया था. कोर कमांडरों को जनाजा के साथ चलने और वर्दी में उसकी सुरक्षा करने को कहा गया था.