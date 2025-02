भारत हमें मार रहा... पाकिस्तान की जमात-ए-इस्लामी अपनी ही सरकार पर क्यों भड़की? कौन सी 'सीक्रेट डील' की हो रही चर्चा

Jamaat-e-Islami chief Hafiz Naeem ur Rehman: जमात ए इस्लामी पाकिस्तान के प्रमुख हाफ़िज़ नईम ने लाहौर में एक कार्यक्रम में भारत को लेकर बड़ा दावा किया है. नईम ने कहा कि पाकिस्तान के लिए शर्म की बात है कि भारत और उसकी खुफिया एजेंसी रॉ ने पिछले कुछ सालों में पाकिस्तान में कई पाकिस्तानी आतंकवादियों को मार गिराया है और पाक सरकार की ओर से कोई प्रतिक्रिया नहीं आई है. नईम ने यह भी दावा किया कि पाकिस्तान के पूर्व सेना प्रमुख ने भारत के साथ गुप्त समझौता किया था.

#BREAKING: Jamaat e Islami Pakistan Chief Hafiz Naeem in an event at Lahore claims it’s a shame and embarrassment for Pakistan that India and its Intelligence agency RA&W has killed several Pakistani terrorists over last few years in Pakistan and there has been no response from… pic.twitter.com/JDLK7ORPjZ

