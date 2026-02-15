पाकिस्तान के कराची में बवाल! जमात-ए-इस्लामी के कार्यकर्ताओं पर पुलिस का लाठीचार्ज, कई प्रदर्शनकारी घायल

Karachi Protests: पाकिस्तान के कराची में शनिवार को जमात-ए-इस्लामी के कार्यकर्ताओं के सिंध विधानसभा की ओर मार्च को पुलिस ने आंसू गैस और लाठीचार्ज कर रोक दिया. जियो न्यूज के मुताबिक, पार्टी ने 'जीने दो कराची को' अभियान के तहत प्रांतीय विधानमंडल के बाहर धरना देने का ऐलान किया था. प्रदर्शनकारियों का कहना था कि वे शहर के जर्जर बुनियादी ढांचे, टूटी सड़कों, जल निकासी व्यवस्था की विफलताओं और बिगड़ती नागरिक सेवाओं के खिलाफ आवाज उठा रहे थे. हालांकि, सिंध विधानसभा की ओर जाने वाली सड़कों पर पुलिस बैरिकेड्स तोड़कर आगे बढ़ने की कोशिश के बाद स्थिति तनावपूर्ण हो गई.

कार्यकर्ताओं को पुलिस ने लिया हिरासत में

पुलिस ने रेड जोन में प्रवेश रोकने के लिए आंसू गैस के गोले दागे और लाठीचार्ज किया. झड़प में जमात-ए-इस्लामी का कम से कम एक कार्यकर्ता घायल हुआ, जबकि पत्थरबाजी में कई पुलिसकर्मी भी चोटिल हुए. अधिकारियों ने रैली में शामिल एक ट्रक से साउंड सिस्टम जब्त कर लिया और कम से कम 10 कार्यकर्ताओं को हिरासत में लिया.

सिंध के सूचना मंत्री शरजील इनाम मेमन ने कहा कि प्रशासन ने पहले ही पार्टी नेतृत्व को रेड जोन में प्रवेश न करने की चेतावनी दी थी. उनके अनुसार, कुछ कार्यकर्ताओं द्वारा जबरन घुसने और पुलिस पर पथराव के बाद कार्रवाई की गई. उन्होंने स्पष्ट किया कि कानून हाथ में लेने की अनुमति नहीं दी जाएगी.

वहीं, जमात-ए-इस्लामी कराची प्रमुख मुनीम जफर ने पुलिस कार्रवाई की निंदा करते हुए इसे अस्वीकार्य बताया. उन्होंने कहा कि प्रदर्शन कराची के नागरिकों के बुनियादी अधिकारों-पानी और आवश्यक सेवाओं तक पहुंच के लिए था. पार्टी ने घोषणा की है कि सिंध विधानसभा के बाहर धरने को रोकने के विरोध में रविवार को कराची के 10 स्थानों पर प्रदर्शन किए जाएंगे. क्षेत्र में हालात तनावपूर्ण बने हुए हैं और अतिरिक्त पुलिस बल तैनात है.