खैबर पख्तूनख्वा में गूंजा ‘जन गण मन’, पाकिस्तान के विश्वविद्यालय में छात्र ने गाया भारतीय राष्ट्रगान

Indian national anthem: वीडियो में छात्र को पूरे आत्मविश्वास के साथ भारतीय राष्ट्रगान गाते और कार्यक्रम के दौरान नारे लगाते देखा जा सकता है. बताया जा रहा है कि यह कार्यक्रम विश्वविद्यालय परिसर में आयोजित वार्षिक छात्र एक्सपो के दौरान हुआ. सोशल मीडिया पर यह वीडियो चर्चा का विषय बना हुआ है.

Written By  Rajat Vohra|Last Updated: Feb 14, 2026, 07:30 PM IST
Pakistani Student sings Indian national anthem: पाकिस्तान के खैबर पख्तूनख्वा प्रांत के चारसद्दा स्थित Bacha Khan University में आयोजित दो दिवसीय स्टूडेंट एक्सपो का एक वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है. इस वीडियो में जिब्रान रियाज नाम का एक छात्र मंच से भारतीय राष्ट्रगान गाते हुए दिखाई दे रहा है.

वीडियो में छात्र को पूरे आत्मविश्वास के साथ भारतीय राष्ट्रगान गाते और कार्यक्रम के दौरान नारे लगाते देखा जा सकता है. बताया जा रहा है कि यह कार्यक्रम विश्वविद्यालय परिसर में आयोजित वार्षिक छात्र एक्सपो के दौरान हुआ.
सोशल मीडिया पर यह वीडियो चर्चा का विषय बना हुआ है. कई लोग इसे खैबर पख्तूनख्वा क्षेत्र के कुछ युवाओं में भारत के प्रति सकारात्मक भावना के संकेत के रूप में देख रहे हैं.

पाकिस्तानी सरकार के खिलाफ प्रदर्शन
उल्लेखनीय है कि अतीत में भी खैबर पख्तूनख्वा के कुछ इलाकों में पाकिस्तान सरकार और पाकिस्तानी सेना के खिलाफ विरोध प्रदर्शन हुए थे. प्रदर्शनकारियों ने केंद्र सरकार की नीतियों का विरोध करते हुए अपने अधिकारों की मांग उठाई थी. 

वीडियो वायरल
हालांकि, इस वायरल वीडियो को लेकर पाकिस्तान प्रशासन या विश्वविद्यालय प्रबंधन की ओर से अब तक कोई आधिकारिक प्रतिक्रिया सामने नहीं आई है. फिलहाल यह वीडियो सोशल मीडिया पर व्यापक रूप से साझा किया जा रहा है और क्षेत्रीय राजनीति के संदर्भ में इसे अलग-अलग नजरिए से देखा जा रहा है. 

About the Author
author img
Rajat Vohra

