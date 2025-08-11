रूस से भर भरकर तेल खरीद रहा चीन फिर भी टैरिफ लगाने से झिझक रहे ट्रंप, क्यों फूल रही सांस?
रूस से भर भरकर तेल खरीद रहा चीन फिर भी टैरिफ लगाने से झिझक रहे ट्रंप, क्यों फूल रही सांस?

US Tariff On China: अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कई देशों पर टैरिफ बढ़ाया है. वहीं भारत पर भी 25 प्रतिशत टैरिफ लागू किया है, लेकिन वह चीन के साथ ऐसा करने के लिए क्यों झिझक रहे हैं? 

Written By  Shruti Kaul |Last Updated: Aug 11, 2025, 02:06 PM IST
रूस से भर भरकर तेल खरीद रहा चीन फिर भी टैरिफ लगाने से झिझक रहे ट्रंप, क्यों फूल रही सांस?

Trump Tariff: अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप पद ग्रहण करने के बाद से कई देशों पर टैरिफ लगाने का ऐलान कर चुके हैं. हाल ही में उन्होंने भारत पर रूस से कच्चा तेल खरीदने को लेकर 25 प्रतिशत टैरिफ लगाने की घोषणा की थी. ट्रंप ने बीते दिनों चीन पर भी भारी टैरिफ लगाने की बात कही थी, लेकिन उन्होंने इसे लागू करने की अवधि को 90 दिन और बढ़ा दी थी. अब आशंका जताई जा रही है कि क्या ट्रंप चीन पर टैरिफ लगाने से डर रहे हैं? 

चीन पर टैरिफ लगाने से झिझक रहा अमेरिका? 
अमेरिकी उपराष्ट्रपति जेडी वेंस का कहना है कि ट्रंप रूस से तेल खरीदने को लेकर चीन पर टैरिफ लगाने का विचार कर रहे हैं. साथ ही उन्होंने कहा कि राष्ट्रपति ने फिलहाल इस पर कोई ठोस फैसला नहीं लिया है. 'फॉक्स न्यूज' को दिए एक इंटरव्यू में वेंस ने कहा,'राष्ट्रपति ने कहा है कि वह इस बारे में सोच रहे हैं, लेकिन उन्होंने कोई ठोस निर्णय नहीं लिया है.' उपराष्ट्रपति की यह टिप्पणी इस सवाल के जवाब में आई की कि क्या ट्रंप भारत की तरह चीन पर भी रूसी तेल खरीदने पर टैरिफ लगाएंगे.  

ये भी पढ़ें- चुपचाप भारत में दफ्तर खोल रही शेख हसीना की पार्टी? खुल गई पोल, यूनुस पर भड़के नेता

भारत पर दोगुना बढ़ाया टैरिफ 
बता दें कि ट्रंप ने बुधवार 6 अगस्त 2025 को रूसी तेल की खरीद पर भारत पर शुल्क दोगुना करके 50 प्रतिशत करने का ऐलान किया था. वहीं चीन को लेकर उपराष्ट्रपति ने कहा,' चीन का मुद्दा थोड़ा अधिक जटिल है, क्योंकि चीन के साथ हमारे संबंध कई अन्य चीजों को प्रभावित करते हैं, जिनका रूसी स्थिति से कोई लेना-देना नहीं है.' वेंस ने कहा कि फिलहाल ट्रंप अपने विकल्पों की समीक्षा कर रहे हैं. और फैसला लेने के बाद ही वह ऐसा करेंगे. 

ये भी पढ़ें- भरी धूप शिमला बोर्डिंग स्कूल के 3 छात्र किडनैप, पुलिस ने 24 घंटे में किया रेस्क्यू 

कब लागू होगा टैरिफ? 
अमेरिका ने भारत पर शुरुआत में 25 प्रतिशत का रेसिप्रोकल टैरिफ लगाया था, हालांकि उसने रूसी तेल खरीदने पर भारत पर और अधिक 25 प्रतिशत का शुल्क लगा दिया, जिससे कुल टैरिफ अब 50 प्रतिशत हो गया है. भारत अमेरिका के साथ सबसे ज्यादा व्यापार करने वाले देशों में से एक है. 25 प्रतिशत वाला टैरिफ  27 अगस्त 2025 से लागू होगा. भारत ने अमेरिका के इस कदम की निंदा की है.  

FAQ

भारत पर कितना टैरिफ लगाया गया है?
भारत पर रूस से तेल खरीदने के लिए 50 प्रतिशत का टैरिफ लगाया गया है, जो 27 अगस्त 2025 से लागू होगा. 

क्या अमेरिका चीन के साथ अपने रिश्तों को प्रभावित करने से बचना चाहता है? 
हां, अमेरिका चीन के साथ अपने रिश्तों को प्रभावित करने से बचना चाहता है क्योंकि दोनों देशों के बीच कई अन्य मुद्दे हैं जिन पर ध्यान देने की आवश्यकता है. 

 

