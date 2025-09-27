48 घंटे बाद 'आजाद' होगा PoK? बगावत का आगाज, कुछ बड़ा होने वाला है आज!

PoK Protest: पाकिस्तानी कब्जे वाले कश्मीर यानी पीओके में पाकिस्तान की सरकार और PAK सेना के खिलाफ एक बार फिर बगावत का बिगुल बजा है. सड़कों पर उतरी जनता अपनी आवाज बुलंद कर रही है, जिसे खामोश करने के लिए शहबाज शरीफ ने फौज उतार दी है. लेकिन पीओके के कोने-कोने से आवाज आ रही है कि अब न सहेंगे, हक लेकर रहेंगे. जनता की मांगों की अगुवाई यहां की ज्वाइंट अवामी एक्शन कमेटी कर रही है, जिसने विरोध के स्वरूप 29 सितंबर को पीओके में कंप्लीट लॉकडाउन का ऐलान किया है.

29 को पीओके में लॉकडाउन

पीओके में काफी समय से प्रदर्शन चल रहा है कि खतरनाक ऐलान हो रहे हैं. वो अपना हक छीन लेने की बात करने लगे हैं. गरीबी, भूख और अपने अपमान से तंग आ चुके पाकिस्तान के कब्जे वाले कश्मीर का हाल ऐसा हो चुका है कि वहां की जनता अपना काम काज बंद करके अपने हक की आवाज बुलंद करने के लिए सड़कों पर उतरी है लेकिन उनकी आवाज दबाने के लिए शहबाज-मुनीर की जोड़ी पीओके को बूट और बुलेट के हवाले कर चुकी है. संवेदनशील इलाकों में अर्धसैनिक बलों की तैनाती बढ़ाई गई है.

शहबाज-मुनीर के खिलाफ...PoK में 'हल्ला बोल' और चार्टर ऑफ डिमांड

पाकिस्तान में बस ये चर्चा है कि 48 घंटों बाद क्या कुछ बड़ा होने वाला है. अवामी एक्शन कमेटी का 38 पॉइंट का चार्टर ऑफ डिमांड क्या है और हाईकोर्ट में पिटीशन दायर करने वाले 3 शहरी कौन हैं और पाकिस्तान से 2000 से ज्यादा पुलिस फोर्स क्यों बुलाई गई? क्या 29 सितंबर बड़ हंगामा होगा या हुकूमत घुटने टेकने पर मजबूर हो जाएगी.

- PoK में अवाम ने शहबाज़ मुनीर के खिलाफ खुली जंग का ऐलान कर दिया है.

- PoK में 29 सितंबर की तारीख को संपूर्ण लॉकडाउन का ऐलान किया गया है.

- PoK में जॉइंट अवामी एक्शन कमेटी ने संपूर्ण लॉकडाउन की घोषणा की है.

- PoK में बंद का फैसला सरकार और जॉइंट अवामी एक्शन कमेटी की बातचीत नाका होने के बाद किया गया है.

- PoK में अब लोगों की गिरफ्तारी, छापेमारी और पुलिस की बर्बरता का डर भी लोगों को सताने लगा है.

लेकिन शहबाज-मुनीर के खिलाफ लोगों की सोच क्लियर है. अवाम ने ठान लिया है कि अंजाम चाहे जो हो. लॉकडाउन कामयाब होकर रहेगा. 29 तारीख को पूरी तरह लॉकडाउन होगा और लॉकडाउन मतलब बिलकुल बंद होगा कोई भी चीज इंशाअल्लाह चलेगी नहीं यहां जितने भी जवान और नौजवान हैं दुआ कर रहे हैं कि अल्लाह ताला सबकी सेहत तंदरुस्त रखे, ताकि हक के लिए लड़ सकें. कमेटी का कहना है कि हुकूमत ने मांगों पर ध्यान नहीं दिया. जिससे दिक्कतें गंभीर हो गईं. अगर उनके नेताओं की गिरफ्तारियां हुई तो दूसरी रणनीति अपनाई जाएगी.

पीओके का हाल बेहाल

पीओके में अवाम के पास ना खाना है, ना पानी है, ना काम धंधा है, ना कमाई है, ना दवा है और ना ही आज़ादी है. इन मांगों को लेकर पीओके के लोग पाकिस्तान के खिलाफ उतरे हैं. यहां के हालात से शहबाज और मुनीर को कोई चिंता नहीं है, कोई जिए कोई मरे उन्हें फर्क नहीं पड़ता.

पीओके के बाशिंदों को उनका हक दिलाने के लिए ज्वाइंट अवामी एक्शन कमेटी दशकों से आवाज उठाती रही है. और बीतते वक्त के साथ मांगें भी बढ़ती रहीं. सात मांगों के साथ उठी आवाज आज 38 मांगों तक पहुंच चुकी है.

आज की तारीख में क्या चाहती है पीओके की जनता?

भारी टैक्स, जानलेवा महंगाई से निजात, पानी की किल्लत से निजात, भ्रष्टाचार और बेरोजगारी की मार से निजात और खनिज संपदाओं की लूट रोकने जैसे 38 गंभीर मुद्दों पर जनता पाकिस्तान की सरकार और फौज से टकराने को तैयार है. इसके बावजूद जालिम जोड़ी के कान पर जूं नहीं रेंग रही है. लोगों को बातचीत का लॉलीपॉप पकड़ाया जाता है. इस विश्वासघात की सजा पीओके के लोग भुगत रहे हैं. अब सहने की इंतहा हो चुकी है और अगर भिखमंगे पाकिस्तान में पीओके का हाल ऐसा ही रहा तो वो दिन दूर नहीं जब पाकिस्तान के कब्जे में फंसे कश्मीरी खुद अपनी सरहद हिंदुस्तान के कश्मीर से मिला देंगे, तभी उन्हें जीते जी धरती पर जन्नत में जीने का अहसास मिलेगा.