काबुल जाने के लिए फड़फड़ा रहे पाकिस्तानी रक्षामंत्री और ISI चीफ, तालिबान ने 3 बार रिजेक्ट किया वीजा

पाकिस्तान के रक्षा मंत्री ख्वाजा मुहम्मद आसिफ, आईएसआई प्रमुख असीम मलिक और दो अन्य पाकिस्तानी जनरलों ने पिछले तीन दिनों में अफ़ग़ानिस्तान जाने के लिए तीन अलग-अलग वीज़ा आवेदन किए हैं. हालाकि काबुल ने हर उनके वीजा रिक्वेस्ट को रिजेक्ट कर दिया.

Oct 13, 2025, 10:24 PM IST
अफगानिस्तान और पाकिस्तान के बीच हाल के दिनों में तनाव युद्ध जैसे हालात में बदलता जा रहा है. सीमावर्ती इलाकों में तनावपूर्ण घटनाओं के साथ-साथ दोनों देशों के बीच कड़ी बयानबाज़ी भी तेज हो गई है. Tolo News के सूत्रों के मुताबिक अब पाकिस्तान के रक्षामंत्री ख्वाजा मुहम्मद आसिफ और आईएसआई चीफ असीम मलिक सहित दो और पाकिस्तानी जनरल लगातार अफगानिस्तान जाने के लिए प्रयास कर रहे हैं और लगातार तीन बार वीजा के लिए अप्लाई किया. हालांकि तालिबान ने तीनों ही बार उन सभी का वीजा रिजेक्ट कर दिया है.

अफगानिस्तान और पाकिस्तान के रिश्तों में एक नया मोड़ आ गया है. अफगान मीडिया हाउस की रिपोर्ट के मुताबिक पाकिस्तान की ओर से वीज़ा के लिए बार-बार निवेदन भेजे गए, मगर तालिबान प्रशासन ने उन सभी को रिजेक्ट कर दिया. अब बड़ा सवाल यह उठ रहा है कि आखिर पाकिस्तान का यह अचानक अफगानिस्तान दौरा किस मकसद से था? क्या यह सुरक्षा बातचीत का हिस्सा था, या किसी गुप्त समझौते की शुरुआत? इस पर फिलहाल किसी भी पक्ष ने आधिकारिक टिप्पणी नहीं की है. 

 

तालिबान ने 3 बार रिजेक्ट किया पाकिस्तानी वीजा
अफगानिस्तान और पाकिस्तान के बीच तनाव एक बार फिर नई ऊंचाइयों पर है. पाकिस्तान के तीन शीर्ष अधिकारी रक्षा मंत्री ख्वाजा मोहम्मद आसिफ, आईएसआई प्रमुख आसिम मलिक, और दो वरिष्ठ पाकिस्तानी जनरल पिछले कुछ दिनों से अफगानिस्तान की यात्रा के लिए जोर लगा रहे हैं. बताया जा रहा है कि इन सभी ने तीन अलग-अलग वीज़ा आवेदन दाख़िल किए, लेकिन काबुल प्रशासन ने बार-बार उनके अनुरोध ठुकरा दिए.

तालिबान के इस रुख ने घटनाक्रम को रहस्यमयी बनाया
तालिबान सरकार के इस सख्त रुख़ ने इस पूरे घटनाक्रम को और रहस्यमय बना दिया है. इसी बीच पाकिस्तान ने स्पिन बोल्दक बॉर्डर पर फंसे अफगान शरणार्थियों को वापस अफगानिस्तान में प्रवेश की अनुमति दे दी है. हालांकि सीमा पार स्थित सूचना प्रमुख अली मोहम्मद हकमल के मुताबिक, 'शरणार्थियों के अलावा बाकी सभी तरह की आवाजाही पर अब भी रोक है.'

Ravindra Singh

देश-विदेश की खबरों के साथ क्राइम की खबरों पर पैनी नजर, एक दशक से भी ज्यादा समय से डिजिटल मीडिया में सक्रिय.

