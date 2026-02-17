कपिल देव, सुनील गावस्कर और...14 पूर्व कप्तानों ने लिखी शहबाज शरीफ को चिट्ठी, इमरान खान की हेल्थ पर जताई चिंता

Imran Khan: पाकिस्तान की जेल में बंद इमरान खान की जिंदगी अंधेरों में गुजर रही है. अब उनकी सेहत को लेकर 14 पूर्व कप्तानों ने चिंता जताई है. इन कप्तानों ने शहबाज शरीफ को लेटर लिखा है.
Pakistan News: पाकिस्तान के पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान की सेहत के लेकर चौदह पूर्व इंटरनेशनल क्रिकेट कप्तानों ने पाकिस्तान सरकार से अपील की है. इन कप्तानों ने पूर्व क्रिकेटर की सेहत को लेकर गंभीर चिंता जताई है. साथ ही बेहतर इलाज की अपील की है. ऑस्ट्रेलिया के पूर्व कप्तान ग्रेग चैपल की बनाई यह अर्जी प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ को दी गई है. इस लेटर पर भारतीय क्रिकेट के दिग्गज सुनील गावस्कर और कपिल देव ने भी साइन किए हैं.
चिंता में पड़े पूर्व क्रिकेटर
इसमें ऑस्ट्रेलिया के पूर्व कप्तान एलन बॉर्डर, स्टीव वॉ, इयान चैपल, बेलिंडा क्लार्क और किम ह्यूजेस; इंग्लैंड के माइक एथरटन, नासिर हुसैन, माइक ब्रियरली और डेविड गॉवर, वेस्टइंडीज के क्लाइव लॉयड और न्यूजीलैंड के जॉन राइट ने भी साइन किए हैं. पूर्व कप्तानों ने लिखा कि उनकी सेहत से जुड़ी हालिया रिपोर्ट्स से पता चला है कि उनकी सेहत में खतरनाक गिरावट आई है. पिछले ढाई साल में जेल में उनके रहने के हालात ने हमें बहुत चिंता में डाल दिया है.
इंसानी सोच के साथ पेश आना चाहिए
उन्होंने आगे कहा कि साथी क्रिकेटरों के तौर पर इमरान खान जैसे कद के व्यक्ति के साथ एक पूर्व नेशनल लीडर और एक ग्लोबल स्पोर्टिंग आइकॉन के तौर पर इज्जत और बेसिक इंसानी सोच के साथ पेश आना चाहिए. चैपल ने कहा कि यह पिटीशन रावलपिंडी की अदियाला जेल में इमरान की बिगड़ती सेहत की रिपोर्ट्स की वजह से आई थी, जहां वह दो साल से ज्यादा समय पहले करप्शन के आरोपों में जेल जाने के बाद से बंद हैं.
पाकिस्तान सरकार से अपील की
लेटर में आगे कहा गया हम पाकिस्तान सरकार से आदर के साथ अपील करते हैं कि इमरान खान को उनकी बताई गई हेल्थ प्रॉब्लम को ठीक करने के लिए उनकी पसंद के क्वालिफाइड स्पेशलिस्ट से तुरंत सही और लगातार मेडिकल मदद मिले. इंटरनेशनल स्टैंडर्ड के हिसाब से हिरासत में इंसानी और इज्जतदार हालात हों, जिसमें परिवार के करीबी सदस्य रेगुलर मिलें. बिना किसी बेवजह की देरी या रुकावट के कानूनी प्रोसेस तक सही और ट्रांसपेरेंट पहुंच हो. बता दें कि क्रिकेट लंबे समय से देशों के बीच एक पुल का काम करता रहा है मैदान पर हमारा साझा इतिहास हमें याद दिलाता है कि स्टंप गिरने पर दुश्मनी खत्म हो जाती है और सम्मान बना रहता है. इमरान खान को 31 साल की जेल हुई है. (ANI)