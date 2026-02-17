Advertisement
trendingNow13112729
Hindi Newsपाकिस्तान-चीनकपिल देव, सुनील गावस्कर और...14 पूर्व कप्तानों ने लिखी शहबाज शरीफ को चिट्ठी, इमरान खान की हेल्थ पर जताई चिंता

कपिल देव, सुनील गावस्कर और...14 पूर्व कप्तानों ने लिखी शहबाज शरीफ को चिट्ठी, इमरान खान की हेल्थ पर जताई चिंता

Imran Khan: पाकिस्तान की जेल में बंद इमरान खान की जिंदगी अंधेरों में गुजर रही है. अब उनकी सेहत को लेकर 14 पूर्व कप्तानों ने चिंता जताई है. इन कप्तानों ने शहबाज शरीफ को लेटर लिखा है. 

Written By  Abhinaw Tripathi |Last Updated: Feb 17, 2026, 02:45 PM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

कपिल देव, सुनील गावस्कर और...14 पूर्व कप्तानों ने लिखी शहबाज शरीफ को चिट्ठी, इमरान खान की हेल्थ पर जताई चिंता

Pakistan News: पाकिस्तान के पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान की सेहत के लेकर चौदह पूर्व इंटरनेशनल क्रिकेट कप्तानों ने पाकिस्तान सरकार से अपील की है.  इन कप्तानों ने पूर्व क्रिकेटर की सेहत को लेकर गंभीर चिंता जताई है. साथ ही बेहतर इलाज की अपील की है. ऑस्ट्रेलिया के पूर्व कप्तान ग्रेग चैपल की बनाई यह अर्जी प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ को दी गई है. इस लेटर पर भारतीय क्रिकेट के दिग्गज सुनील गावस्कर और कपिल देव ने भी साइन किए हैं. 

चिंता में पड़े पूर्व क्रिकेटर
इसमें ऑस्ट्रेलिया के पूर्व कप्तान एलन बॉर्डर, स्टीव वॉ, इयान चैपल, बेलिंडा क्लार्क और किम ह्यूजेस; इंग्लैंड के माइक एथरटन, नासिर हुसैन, माइक ब्रियरली और डेविड गॉवर, वेस्टइंडीज के क्लाइव लॉयड और न्यूजीलैंड के जॉन राइट ने भी साइन किए हैं. पूर्व कप्तानों ने लिखा कि उनकी सेहत से जुड़ी हालिया रिपोर्ट्स से पता चला है कि उनकी सेहत में खतरनाक गिरावट आई है. पिछले ढाई साल में जेल में उनके रहने के हालात ने हमें बहुत चिंता में डाल दिया है.

इंसानी सोच के साथ पेश आना चाहिए
उन्होंने आगे कहा कि साथी क्रिकेटरों के तौर पर इमरान खान जैसे कद के व्यक्ति के साथ एक पूर्व नेशनल लीडर और एक ग्लोबल स्पोर्टिंग आइकॉन के तौर पर इज्जत और बेसिक इंसानी सोच के साथ पेश आना चाहिए. चैपल ने कहा कि यह पिटीशन रावलपिंडी की अदियाला जेल में इमरान की बिगड़ती सेहत की रिपोर्ट्स की वजह से आई थी, जहां वह दो साल से ज्यादा समय पहले करप्शन के आरोपों में जेल जाने के बाद से बंद हैं.

Add Zee News as a Preferred Source

पाकिस्तान सरकार से अपील की
लेटर में आगे कहा गया हम पाकिस्तान सरकार से आदर के साथ अपील करते हैं कि इमरान खान को उनकी बताई गई हेल्थ प्रॉब्लम को ठीक करने के लिए उनकी पसंद के क्वालिफाइड स्पेशलिस्ट से तुरंत सही और लगातार मेडिकल मदद मिले. इंटरनेशनल स्टैंडर्ड के हिसाब से हिरासत में इंसानी और इज्जतदार हालात हों, जिसमें परिवार के करीबी सदस्य रेगुलर मिलें. बिना किसी बेवजह की देरी या रुकावट के कानूनी प्रोसेस तक सही और ट्रांसपेरेंट पहुंच हो. बता दें कि क्रिकेट लंबे समय से देशों के बीच एक पुल का काम करता रहा है मैदान पर हमारा साझा इतिहास हमें याद दिलाता है कि स्टंप गिरने पर दुश्मनी खत्म हो जाती है और सम्मान बना रहता है. इमरान खान को 31 साल की जेल हुई है. (ANI)

About the Author
author img
Abhinaw Tripathi

Zee News में नेशनल डेस्क पर देश–विदेश और राजनीति से जुड़ी खबरें लिखते हैं. करियर का आगाज 2023 से (Zee Media) से हुआ. डिजिटल डेस्क पर खबरें लिखने के लिए अलावा साहित्य से भी गहरा नाता है. खबरों के अल...और पढ़ें

TAGS

Imran Khan

Trending news

कपिल देव, सुनील गावस्कर और...14 पूर्व कप्तानों ने लिखी शहबाज शरीफ को चिट्ठी
Imran Khan
कपिल देव, सुनील गावस्कर और...14 पूर्व कप्तानों ने लिखी शहबाज शरीफ को चिट्ठी
हेल्थकेयर में 'SAHI' और 'BODH' का धमाका! जेपी नड्डा ने लॉन्च की वो टेक्नोलॉजी, जो...
Union Health Minister
हेल्थकेयर में 'SAHI' और 'BODH' का धमाका! जेपी नड्डा ने लॉन्च की वो टेक्नोलॉजी, जो...
कमल हासन की पार्टी को मिला टॉर्च लाइट चिन्ह, तमिलनाडु में गठबंधन को लेकर घमासान जारी
Tamil Nadu Elections
कमल हासन की पार्टी को मिला टॉर्च लाइट चिन्ह, तमिलनाडु में गठबंधन को लेकर घमासान जारी
कैब में अपना ही 4 साल का बच्चा भूल गए मां-बाप, घर पहुंचकर आई याद तो खिसक गई धरती
Shocking News
कैब में अपना ही 4 साल का बच्चा भूल गए मां-बाप, घर पहुंचकर आई याद तो खिसक गई धरती
संघ की सोच को अपनाना चाहिए...शताब्दी वर्ष पर क्या-क्या बोले गडकरी?
Nitin Gadkari
संघ की सोच को अपनाना चाहिए...शताब्दी वर्ष पर क्या-क्या बोले गडकरी?
अजित पवार के प्लेन क्रैश में साजिश का शक! ब्लैक बॉक्स कैसे जल गया? राउत ने उठाए सवाल
ajit pawar plane crash
अजित पवार के प्लेन क्रैश में साजिश का शक! ब्लैक बॉक्स कैसे जल गया? राउत ने उठाए सवाल
हाथ में डायरी, कंधे पर बैग....पुलिस बनकर लूटे लाखों रुपए, जांच में जुटी Police
bengaluru news
हाथ में डायरी, कंधे पर बैग....पुलिस बनकर लूटे लाखों रुपए, जांच में जुटी Police
'सबूतों के साथ मामला केंद्र को सौंपा...' गोगोई के पाकिस्तानी लिंक पर CM सरमा का बयान
Gaurav Gogoi
'सबूतों के साथ मामला केंद्र को सौंपा...' गोगोई के पाकिस्तानी लिंक पर CM सरमा का बयान
मेले में 'फूड जिहाद', फेरीवाले के साथ बदसलूकी; आंध्र के मंत्री नारा लोकेश ने दिया...
sheikh shawali controversy
मेले में 'फूड जिहाद', फेरीवाले के साथ बदसलूकी; आंध्र के मंत्री नारा लोकेश ने दिया...
DMK-कांग्रेस में तनातनी, सीट शेयरिंग को लेकर छिड़ी जुबानी जंग,क्यों भड़के TNCC चीफ?
Tamil Nadu Assembly elections
DMK-कांग्रेस में तनातनी, सीट शेयरिंग को लेकर छिड़ी जुबानी जंग,क्यों भड़के TNCC चीफ?