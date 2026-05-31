Advertisement
trendingNow13233726
Hindi Newsपाकिस्तान-चीनदुनिया में थू-थू: 43 अरब का बजट फिर भी कराची बना कचराघर, ईद पर सड़ गया मांस, बिजली-पानी को तरसे लोग

दुनिया में थू-थू: 43 अरब का बजट फिर भी कराची बना कचराघर, ईद पर सड़ गया मांस, बिजली-पानी को तरसे लोग

Pakistan Civic Utilities Failure During Eid-Ul-Azha: पाकिस्तान के आर्थिक केंद्र कराची में बकरीद पर बिजली, पानी और गैस सप्लाई पूरी तरह ठप रहने से हाहाकार मच गया. भीषण गर्मी के बीच 1.4 लाख टन से अधिक जानवरों के अवशेष सड़कों पर सड़ने से पूरी हवा जहरीली हो गई है. 43 अरब के बजट के बावजूद कचरा न हटने से जनता सड़कों पर उतर आई है, जबकि मेयर स्थिति नियंत्रण में होने का दावा कर रहे हैं.

 

Written By  Shashank Shekhar Mishra|Last Updated: May 31, 2026, 08:27 AM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

Karachi
Karachi

Karachi Civic Utilities Failure During Eid-Ul-Azha: पाकिस्तान के आर्थिक केंद्र कराची में इस बार ईद-उल-अजहा (बकरीद) की खुशियां मातम जैसी कड़वाहट में बदल गईं. बिजली, पानी और गैस जैसी बुनियादी नगरपालिका सेवाओं के पूरी तरह ठप होने के कारण शहर के लाखों नागरिकों को त्योहार के तीन दिन भीषण संकट और गुस्से के बीच गुजारने पड़े. चिलचिलाती गर्मी और लू के थपेड़ों के बीच न तो लोगों के घरों में नहाने का पानी था और न ही कुर्बानी का मांस पकाने के लिए गैस. प्रशासन के दावों के उलट जमीनी हकीकत इतनी बदतर थी कि बदइंतजामी से भड़के लोग त्योहार के दिनों में ही सड़कों पर उतर आए और चक्काजाम कर दिया.

गैस किल्लत ने बिगाड़ा त्योहार का स्वाद

ईद के मौके पर जब घरों में पकवान और मांस पकाने की तैयारियां थीं, तब कराची के बड़े हिस्से में गैस सप्लाई पूरी तरह ठप रही. फेडरल बी एरिया के निवासी मुहम्मद आसिफ ने अपना दर्द बयां करते हुए कहा कि गैस का प्रेशर इतना कम था कि मांस पकाना तो दूर, हम चाय के लिए पानी तक नहीं उबाल पा रहे थे. नॉर्थ कराची की फरीदा बेगम को बच्चों के लिए खाना बनाने के लिए अपनी बहन से गैस सिलेंडर उधार मांगना पड़ा. उन्होंने रुआंसे होकर पूछा कि यह कैसी ईद है? वहीं सदर इलाके के एक नागरिक ने बताया कि घर में खाना न बन पाने के कारण उन्हें पूरा मांस एक रेस्टोरेंट में ले जाकर पकवाना पड़ा, जिसके लिए उनसे भारी-भरकम पैसे वसूले गए. हालांकि, 'सुई सदर्न गैस कंपनी' (SSGC) के प्रवक्ता ने बेशर्मी से दावा किया कि ईद पर निर्बाध सप्लाई दी गई और उन्हें कोई शिकायत नहीं मिली.

कुर्बानी का मांस धोने तक की किल्लत

शहर के वॉटर इन्फ्रास्ट्रक्चर ने भी नागरिकों को पूरी तरह दगा दे दिया. 'कराची वॉटर एंड सीवरेज कॉर्पोरेशन' के रोज 650 मिलियन गैलन पानी सप्लाई के दावे कागजी साबित हुए. लांधी की रहने वाली साइमा बीबी ने बताया कि पिछले तीन दिनों से पानी की एक बूंद नहीं मिली. मजबूरी में हमें ईद के लिए 8000 पाकिस्तानी रुपये का पानी का टैंकर खरीदना पड़ा. सौदाबाद की एक महिला ने रोते हुए कहा कि चांद रात से बच्चे नहा नहीं पाए हैं. इस साल हमने खुशियां नहीं, सिर्फ तकलीफें बांटी हैं. न्यू कराची के एक अन्य नागरिक ने बताया कि पानी न होने के कारण कुर्बानी का मांस घंटों बाल्टियों में सड़ता रहा, क्योंकि उसे धोने के लिए भी पानी मयस्सर नहीं था. मलीर, गुलशन-ए-इकबाल और पुराने शहर के इलाकों का भी यही हाल रहा.

Add Zee News as a Preferred Source

बिजली गुल होने से फ्रिज में सड़ गया मांस

भीषण गर्मी के बीच के-इलेक्ट्रिक (K-Electric) के ग्रिड फेल होने से स्थिति और खौफनाक हो गई. ल्यारी के एक निवासी ने बताया कि बिजली न होने से उनका आर्थिक नुकसान भी हुआ. उन्होंने सुबह कुर्बानी दी थी, लेकिन फ्रिज को दिनभर में सिर्फ 6 से 8 घंटे बिजली मिलने के कारण शाम तक मांस खराब होने लगा. हिजरत कॉलोनी के इमरान खोखर ने कहा कि हम पसीने में तरबतर पंखे बंद करके बैठे रहे. बिजली दिनभर आंख-मिचौली खेलती रही. सरकारी दावों और जमीनी हकीकत के इस क्रूर मजाक से जब नागरिकों के सब्र का बांध टूटा, तो कई इलाकों में लोग सड़कों पर उतर आए. आक्रोशित जनता ने मुख्य मार्गों को जाम कर बिजली-पानी प्रदाताओं और सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी की.

ताजा जानकारी के अनुसार, ईद-उल-अजहा (बकरीद) के बाद शहर में हालात बदतर हो गए हैं. नागरिकों की लापरवाही, नगर निकायों के लचर प्रदर्शन और चारों तरफ फैले मलबे के कारण पूरा महानगर एक बड़े स्वच्छता संकट की चपेट में है. भीषण गर्मी और उमस ने सड़कों पर बिखरे 1.4 लाख टन से अधिक जानवरों के अवशेषों को सड़ा दिया है, जिससे पूरी हवा जहरीली हो गई है. रिहायशी इलाकों में रहने वाले लोगों के लिए अब अपने ही घरों में सांस लेना दूभर हो गया है.

43 अरब का बजट, फिर भी गलियों में सड़ रही गंदगी 

'सिंध सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट बोर्ड' (SSWMB) ने मुख्य रास्तों से तो कचरा हटाने का दावा किया, लेकिन तंग गलियों और मोहल्लों को उनके हाल पर छोड़ दिया. बुधवार से लेकर शुक्रवार तक शहर का एक बड़ा हिस्सा सड़े-गले कचरे की तीखी और घिनौनी बदबू से बेहाल रहा। उमस के कारण अवशेषों से निकलने वाली चर्बी पिघलकर सड़कों पर फैल गई, जिसने देश के ढहते शहरी बुनियादी ढांचे की पोल खोलकर रख दी.

प्रशासन की इस नाकामी पर विपक्ष ने तीखा हमला बोला है. जमात-ए-इस्लामी (JI) के प्रमुख हाफिज नईम-उर-रहमान ने प्रांतीय सरकार पर भ्रष्टाचार और नाकामी का आरोप लगाते हुए कहा कि 43 अरब रुपये का विशाल बजट होने के बावजूद नागरिकों को कचरा हटवाने के लिए अलग से निजी तौर पर पैसे देने पड़ रहे हैं. मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट पाकिस्तान (MQM-P) ने भी लांधी, कोरंगी, मलिर, ओरंगी और लियाकताबाद जैसे दर्जनों इलाकों की सूची जारी करते हुए कहा कि स्वच्छता व्यवस्था पूरी तरह ठप हो चुकी है.

fallback

जमीनी हकीकत से बेखबर मेयर ने किया बड़ा दावा

जनता के भारी आक्रोश और विपक्ष के तीखे हमलों के बीच, कराची के मेयर बैरिस्टर मुर्तजा वहाब का रवैया हैरान करने वाला रहा. त्योहार के दिनों में शहर का दौरा करने के बाद उन्होंने सफाई व्यवस्था पर पूरी तरह संतोष व्यक्त किया. मेयर ने आधिकारिक बयान में कहा कि मैं खुद एसएसडब्ल्यूएमबी की टीमों के साथ सड़कों पर मौजूद रहा. इस साल कर्मचारियों ने असाधारण रूप से अच्छा काम किया है और स्थिति पूरी तरह नियंत्रण में है.

1.4 लाख टन से ज्यादा मलबे का दावा

सरकारी एजेंसी SSWMB द्वारा जारी किए गए आंकड़ों के मुताबिक, इस विशेष अभियान के तहत कुल 142,816 टन कचरे और जानवरों के अवशेषों को शराफी GTS और लैंडफिल साइट्स में दफनाया गया. इस कचरे में 64,122 टन जानवरों के अवशेष और 78694 टन अन्य हिस्से शामिल थे. संस्था ने दावा किया है कि पूरे शहर में 99 कलेक्शन पॉइंट्स और 9 गहरी खाइयां बनाई गई थीं. इसके अलावा बदबू दूर करने के लिए मुख्य सड़कों पर गुलाब जल, चूना और कीटाणुनाशक पाउडर के छिड़काव के साथ-साथ धुआं करने (fumigation) का काम भी किया गया. हालांकि, जमीनी स्तर पर कराची के नागरिक अब भी जहरीली बदबू और महामारी के खतरे से जूझ रहे हैं.

Breaking News in Hindi और Latest News in Hindi सबसे पहले मिलेगी आपको सिर्फ Zee News Hindi पर. Hindi News और India News in Hindi के लिए जुड़े रहें हमारे साथ.

About the Author
author img
Shashank Shekhar Mishra

शशांक शेखर मिश्रा ज़ी न्यूज में बतौर सब एडिटर काम कर रहे हैं. इन्हें पत्रकारिता में करीब 5 वर्षों का अनुभव है. इन पांच सालों में देश की राजनीति से लेकर देश-दुनिया में बनते-बिगड़ते सत्ता समीकरणों एव...और पढ़ें

TAGS

PakistanKarachiEid-ul-AzhaBakrid

Trending news

अभिषेक के इलाज में डाली गई बाधा, डॉक्टरों पर बनाया गया दबाव...ममता बनर्जी का दावा
Abhishek Banerjee attack
अभिषेक के इलाज में डाली गई बाधा, डॉक्टरों पर बनाया गया दबाव...ममता बनर्जी का दावा
चंबा में भीषण हादसा, 500 फीट गहरी खाई में गिरी कार, 8 टूरिस्टों की मौत
Himachal Pradesh News
चंबा में भीषण हादसा, 500 फीट गहरी खाई में गिरी कार, 8 टूरिस्टों की मौत
वियतनाम से लेकर इंडोनेशिया तक ब्रह्मोस का डंका, दुनिया में कितना बड़ा हथियार बाजार?
Brahmos Missile
वियतनाम से लेकर इंडोनेशिया तक ब्रह्मोस का डंका, दुनिया में कितना बड़ा हथियार बाजार?
गर्मी से मिली बड़ी राहत, लेकिन ज्यादा दिन नहीं! IMD ने बताया इस दिन से फिर झुलसेंगे
weather update
गर्मी से मिली बड़ी राहत, लेकिन ज्यादा दिन नहीं! IMD ने बताया इस दिन से फिर झुलसेंगे
सलाद में रोज शामिल होने वाले खीरे का असली 'गढ़' कौन है? जहां होती देश की 20% पैदावार
Cucumber
सलाद में रोज शामिल होने वाले खीरे का असली 'गढ़' कौन है? जहां होती देश की 20% पैदावार
क्यों हार के बाद भी इंडी गठबंधन में कम नहीं होगा क्षेत्रीय पार्टियों का दबदबा?
INDI Alliance
क्यों हार के बाद भी इंडी गठबंधन में कम नहीं होगा क्षेत्रीय पार्टियों का दबदबा?
दुनियाभर में बज रहा ब्रह्मोस का डंका... इंडोनेशिया, वियतनाम के अलावा आसमान और भी हैं
Brahmos
दुनियाभर में बज रहा ब्रह्मोस का डंका... इंडोनेशिया, वियतनाम के अलावा आसमान और भी हैं
मंदिर में 'VIP कल्चर' से अदालत भी परेशान,भगवान के घर में आम और खास का भेद क्यों?
DNA
मंदिर में 'VIP कल्चर' से अदालत भी परेशान,भगवान के घर में आम और खास का भेद क्यों?
कौन है ये शख्स, जिसने निशाना साधकर अभिषेक बनर्जी के चेहरे पर जोर से मारा पत्थर!
Abhishek Banerjee
कौन है ये शख्स, जिसने निशाना साधकर अभिषेक बनर्जी के चेहरे पर जोर से मारा पत्थर!
नेता के खिलाफ बंगाल के इस गांव ने खोला मोर्चा, लाउडस्पीकर से ऐलान कर याद दिलाया वादा
West Bengal
नेता के खिलाफ बंगाल के इस गांव ने खोला मोर्चा, लाउडस्पीकर से ऐलान कर याद दिलाया वादा