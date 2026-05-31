दुनिया में थू-थू: 43 अरब का बजट फिर भी कराची बना कचराघर, ईद पर सड़ गया मांस, बिजली-पानी को तरसे लोग

Karachi Civic Utilities Failure During Eid-Ul-Azha: पाकिस्तान के आर्थिक केंद्र कराची में इस बार ईद-उल-अजहा (बकरीद) की खुशियां मातम जैसी कड़वाहट में बदल गईं. बिजली, पानी और गैस जैसी बुनियादी नगरपालिका सेवाओं के पूरी तरह ठप होने के कारण शहर के लाखों नागरिकों को त्योहार के तीन दिन भीषण संकट और गुस्से के बीच गुजारने पड़े. चिलचिलाती गर्मी और लू के थपेड़ों के बीच न तो लोगों के घरों में नहाने का पानी था और न ही कुर्बानी का मांस पकाने के लिए गैस. प्रशासन के दावों के उलट जमीनी हकीकत इतनी बदतर थी कि बदइंतजामी से भड़के लोग त्योहार के दिनों में ही सड़कों पर उतर आए और चक्काजाम कर दिया.

गैस किल्लत ने बिगाड़ा त्योहार का स्वाद

ईद के मौके पर जब घरों में पकवान और मांस पकाने की तैयारियां थीं, तब कराची के बड़े हिस्से में गैस सप्लाई पूरी तरह ठप रही. फेडरल बी एरिया के निवासी मुहम्मद आसिफ ने अपना दर्द बयां करते हुए कहा कि गैस का प्रेशर इतना कम था कि मांस पकाना तो दूर, हम चाय के लिए पानी तक नहीं उबाल पा रहे थे. नॉर्थ कराची की फरीदा बेगम को बच्चों के लिए खाना बनाने के लिए अपनी बहन से गैस सिलेंडर उधार मांगना पड़ा. उन्होंने रुआंसे होकर पूछा कि यह कैसी ईद है? वहीं सदर इलाके के एक नागरिक ने बताया कि घर में खाना न बन पाने के कारण उन्हें पूरा मांस एक रेस्टोरेंट में ले जाकर पकवाना पड़ा, जिसके लिए उनसे भारी-भरकम पैसे वसूले गए. हालांकि, 'सुई सदर्न गैस कंपनी' (SSGC) के प्रवक्ता ने बेशर्मी से दावा किया कि ईद पर निर्बाध सप्लाई दी गई और उन्हें कोई शिकायत नहीं मिली.

कुर्बानी का मांस धोने तक की किल्लत

शहर के वॉटर इन्फ्रास्ट्रक्चर ने भी नागरिकों को पूरी तरह दगा दे दिया. 'कराची वॉटर एंड सीवरेज कॉर्पोरेशन' के रोज 650 मिलियन गैलन पानी सप्लाई के दावे कागजी साबित हुए. लांधी की रहने वाली साइमा बीबी ने बताया कि पिछले तीन दिनों से पानी की एक बूंद नहीं मिली. मजबूरी में हमें ईद के लिए 8000 पाकिस्तानी रुपये का पानी का टैंकर खरीदना पड़ा. सौदाबाद की एक महिला ने रोते हुए कहा कि चांद रात से बच्चे नहा नहीं पाए हैं. इस साल हमने खुशियां नहीं, सिर्फ तकलीफें बांटी हैं. न्यू कराची के एक अन्य नागरिक ने बताया कि पानी न होने के कारण कुर्बानी का मांस घंटों बाल्टियों में सड़ता रहा, क्योंकि उसे धोने के लिए भी पानी मयस्सर नहीं था. मलीर, गुलशन-ए-इकबाल और पुराने शहर के इलाकों का भी यही हाल रहा.

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बिजली गुल होने से फ्रिज में सड़ गया मांस

भीषण गर्मी के बीच के-इलेक्ट्रिक (K-Electric) के ग्रिड फेल होने से स्थिति और खौफनाक हो गई. ल्यारी के एक निवासी ने बताया कि बिजली न होने से उनका आर्थिक नुकसान भी हुआ. उन्होंने सुबह कुर्बानी दी थी, लेकिन फ्रिज को दिनभर में सिर्फ 6 से 8 घंटे बिजली मिलने के कारण शाम तक मांस खराब होने लगा. हिजरत कॉलोनी के इमरान खोखर ने कहा कि हम पसीने में तरबतर पंखे बंद करके बैठे रहे. बिजली दिनभर आंख-मिचौली खेलती रही. सरकारी दावों और जमीनी हकीकत के इस क्रूर मजाक से जब नागरिकों के सब्र का बांध टूटा, तो कई इलाकों में लोग सड़कों पर उतर आए. आक्रोशित जनता ने मुख्य मार्गों को जाम कर बिजली-पानी प्रदाताओं और सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी की.

ताजा जानकारी के अनुसार, ईद-उल-अजहा (बकरीद) के बाद शहर में हालात बदतर हो गए हैं. नागरिकों की लापरवाही, नगर निकायों के लचर प्रदर्शन और चारों तरफ फैले मलबे के कारण पूरा महानगर एक बड़े स्वच्छता संकट की चपेट में है. भीषण गर्मी और उमस ने सड़कों पर बिखरे 1.4 लाख टन से अधिक जानवरों के अवशेषों को सड़ा दिया है, जिससे पूरी हवा जहरीली हो गई है. रिहायशी इलाकों में रहने वाले लोगों के लिए अब अपने ही घरों में सांस लेना दूभर हो गया है.

43 अरब का बजट, फिर भी गलियों में सड़ रही गंदगी

'सिंध सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट बोर्ड' (SSWMB) ने मुख्य रास्तों से तो कचरा हटाने का दावा किया, लेकिन तंग गलियों और मोहल्लों को उनके हाल पर छोड़ दिया. बुधवार से लेकर शुक्रवार तक शहर का एक बड़ा हिस्सा सड़े-गले कचरे की तीखी और घिनौनी बदबू से बेहाल रहा। उमस के कारण अवशेषों से निकलने वाली चर्बी पिघलकर सड़कों पर फैल गई, जिसने देश के ढहते शहरी बुनियादी ढांचे की पोल खोलकर रख दी.

प्रशासन की इस नाकामी पर विपक्ष ने तीखा हमला बोला है. जमात-ए-इस्लामी (JI) के प्रमुख हाफिज नईम-उर-रहमान ने प्रांतीय सरकार पर भ्रष्टाचार और नाकामी का आरोप लगाते हुए कहा कि 43 अरब रुपये का विशाल बजट होने के बावजूद नागरिकों को कचरा हटवाने के लिए अलग से निजी तौर पर पैसे देने पड़ रहे हैं. मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट पाकिस्तान (MQM-P) ने भी लांधी, कोरंगी, मलिर, ओरंगी और लियाकताबाद जैसे दर्जनों इलाकों की सूची जारी करते हुए कहा कि स्वच्छता व्यवस्था पूरी तरह ठप हो चुकी है.

जमीनी हकीकत से बेखबर मेयर ने किया बड़ा दावा

जनता के भारी आक्रोश और विपक्ष के तीखे हमलों के बीच, कराची के मेयर बैरिस्टर मुर्तजा वहाब का रवैया हैरान करने वाला रहा. त्योहार के दिनों में शहर का दौरा करने के बाद उन्होंने सफाई व्यवस्था पर पूरी तरह संतोष व्यक्त किया. मेयर ने आधिकारिक बयान में कहा कि मैं खुद एसएसडब्ल्यूएमबी की टीमों के साथ सड़कों पर मौजूद रहा. इस साल कर्मचारियों ने असाधारण रूप से अच्छा काम किया है और स्थिति पूरी तरह नियंत्रण में है.

1.4 लाख टन से ज्यादा मलबे का दावा

सरकारी एजेंसी SSWMB द्वारा जारी किए गए आंकड़ों के मुताबिक, इस विशेष अभियान के तहत कुल 142,816 टन कचरे और जानवरों के अवशेषों को शराफी GTS और लैंडफिल साइट्स में दफनाया गया. इस कचरे में 64,122 टन जानवरों के अवशेष और 78694 टन अन्य हिस्से शामिल थे. संस्था ने दावा किया है कि पूरे शहर में 99 कलेक्शन पॉइंट्स और 9 गहरी खाइयां बनाई गई थीं. इसके अलावा बदबू दूर करने के लिए मुख्य सड़कों पर गुलाब जल, चूना और कीटाणुनाशक पाउडर के छिड़काव के साथ-साथ धुआं करने (fumigation) का काम भी किया गया. हालांकि, जमीनी स्तर पर कराची के नागरिक अब भी जहरीली बदबू और महामारी के खतरे से जूझ रहे हैं.