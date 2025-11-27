Karachi Crime: पाकिस्तान की आर्थिक राजधानी कराची में अपराध चरम पर है. ताजा मामले में बालदिया टाउन स्थित एक नाई की दुकान में हथियारबंद बदमाश घुस आया, जिसने ग्राहकों को बंदूक की नोक पर बंधक बनाकर कीमती सामान लूट लिया. स्थानीय मीडिया के अनुसार कराची पुलिस ने गुरुवार को इसकी पुष्टि की. सोशल मीडिया पर वायरल सीसीटीवी फुटेज में दिख रहा है कि एक लुटेरा पिस्तौल लहराते हुए दुकान में प्रवेश करता है. उसे देखते ही ग्राहक और नाई डर के मारे बैठ जाते हैं. इसके बाद बदमाश एक-एक व्यक्ति की तलाशी लेकर उनके मोबाइल फोन और नकदी लेकर फरार हो जाता है. पुलिस को शक है कि दुकान के बाहर मोटरसाइकिल पर उसका साथी इंतजार कर रहा था. इसके पहले 26 नवंबर को कराची पुलिस ने एक ड्राइवर को गिरफ्तार किया था, जो अपने ही मालिक से वसूली की मांग कर रहा था.

पाकिस्तान में स्ट्रीट क्राइम में कमी के दावे की खुली पोल

कानून प्रवर्तन एजेंसियां भले ही शहर में स्ट्रीट क्राइम में कमी के दावे कर रही हों, लेकिन लगातार हो रहे अपराध इन दावों पर सवाल खड़े कर रहे हैं. अधिकारियों ने अपराध रोकथाम में सीसीटीवी कैमरों की भूमिका पर जोर दिया है, लेकिन विश्लेषकों का मानना है कि 2025 भी साल 2024 की तरह ही कराची के निवासियों के लिए अपराध के खौफ के बीच बीत रहा है. पुलिस के पिछले साल जारी आंकड़ों के अनुसार, वर्ष 2022 से 2024 के बीच कराची में स्ट्रीट अपराधियों द्वारा 250 से अधिक लोगों की गोली मारकर हत्या कर दी गई और 1052 लोग घायल हुए.

शहर में कई परिवारों ने अपराध की वजह से अपने परिजनों को खो दिया है, जबकि बाकी लोग हर दिन यह डर लेकर जी रहे हैं कि अगला शिकार वे न हों. जियो न्यूज की एक रिपोर्ट के मुताबिक, शहर के निवासी दावा करते हैं कि कराची की कोई भी सड़क सुरक्षित नहीं रही. यहां तक कि व्यस्त बाजारों और दिनदहाड़े भी अपराधी निर्भीक होकर वारदातें अंजाम दे रहे हैं. कराची में बढ़ते अपराध के कारण लोग भय और असुरक्षा के माहौल में जीने को मजबूर हैं, जबकि अपराधियों का मनोबल लगातार बढ़ता दिख रहा है.