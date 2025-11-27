Advertisement
trendingNow13020875
Hindi Newsपाकिस्तान-चीन

कंगाल देश-बेहाल लोग! पाकिस्‍तान में दिनदहाड़े हो रही लूट, नाई की दुकान को भी नही बख्श रहे लोग

पाकिस्तान की आर्थिक राजधानी कराची में स्ट्रीट क्राइम लगातार बढ़ता जा रहा है. ताजा घटना बालदिया टाउन की है, जहां दिनदहाड़े एक हथियारबंद बदमाश नाई की दुकान में घुस आया और ग्राहकों को बंदूक की नोक पर बंधक बनाकर उनके मोबाइल फोन और नकदी लूटकर फरार हो गया.

Written By  Shashank Shekhar Mishra|Last Updated: Nov 27, 2025, 09:16 PM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

कंगाल देश-बेहाल लोग! पाकिस्‍तान में दिनदहाड़े हो रही लूट, नाई की दुकान को भी नही बख्श रहे लोग

Karachi Crime: पाकिस्तान की आर्थिक राजधानी कराची में अपराध चरम पर है. ताजा मामले में बालदिया टाउन स्थित एक नाई की दुकान में हथियारबंद बदमाश घुस आया, जिसने ग्राहकों को बंदूक की नोक पर बंधक बनाकर कीमती सामान लूट लिया. स्थानीय मीडिया के अनुसार कराची पुलिस ने गुरुवार को इसकी पुष्टि की. सोशल मीडिया पर वायरल सीसीटीवी फुटेज में दिख रहा है कि एक लुटेरा पिस्तौल लहराते हुए दुकान में प्रवेश करता है. उसे देखते ही ग्राहक और नाई डर के मारे बैठ जाते हैं. इसके बाद बदमाश एक-एक व्यक्ति की तलाशी लेकर उनके मोबाइल फोन और नकदी लेकर फरार हो जाता है. पुलिस को शक है कि दुकान के बाहर मोटरसाइकिल पर उसका साथी इंतजार कर रहा था. इसके पहले 26 नवंबर को कराची पुलिस ने एक ड्राइवर को गिरफ्तार किया था, जो अपने ही मालिक से वसूली की मांग कर रहा था.

पाकिस्तान में स्ट्रीट क्राइम में कमी के दावे की खुली पोल

कानून प्रवर्तन एजेंसियां भले ही शहर में स्ट्रीट क्राइम में कमी के दावे कर रही हों, लेकिन लगातार हो रहे अपराध इन दावों पर सवाल खड़े कर रहे हैं. अधिकारियों ने अपराध रोकथाम में सीसीटीवी कैमरों की भूमिका पर जोर दिया है, लेकिन विश्लेषकों का मानना है कि 2025 भी साल 2024 की तरह ही कराची के निवासियों के लिए अपराध के खौफ के बीच बीत रहा है. पुलिस के पिछले साल जारी आंकड़ों के अनुसार, वर्ष 2022 से 2024 के बीच कराची में स्ट्रीट अपराधियों द्वारा 250 से अधिक लोगों की गोली मारकर हत्या कर दी गई और 1052 लोग घायल हुए.
शहर में कई परिवारों ने अपराध की वजह से अपने परिजनों को खो दिया है, जबकि बाकी लोग हर दिन यह डर लेकर जी रहे हैं कि अगला शिकार वे न हों. जियो न्यूज की एक रिपोर्ट के मुताबिक, शहर के निवासी दावा करते हैं कि कराची की कोई भी सड़क सुरक्षित नहीं रही. यहां तक कि व्यस्त बाजारों और दिनदहाड़े भी अपराधी निर्भीक होकर वारदातें अंजाम दे रहे हैं. कराची में बढ़ते अपराध के कारण लोग भय और असुरक्षा के माहौल में जीने को मजबूर हैं, जबकि अपराधियों का मनोबल लगातार बढ़ता दिख रहा है.

Add Zee News as a Preferred Source
About the Author
author img
Shashank Shekhar Mishra

ज़ी न्यूज में बतौर सब एडिटर कार्यरत. देश की राजनीति से लेकर दुनिया के बनते-बिगड़ते सत्ता समीकरणों एवं घटनाओं को कवर करते हैं. पत्रकारिता में 5 वर्षों का अनुभव है. इससे पहले टाइम्स नाउ नवभारत, जागरण...और पढ़ें

TAGS

Pakistan

Trending news

पंजाब में जमीन-जायदाद की होगी ‘ईजी रजिस्ट्री’, राजस्व सुधारों की दिशा में अनूठी पहल
Punjab
पंजाब में जमीन-जायदाद की होगी ‘ईजी रजिस्ट्री’, राजस्व सुधारों की दिशा में अनूठी पहल
चक्रवाती तूफान 'सेन्यार' लाएगा भयानक आपदा? इन राज्यों को IMD का अलर्ट
Weather
चक्रवाती तूफान 'सेन्यार' लाएगा भयानक आपदा? इन राज्यों को IMD का अलर्ट
ओछी राजनीति कर रहा है विपक्ष... 'IIT Bombay' पर भड़के बीजेपी नेता राम कदम, दिया जवाब
maharashtra news in hindi
ओछी राजनीति कर रहा है विपक्ष... 'IIT Bombay' पर भड़के बीजेपी नेता राम कदम, दिया जवाब
असम में दूसरी शादी करने वाले तो नपेंगे ही, 'दावत' खाने वाले भी जाएंगे जेल!
Assam
असम में दूसरी शादी करने वाले तो नपेंगे ही, 'दावत' खाने वाले भी जाएंगे जेल!
मच्छरों का करेगा सफाया, डेंगू नहीं भटकेंगा पास; IIT ने बनाया खास किस्म का डिटर्जेंट
IIT Delhi
मच्छरों का करेगा सफाया, डेंगू नहीं भटकेंगा पास; IIT ने बनाया खास किस्म का डिटर्जेंट
विपक्षी नेताओं के एक्स अकाउंट की लोकेशन विदेश मिली तो भड़क उठी बीजेपी, उठाए सवाल
political news in hindi
विपक्षी नेताओं के एक्स अकाउंट की लोकेशन विदेश मिली तो भड़क उठी बीजेपी, उठाए सवाल
मालवण में 25 लाख कैश! निलेश राणे का स्टिंग वायरल; BJP-शिंदे गुट में तनातनी जारी
Maharashtra
मालवण में 25 लाख कैश! निलेश राणे का स्टिंग वायरल; BJP-शिंदे गुट में तनातनी जारी
'उन्हें समझना चाहिए कि संविधान देश की आत्मा है...', BJP ने कांग्रेस को घेरा
BJP
'उन्हें समझना चाहिए कि संविधान देश की आत्मा है...', BJP ने कांग्रेस को घेरा
पंजाब पुलिस की बड़ी कामयाबी; मुठभेड़ में मारा गया बादल, लगा था हत्या का आरोप
Punjab news
पंजाब पुलिस की बड़ी कामयाबी; मुठभेड़ में मारा गया बादल, लगा था हत्या का आरोप
व्हाइट कॉलर टेरर मॉड्यूल के खुलासे के बाद हैंडलर नए तरीके से हुए एक्टिव!
Kashmir white collar terror module
व्हाइट कॉलर टेरर मॉड्यूल के खुलासे के बाद हैंडलर नए तरीके से हुए एक्टिव!