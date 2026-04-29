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पाकिस्तान में रसोई गैस नहीं तो गुब्बारा ही सही? कराची में मजबूरी बनी जानलेवा ट्रेंड

LPG Crisis in Karachi: पाकिस्तान के कराची में बढ़ते गैस संकट ने आम लोगों की जिंदगी को गंभीर रूप से प्रभावित कर दिया है. खासकर ओरंगी टाउन और मोमिनाबाद जैसे इलाकों में, लगातार गैस लोडशेडिंग और कम प्रेशर के कारण लोग खाना पकाने के लिए प्लास्टिक गुब्बारों में गैस भरकर स्टोर करने लगे हैं. यह तरीका लोगों की मजबूरी को दर्शाता है.

Written By  Ravindra Singh|Last Updated: Apr 29, 2026, 07:56 AM IST
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पाकिस्तान में रसोई गैस नहीं तो गुब्बारा ही सही? (Photo - AI)
पाकिस्तान में रसोई गैस नहीं तो गुब्बारा ही सही? (Photo - AI)

ईरान और अमेरिका के बीच बढ़ते तनाव ने दुनिया भर में बेचैनी फैला दी है, लेकिन पाकिस्तान के कराची शहर में इसकी मार कुछ अलग ही तरीके से महसूस की जा रही है. यहां की तंग गलियों में इन दिनों सिर्फ महंगाई या सियासत की नहीं, बल्कि रसोई गैस की कमी की चर्चा है, और यह चर्चा अब डर में बदल चुकी है. हर घर में एक ही सवाल गूंज रहा है- आज चूल्हा जलेगा या नहीं? गैस की किल्लत ने लोगों की दिनचर्या को पूरी तरह उलट-पुलट कर दिया है. सुबह उठते ही लोग सिलेंडर या पाइपलाइन में गैस आने का इंतजार करते हैं, लेकिन ज्यादातर वक्त निराशा ही हाथ लगती है.

हालात इतने खराब हो चुके हैं कि लोग मजबूरी में खतरनाक रास्ते अपनाने लगे हैं. कोई अवैध कनेक्शन जोड़ रहा है, तो कोई पुराने सिलेंडरों से किसी तरह गैस निकालने की कोशिश कर रहा है. उन्हें पता है कि यह जोखिम भरा है, लेकिन भूख और जरूरत के आगे डर छोटा पड़ जाता है. कराची की इन गलियों में अब खामोशी भी एक कहानी कहती है. एक ऐसी कहानी, जहां लोग हर दिन एक नए संघर्ष के साथ उठते हैं, सिर्फ इस उम्मीद में कि शायद आज उनके घर का चूल्हा जल जाए. ARY न्यूज की रिपोर्ट के मुताबिक, कराची के कई इलाकों खासतौर पर ओरंगी टाउन और  मोमिनाबाद में अब एक खतरनाक ट्रेंड देखने को मिल रहा है. लोग गैस को प्लास्टिक के गुब्बारों में भरकर जमा कर रहे हैं. सुनने में यह किसी फिल्मी सीन जैसा लग सकता है, लेकिन यह हकीकत है.

ये खतरनाक गुब्बारे ही अब आखिरी उम्मीद

कहानी हर घर की लगभग एक जैसी है, दिनभर चूल्हा ठंडा रहता है, और जैसे ही कुछ देर के लिए गैस आती है, पूरा घर हरकत में आ जाता है. लोग तुरंत उन खास प्लास्टिक गुब्बारों को निकालते हैं और उनमें गैस भर लेते हैं. यही गुब्बारे फिर पूरे दिन का सहारा बनते हैं. चाय से लेकर खाना तक, सब इन्हीं के भरोसे. एक स्थानीय निवासी ने बताया, 'इसके अलावा और कोई रास्ता नहीं बचा. गैस आती ही नहीं और अगर आती है तो इतनी कम कि सीधे इस्तेमाल ही नहीं कर सकते. ये गुब्बारे ही आखिरी उम्मीद हैं.' बाजार में ये गुब्बारे 1000 से 1500 रुपये तक में बिक रहे हैं, और अब यह मजबूरी का सामान बन चुके हैं, न कि कोई विकल्प.

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चलते-फिरते बम से कम नहीं है ये गुब्बारे

लेकिन इस जुगाड़ के पीछे जो खतरा छिपा है, वो किसी को भी डरा सकता है. प्लास्टिक में भरी गैस किसी 'चलते-फिरते बम' से कम नहीं. जरा सी चिंगारी, हल्की सी गर्मी या मामूली घर्षण… और सब कुछ पल भर में तबाह हो सकता है. घनी आबादी वाले इन इलाकों में तो इसका खतरा कई गुना बढ़ जाता है. घर के कोनों में रखे ये गैस भरे गुब्बारे अब लोगों के लिए सहारा भी हैं और खतरा भी. हर पल यह डर बना रहता है कि कहीं कोई हादसा न हो जाए. जानकारों ने प्रशासन से तुरंत दखल देने की मांग की है, ताकि इस जोखिम भरे तरीके को रोका जा सके.

धीरे-धीरे खतरे में तब्दील हो रहा ये 'गैस का संकट'

इस पूरी तस्वीर का एक बड़ा पहलू भी है. जानकार मानते हैं कि यह सिर्फ शहर की समस्या नहीं, बल्कि वैश्विक हालात से भी जुड़ी हुई है. स्ट्रेट ऑफ होर्मुज में बढ़ता तनाव और अमेरिका और ईरान के बीच टकराव का असर तेल और गैस सप्लाई पर साफ दिख रहा है. कराची में जो हो रहा है, वह सिर्फ एक शहर की कहानी नहीं है बल्कि यह उस मजबूरी की तस्वीर है, जहां लोग रोजमर्रा की जिंदगी चलाने के लिए अपनी ही सुरक्षा से समझौता कर रहे हैं. गैस का यह संकट अब सिर्फ परेशानी नहीं रहा, बल्कि धीरे-धीरे एक खामोश खतरे में बदलता जा रहा है.

यह भी पढ़ेंः क्या मर गया मसूद अजहर? टेरर चैप्टर का The End ! पाकिस्तानी सेना के आदेश से हड़कंप

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Ravindra Singh

रवींद्र प्रताप सिंह ने साल 2015 में जागरण.कॉम से डिजिटल मीडिया में कदम रखा मौजूदा समय वो ज़ी न्यूज डिजिटल में चीफ सब एडिटर हैं. अगस्त 2025 में उन्होंने ज़ी न्यूज ज्वाइन किया है. रवींद्र देश और दुनि...और पढ़ें

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