कराची की जेल में धांय-धांय चली गोलियां, भाग निकले 200 से ज्यादा कैदी, कई खूंखार आतंकी शामिल

Jail Break in Karachi: पाकिस्तान के कराची शहर में मंगलवार को भूकंप के तौर पर आई आपदा कैदियों के लिए अवसर में बदल गई. भूकंप के तेज झटकों के बाद जब 800 के करीब कैदियों को एक जगह इकट्ठा किया गया तो उसी दौरान वहां बवाल हो गया.कैदियों ने मौका देख सिक्योरिटी गार्ड्स पर हमला बोल दिया. फायरिंग और हाथापाई के बीच 213 खूंखार कैदी भाग निकले. इसमें कई आतंकवादी भी बताए जाते हैं.

कराची की मालिर जेल में ये घटना हुई. जेल तोड़कर भागने के दौरान तमाम कैदी और सिक्योरिटी गार्ड घायल भी हुए हैं, जिन्हें अस्पताल में भर्ती कराना पड़ा. बड़े पैमाने पर अपराधी भाग निकलने के बाद कराची में अलर्ट जारी किया गया और सर्च ऑपरेशन चलाया गया. इसमें 76 कैदियों को अलग-अलग इलाकों से दबोच लिया गया है.

पाकिस्तान के कराची शहर में पिछले 24 घंटे में भूकंप के तीन झटके महसूस हुए. कराची की जेल में भी झटकों के बाद कैदियों को बैरक से निकालकर खुले इलाके में लाया गया. उस वक्त वहां 800 से 1000 के बीच कैदी इकट्ठा थे.तभी कुछ कैदियों ने सिक्योरिटी गार्ड्स की रायफल छीनकर गोलीबारी शुरू कर दी. इससे अफरातफरी मच गई और कैदियों को भागने का मौका मिल गया.

मुख्य दार से भागे कैदी

रिपोर्ट के अनुसार,सुरक्षाकर्मियों की तादाद 15 से 20 के आसपास थी. इसी बीच कैदियों ने खतरनाक साजिश रची.सिक्योरिटी गार्ड के हथियारों को छीनकर कैदियों ने जबरदस्ती गेट खुलवाया और फायरिंग करते हुए भाग निकले. सिंध प्रांत के होम मिनिस्टर ने भी माना कि इस दौरान सुरक्षा चूक हुई.

सर्च ऑपरेशन जारी

इन कैदियों में खूंखार हत्यारोपी, आतंकियों के नाम होने के बाद कराची पुलिस और पाकिस्तान सेना ने तलाशी अभियान छेड़ा और 24 घंटे के भीतर 76 कैदियों को दबोच लिया. जेल ब्रेक के बाद कराची के हाईवे में जगह-जगह चेकपोस्ट बनाने के साथ तस्वीरें भी जारी की गई हैं. पाकिस्तान की जेलों में पहले भी ऐसी घटनाएं होती रही हैं. इससे पहले तालिबान आतंकियों ने डेरा इस्माइल खान जिला कारागार पर धावा बोला था और 2 सौ से ज्यादा कैदियों को भगाकर ले गए थे.

