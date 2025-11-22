पाकिस्तान का इकलौता शहर जिसका मुंबई जैसा रुतबा, लेकिन हालत दुनिया के सबसे गरीब देश जैसी!

Karachi crisis: पाकिस्तान की आर्थिक राजधानी कहे जाने वाली कराची सिटी के हालात इतने खराब है कि अबतक गृह युद्ध नहीं छिड़ा यही गनीमत है. भारत से तुलना करनी होती है तब पाकिस्तान कराची की तुलना मुंबई से करता है. पाकिस्तानी इकॉनमी में बड़ा योगदान देने वाली कराची मुंबई के आगे कहीं नहीं ठहरती. आज कराची मानो 'कांगो' जैसी हो गई है. बारिश में टापू बन जाती है. पब्लिक बूंद-बूंद पानी को तरस रही है. बिजली सप्लाई तक ऊपरवाले के भरोसे है. सिडनी समुद्र के खारे पानी को पीने वाले पानी में बदल लेती है. कई शहर ऐसा कर लेते हैं लेकिन कराची में लाखों लोग गंदा पानी पीने को मजबूर है. हालात इतने बदतर है कि कई बच्चों की मौत हो चुकी है.

'हेल्थ इमरजेंसी के बीच हालात गरीब देश जैसी'

'डॉन' की रिपोर्ट के मुताबिक दूषित पानी से सबसे ज्यादा मौतें आयोजित एक अंतिम संस्कार सभा के दौरान लोगों के दूषित पानी और उससे बने भोजन के कुछ दिन बाद हुईं. कराची के अधिकारियों ने हेल्थ इमरजेंसी लगाते हुए सभी स्थानीय अस्पतालों को हाई अलर्ट पर रखा गया है. रेस्क्यू 1122 एम्बुलेंस सेवा को स्टैंडबाय पर रखा गया है, जबकि जिला स्वास्थ्य अधिकारी (डीएचओ) स्थिति की निगरानी कर रहे हैं.

मालिर के जिला स्वास्थ्य अधिकारी डॉ इमदाद चन्ना ने कहा, 'प्रकोप भारी है जो जमशोरो में शुरू हुआ. डुंबा गोथ और मुराद मेमन गोथ के अस्पताल भी घटना से जुड़े कई मरीजों का इलाज कर रहे हैं. दरअसल ग्रामीण एक खुले भूमिगत टैंक के पानी पर निर्भर थे, वहां भारी प्रदूषण था. पानी के कई नमूनों की जांच लैब में हो रही है. अनगिनत लोग गैस्ट्रोएंटेराइटिस जिसे आम तौर पर 'पेट का फ्लू' कहा जाता है उसके शिकार हो चुके हैं. असुरक्षित भोजन और प्रदूषित पानी से हो रही बीमारियों के चलते लोग दस्त, उल्टी और बुखार से परेशान हैं.

कैसे बिगड़े हालात?

कराची के लोग लगातार बिजली कटौती का भी सामना करने को मजबूर हैं. इसके चलते पानी की सप्लाई नहीं हो पा रही है. कराची वाटर एंड सीवरेज कॉरपोरेशन के प्रवक्ता ने कहा, 'शहर के महत्वपूर्ण के-3 पंपिंग स्टेशन में गुरुवार रात एक बड़ी इलेक्ट्रिकल खराबी आ गई था जो 41 घंटे की बिजली कटौती के बाद बिजली आपूर्ति के बहाल होने के एक दिन बाद हुई. बिजली बहाली के फौरन, तारों में फिर से खराबी आई तो पंपिग स्टेशन फिर से बंद करना पड़ा. इससे जल संकट और गहरा गया. ये 'जल त्रासदी' फैज़ मुहम्मद बुर्रो गोथ में घटी, जो कराची के बहरिया टाउन के पास स्थित है, जो थाना बोला खान, जिला जमशोरो में आता है. लोगों का हाल बेहाल है.