या अल्लाह! पाकिस्तान में भी हालात बेकाबू, करतारपुर साहिब गुरुद्वारे में भी घुसा पानी, सामने आईं 'जलजले' की तस्वीरें

Pakistan Flood: भारत के साथ-साथ पाकिस्तान में भी मूसलाधार मानसूनी बारिश की वजह से हालात हाथ से बाहर हो गए हैं. कई जगहों पर बाढ़ जैसे हालात बने हुए हैं. इसी में जून 2025 से अब तक 800 से ज्यादा लोग बारिश और सैलाब के चलते पाकिस्तान में अपनी जान गंवा चुके हैं. यहां तक कि पानी अब गुरुद्वारा श्री करतारपुर साहिब में भी घुस गया है.

तेज बारिश और उसके बाद रावी नदी में भारी मात्रा में पानी छोड़े जाने की वजह से आई बाढ़ से गुरद्वारा साहिब भी बुरी तरह प्रभावित हुआ है. बुधवार को अंतरराष्ट्रीय सीमा से लगभग 4.5 किलोमीटर दूर, नारोवाल स्थित ऐतिहासिक तीर्थस्थल में बाढ़ का पानी भर गया. वायरल हो रही तस्वीरों में करतारपुर साहिब गुरुद्वारा लगभग पूरी तरह जलमग्न दिखाई दे रहा है. इस गुरुद्वारे को भारत से जोड़ने वाला करतारपुर कॉरिडोर भी पानी से भरा हुआ है.

स्कूलों की छुट्टी

पाकिस्तानी मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक अधिकारियों ने ऐलान किया है कि पंजाब के बाढ़ प्रभावित जिले में स्कूल अनिश्चित काल के लिए बंद रहेंगे. अधिकारियों ने बताया कि सियालकोट, नारोवाल, गुजरात और पसरूर के सभी सरकारी और प्राइवेट स्कूल 27 अगस्त से अगली सूचना तक बंद रहेंगे.

पंजाब फौज की तैनाती

पंजाब के अनुरोध पर बाढ़ की स्थिति को देखते हुए केंद्रीय सरकार ने पंजाब के 8 जिलों में सेना तैनात कर दी है. केंद्रीय गृह मंत्रालय ने पंजाब के 8 बाढ़ प्रभावित जिलों में सेना तैनात करने के औपचारिक आदेश जारी किए हैं. पंजाब गृह विभाग ने कल केंद्रीय गृह मंत्रालय से बाढ़ प्रभावित जिलों में सेना तैनात करने का अनुरोध किया था. जिसके बाद सियालकोट, नरोवाल, हाफ़िज़ाबाद, सरगोधा, लाहौर, कसूर, ओकारा और फैसलाबाद में पाकिस्तानी सेना तैनात की है. जरूरत पड़ने पर पंजाब के किसी अन्य जिले में भी सेना तैनात की जा सकती है.

भारत की तरफ कैसे हैं हालात

भारत की तरफ डेरा बाबा नानक के पास धुस्सी तटबंध टूटने से पंजाब के गुरदासपुर जिले के कई गांव जलमग्न हो गए हैं, जिससे रावी नदी का पानी हजारों एकड़ खेती भूमि और घरों में भर गया है. मुख्यमंत्री भगवंत मान ने ऐलान किया है कि IMD के जरिए भारी बारिश की भविष्यवाणी की वजह से राज्य के सभी स्कूल 27 से 30 अगस्त तक बंद रहेंगे.