'US सैनिकों ने कराची में 12 पाकिस्तानी नागरिकों को मार डाला' फिर भी चुप हैं शहबाज-मुनीर? किससे खौफ में बंध गई घिग्घी; चूं तक नहीं निकाल पा रहा PAK

अमेरिका-इजरायल हमले में मौत के बाद पाकिस्तान में जमकर बवाल कटा. कराची में लोगों की भीड़ यूनाइटेड स्टेट्स कॉन्सुलेट के बाहर प्रदर्शन करने लगी. जिसके बाद अमेरिकी मरीन सिक्योरिटी गार्ड्स ने फायरिंग कर दी, जिसमें 10-12 पाकिस्तानी मारे जाने की रिपोर्ट है, लेकिन प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ और आर्मी चीफ आसिम मुनीर की तरफ से अभी तक एक भी सख्त शब्द इस मामले में नहीं बोला गया है, अब इस मामले में सवाल उठ रहे हैं.
कराची में यूनाइटेड स्टेट्स कॉन्सुलेट के बाहर हुए प्रदर्शन के दौरान कथित गोलीबारी में 12 पाकिस्तानी नागरिकों की मौत ने बड़ा विवाद खड़ा कर दिया है. रिपोर्ट्स के मुताबिक सरकार की प्रतिक्रिया बेहद सीमित रही, जिससे संप्रभुता और जवाबदेही को लेकर सवाल उठने लगे हैं. घटना ने पाकिस्तान की राजनीति और विदेश नीति दोनों को झकझोर दिया है. समझते हैं पूरी बात.
क्या हुआ कराची में?
पाकिस्तान के सबसे बड़े शहर कराची में हालात उस समय बिगड़ गए जब अमेरिकी वाणिज्य दूतावास के बाहर बड़ी संख्या में लोग प्रदर्शन के लिए जुटे. यह प्रदर्शन ईरान के सर्वोच्च नेता Ayatollah Ali Khamenei की मौत की खबर के बाद शुरू हुआ था, जिसने पूरे देश में भावनात्मक माहौल बना दिया. रिपोर्ट के मुताबिक प्रदर्शन के दौरान दूतावास परिसर के भीतर तैनात मरीन सिक्योरिटी गार्ड्स पर गोली चलाने के आरोप लगे. पाकिस्तानी मीडिया प्लेटफॉर्म brief.pk ने दावा किया कि इस घटना में कम से कम 12 नागरिकों की मौत हुई.
अस्पताल रिकॉर्ड ने बढ़ाया विवाद
घायलों और मृतकों को एधी रेस्क्यू सेवा के जरिए सिविल अस्पताल पहुंचाया गया. रिपोर्ट में कहा गया कि अस्पताल रिकॉर्ड में गोली लगने के स्पष्ट निशान दर्ज थे, जिससे यह बहस तेज हो गई कि आखिर भीड़ नियंत्रण के दौरान घातक बल का इस्तेमाल क्यों हुआ. यही बिंदु इस पूरे मामले को साधारण कानून-व्यवस्था की घटना से बड़ा राजनीतिक मुद्दा बना रहा है.
सरकार की चुप्पी पर सवाल
पाकिस्तान के गृह मंत्री Mohsin Naqvi ने मीडिया से बात तो की, लेकिन कथित गोलीबारी पर सीधे टिप्पणी नहीं की. वहीं प्रधानमंत्री Shehbaz Sharif ने खामेनेई की मौत पर प्रतिक्रिया दी, मगर कराची में नागरिकों की मौत पर सख्त कूटनीतिक कदम नजर नहीं आए. विश्लेषकों का कहना है कि पाकिस्तान के विदेश मंत्रालय की ओर से न तो अमेरिकी राजदूत को तलब किया गया और न ही औपचारिक विरोध दर्ज कराया गया, जिससे सरकार की प्राथमिकताओं पर बहस शुरू हो गई है.
पुराना मामला फिर याद आया
इस घटना की तुलना 2011 के Raymond Davis केस से की जा रही है, जब लाहौर में दो पाकिस्तानियों की मौत के बाद आरोपी को कूटनीतिक समझौते के तहत रिहा कर दिया गया था. आलोचकों का कहना है कि इतिहास खुद को दोहराता दिख रहा है. मामला सिर्फ एक प्रदर्शन या हिंसा का नहीं रह गया है. बहस अब इस बात पर है कि क्या पाकिस्तान अपनी जमीन पर अपने नागरिकों की सुरक्षा सुनिश्चित कर पा रहा है या अंतरराष्ट्रीय दबाव के सामने मजबूर नजर आ रहा है. इस मामले में brief.pk ने लिखा है कि "इस खामोशी से संप्रभुता, जवाबदेही और राज्य की प्राथमिकताओं पर गंभीर सवाल उठ रहे हैं. लोग कह रहे हैं, अब वक्त आ गया है साफ-साफ बोलने का. वरना ये आग और भड़केगी.