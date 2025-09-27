Advertisement
Hindi Newsपाकिस्तान-चीन

UNSC में बार-बार लड़खड़ाई ख्वाजा आसिफ की जुबान, सोशल मीडिया पर यूजर्स ने पाकिस्तानी रक्षा मंत्री की कर दी खिंचाई- Video

Khawaja Asif Fumbles at UNSC: पाकिस्तान के रक्षा मंत्री ख्वाजा आसिफ ने संयुक्त राष्ट्र प्रमुख एंटोनियो गुटेरेस की अध्यक्षता में आयोजित सत्र में कृत्रिम बुद्धिमत्ता (AI) और भारत-पाक तनाव के बारे में बात की. अपने भाषण के दौरान उन्होंने कई मौखिक गलतियां की साथ ही कई शब्दों का गलत उच्चारण भी किया जिसके कारण उन्हें फजीयत का सामना करना पड़ा.

 

Written By  Shashank Shekhar Mishra|Last Updated: Sep 27, 2025, 06:44 AM IST
Khawaja Asif: पाकिस्तानी रक्षा मंत्री ख्वाजा आसिफ संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में एआई इनोवेशन डायलॉग में अपने संबोधन के दौरान कम से कम 7 बार लड़खड़ाये. संयुक्त राष्ट्र महासचिव एंटोनियो गुटेरेस की अध्यक्षता में आयोजित इस संवाद में आसिफ ने AI और भारत-पाकिस्तान तनाव पर चर्चा की. हालांकि, ज्यादा ध्यान उनके भाषण के दौरान की गई मौखिक चूकों और गलत उच्चारणों ने खींचा. समाचार एजेंसी एएनआई द्वारा इंस्टाग्राम पर पोस्ट किए गए एक वीडियो में कम से कम 7 ऐसे पल आए जब ख्वाजा आसिफ लड़खड़ा गए. उन्हें लुभावनी जगह कहते सुना गया, फिर उन्होंने अपनी बात सुधारते हुए लुभावनी गति कहा. आसिफ ने कई शब्दों का गलत उच्चारण किया, जिनमें रिस्क को रिक्स, डेवलपमेंट को डेवलपमेट और फर्स्ट टाइम को सिस्ट टाइम कहना शामिल है. सिक्स पिल्लर्स कहते समय भी उनकी गलती हुई क्योंकि उन्होंने शुरुआत में सिक्स पिप-पिलर्स से शुरुआत की थी.

 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

सोशल मीडिया पर ट्रोल हो गए ख्वाजा आसिफ

इसके अतिरिक्त, पाकिस्तानी मंत्री को अस्थिरता और तकनीकी असमानताओं जैसे जटिल शब्दों से जूझते हुए सुना गया. ख्वाजा आसिफ की इस गलती के कारण उन्हें एक बार फिर सोशल मीडिया पर ट्रोल किया गया. एक यूजर ने लिखा कि ऑपरेशन सिंदूर ने उन्हें हिलाकर रख दिया. एक अन्य ने चुटकी लेते हुए कहा कि वह एक वाक्य भी ठीक से नहीं बोल सकता. एक अन्य यूजर ने लिखा कि ऐसे बोलती है जैसे उनकी क्रिकेट टीम खेलती है. एक इंस्टाग्राम यूजर ने कहा कि जब टीचर अचानक से आपको पढ़ने के लिए कहे. एक अन्य ने टिप्पणी की कि ऐसा प्रतीत होता है कि वह जो बातें कह रहे हैं, उन्हें लेकर वे अनिश्चित हैं. एक यूजर ने लिखा कि इसलिए इन वृद्ध और थके हुए लोगों को इस्तीफा दे देना चाहिए. वे अपने देश और पूरी दुनिया के लिए मदद से ज्यादा एक समस्या हैं.

बता दें, यह पहली बार नहीं है कि ख्वाजा आसिफ की गलतियों और विचित्र दावों के कारण उन्हें इंटरनेट उपयोगकर्ताओं द्वारा आलोचना का सामना करना पड़ा है. हाल ही में पाकिस्तान में आई भीषण बाढ़ के दौरान रक्षा मंत्री ने जनता के सामने एक अजीबोगरीब समाधान पेश किया. उन्होंने निचले इलाकों में रहने वाले लोगों से आग्रह किया कि वे बाढ़ के पानी को नालियों में बहाने के बजाय, कंटेनरों में भंडारित करें. उन्होंने पाकिस्तानियों से बाढ़ के पानी को नेमत के रूप में देखने का आह्वान किया. आसिफ ने कथित तौर पर एक पाकिस्तानी समाचार चैनल से कहा कि जो लोग बाढ़ जैसी स्थिति का विरोध कर रहे हैं, उन्हें बाढ़ का पानी अपने घर ले जाना चाहिए. लोगों को इस पानी को अपने घरों में, टबों और बर्तनों में जमा करना चाहिए. हमें इस पानी को नेमत के रूप में देखना चाहिए और इसलिए इसे जमा करना चाहिए.

IPL को लेकर भी ख्वाजा आसिफ ने कर दी थी गलत टिप्पणी  

बता दें, इस वर्ष की शुरुआत में ख्वाजा आसिफ ने दावा किया था कि पाकिस्तान के साइबर योद्धाओं ने इंडियन प्रीमियर लीग (IPL) मैच के दौरान भारत के एक क्रिकेट स्टेडियम में फ्लडलाइट्स बंद कर दी थीं. उन्होंने पाकिस्तानी विधानसभा में दावा किया कि भारत यह नहीं समझता कि यह सब पूरी तरह से पाकिस्तान की स्वदेशी तकनीक है. हमारे साइबर योद्धाओं ने भारत में बत्तियां बंद कर दीं और एक आईपीएल मैच को स्थगित करवा दिया, बांध का पानी खोल दिया... ये सभी साइबर हमले हमारे बच्चों द्वारा ही किए गए. जिसके बाद सोशल मीडिया पर लोगों ने आसिफ की खूब खिंचाई की. कुछ ने टिप्पणी की कि आपको बस इतना पता होना चाहिए - आईपीएल फ्लडलाइट्स वाई-फाई से नहीं, बल्कि सुरक्षित इलेक्ट्रिकल सिस्टम से चलती हैं. आप इन्हें घर के राउटर की तरह हैक नहीं कर सकते. एक अन्य ने लिखा कि मुझे नहीं पता था कि पाकिस्तान में साइबर की अलग अवधारणाएं और पाठ्यक्रम हैं!

Shashank Shekhar Mishra

ज़ी न्यूज में बतौर सब एडिटर कार्यरत. देश की राजनीति से लेकर दुनिया के बनते-बिगड़ते सत्ता समीकरणों एवं घटनाओं को कवर करते हैं. पत्रकारिता में 5 वर्षों का अनुभव है. इससे पहले टाइम्स नाउ नवभारत, जागरण...और पढ़ें

Pakistan

Trending news

