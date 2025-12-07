Advertisement
Hindi Newsपाकिस्तान-चीन

इमरान खान की पार्टी के एक नारे से हिल गई मुनीर की फौज, देने लगी धमकी; शहबाज के मंत्री ने भी कहा-'अब तो हद हो गई'

Khawaja Asif: पाकिस्तान में PTI की एक सांसद ने कहा कि अगर खान नहीं, तो पाकिस्तान नहीं, जिसके बाद पाकिस्तान में इमरान खान की पार्टी को लेकर शहबाज सरकार के मंत्री ने खूब खरी-खोटी सुनाई है. 

Written By  Abhinaw Tripathi |Last Updated: Dec 07, 2025, 08:02 AM IST
इमरान खान की पार्टी के एक नारे से हिल गई मुनीर की फौज, देने लगी धमकी; शहबाज के मंत्री ने भी कहा-'अब तो हद हो गई'

Imran Khan: पाकिस्तान के पूर्व पीएम इमरान खान इन दिनों काफी ज्यादा चर्चाओं में हैं, इमरान खान और सेना के बीच लगातार टकराव बढ़ता जा रहा है. पाकिस्तान सेना के प्रवक्ता लेफ्टिनेंट जनरल अहमद शरीफ चौधरी ने भी इमरान खान पर बड़ा आरोप लगाया था. वहीं अब शहबाज सरकार के मंत्री ख्वाजा आसिफ ने इमरान खान को लेकर कहा कि हाल में जो हुआ वह ताबूत में आखिरी कील साबित हुआ. इसके अलावा उन्होंने क्या कुछ कहा है, आइए जानते हैं. 

ताबूत का कील साबित हुआ
एक कॉन्फ्रेंस में इमरान खान को लेकर ISPR के कड़े शब्दों और रुख पर पाकिस्तान के डिफेंस मिनिस्टर ख्वाजा आसिफ ने कहा कि हाल में जो हुआ वह ताबूत में आखिरी कील साबित हुआ. उन्होंने हालात को इस मोड़ पर ला दिया है और इससे पहले, एस्टैब्लिशमेंट ने कभी इमरान खान से इस तरह बात नहीं की. साथ ही साथ कहा इमरान खान की बहन ने भारतीय मीडिया को इंटरव्यू दिया, इसकी वजह से पाकिस्तान की बेइज्जती हुई.

खान नहीं तो पाकिस्तान नहीं
इसके अलावा आरोप लगाते हुए आगे कहा कि PTI की सोच ऐसी है जिसकी वजह से पाकिस्तान पर हमला हो जाए, उनकी एक सांसद ने यहां तक कह दिया था कि अगर खान नहीं, तो पाकिस्तान नहीं. यानी उनके लिए इमरान खान से ज्यादा महत्वपूर्ण पाकिस्तान नहीं है, उन्होंने कहा कि PTI में किसी ने भी इस नारे की निंदा नहीं की, किसी ने इसका विरोध नहीं किया. इतना ही नहीं उन्होंने ये भी कहा कि PTI में पाकिस्तान के खिलाफ, फौज के खिलाफ और दूसरी राजनीतिक पार्टियों के खिलाफ जो कुछ भी कहा जाता है, सब चलता है, लेकिन किसी ने हल्के शब्दों में भी इसकी बुराई नहीं की. 

नहीं लड़ सकते लड़ाई
साथ ही साथ आगे कहा कि इस माहौल में आप आतंकवाद से किसी भी तरह की लड़ाई नहीं लड़ सकते हैं. अगर आप भारतीय मीडिया में पाकिस्तान के खिलाफ इंटरव्यू देंगे तो. आगे कहा कि हमने भी फौज की आलोचना की है, लेकिन कभी रेड लाइन पार नहीं की. इमरान खान के बयानों को लेकर तकरार जाती है. जिसे लेकर जनरल अहमद शरीफ का कहना है कि, यह व्यक्ति मानसिक रूप से बीमार है और अपनी इच्छाओं को पाकिस्तान के हितों से ऊपर रखता है.

क्या है मामला?
प्रेस कॉन्फ्रेंस में डीजी आईएसपीआर ने दावा किया कि इमरान खान की बहनों ने इंटरव्यू दिए, जिन्हें भारतीय टीवी चैनलों पर प्रसारित किया गया है. यह बात सेना के लिए चिंता का विषय है, क्योंकि सेना का आरोप है कि इससे पाकिस्तान का गलत संदेश बाहर जा रहा है.

