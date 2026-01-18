Pakistan: खैबर पख्तूनख्वा में हमलावरों का उत्पात, पुल को धमाकों से उड़ाया; कई गावों का टूटा संपर्क

Pakistan News: पाकिस्तान के खैबर पख्तूनख्वा प्रांत से एक हैरान करने वाली खबर सामने आई है. यहां पर उत्तर वजीरिस्तान जिले के एक गांव में कुछ हमलावरों ने देर रात एक धमाका कर दिया और एक महत्वपूर्ण पुल को विस्फोटकों से उड़ा दिया. इसके बाद आसपास के इलाकों से लोगों का संपर्क टूट गया है. घटना मीर अली तहसील में खुशाली (मकीना) गांव की बताई जा रही है.

इस धमाके के बाद क्षेत्र में अफरातफरी मच गई, इसके बाद घटनास्थल पर पुलिस पहुंची. मामले की जांच शूरू कर दी गई है. पुलिस के अनुसार, पुल टूटने से निवासियों को काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ा. पुल के क्षतिग्रस्त होने के बाद स्कूल जाने वाले बच्चों, मरीजों, बुजुर्गों और महिलाओं को सबसे अधिक परेशानियों का सामाना करना पड़ा है.

स्थानीय लोगों ने की घटना की निंदा

Add Zee News as a Preferred Source

इस घटना की स्थानीय निवासियों ने निंदा की है और अपराधियों की तत्काल गिरफ्तारी की मांग की है. अब स्थानीय लोगों से पुल की मरम्मत और सुरक्षा बढ़ाने की मांग की गई है. ध्यान दिया जाना चाहिए कि यह घटना हालिया महीनों में बुनियादी ढांचे पर बढ़ते हमलों की श्रृंखला का हिस्सा है, जिसमें 15 जनवरी को उत्तर वजीरिस्तान में एक पुल उड़ाया गया था. बता दें कि खैबर पख्तूनख्वा प्रांत में कुर्रम नदी पर एक महत्वपूर्ण पुल को अज्ञात हमलावरों ने विस्फोटकों से उड़ा दिया था. ये घटना उत्तरी वजीरिस्तान जिले में हुई थी.

यह भी पढ़ें: ट्रंप को EU की चेतावनी और मैक्रों ने भी कहा झुकेंगे नहीं, टैरिफ से हालात बिगड़े तो यूरोप देगा साझा जवाब

पहले भी कई पुलों को बनाया गया निशाना

स्थानीय सत्रों का हवाला देते हुए पाकिस्तानी अखबार डॉन ने बताया कि अज्ञात हमलावरों ने सुबह-सुबह पुल के नीचे भारी मात्रा में विस्फोटक लगा दिए थे. बताया जाता है कि शक्तिशाली धमाके की आवाज कई मील दूर तक सुनी गई, जिससे स्थानीय लोगों में डर और दहशत फैल गई. कुछ रिपोर्ट्स में बताया गया कि क्षतिग्रस्त पुल, जो इस क्षेत्र में एक महत्वपूर्ण संचार कड़ी के रूप में काम करता है, लोगों के लिए बड़ी मुश्किलें पैदा करने वाला है. इस पुल से रोजाना नागरिकों, मरीजों, छात्रों, व्यापारियों और सरकारी कर्मचारियों का आना जाना होता था. (इनपुट- आईएएनएस)

यह भी पढ़ें: 'हां, हजारों लोगों की मौत हुई लेकिन कारण हम नहीं US है', खामेनेई बोले- सुरक्षा बल अपना काम कर रहे थे