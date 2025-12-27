DNA: पाकिस्तान का वो सीएम...जो सिर्फ पिटता है! महीने में दूसरी बार हमला; आखिर ये हैं कौन?

Advertisement
Pakistan Politics: सोहेल अफरीदी पंजाब के चार प्रांतों में से एक के मुख्यमंत्री हैं. वो एक विधानसभा के भीतर जाना चाह रहे थे. लेकिन इमरान खान की पार्टी PTI से होने की वजह से उनकी बेइज्जती की गई, उन्हें धकेला गया, उनके साथ मारपीट की गई. भारत में तो दूसरे राज्य से आए मुख्यमंत्रियों का विधानसभा में स्वागत किया जाता है. 

Written By  Rachit Kumar|Last Updated: Dec 28, 2025, 12:35 AM IST
Asim Munir Pakistan: आसिम मुनीर की फौज एक तरफ TTP के खिलाफ लड़ाई में जुटी है, वहीं दूसरी तरफ आसिम मुनीर की एक लड़ाई इमरान खान के खिलाफ चल रही है. कहने को तो ये राजनीतिक लड़ाई है लेकिन इसमें मर्यादा का जरा भी ख्याल नहीं रखा जा रहा. यही वजह है कि पाकिस्तान के एक सूबे के मुख्यमंत्री के साथ मुनीर के इशारे पर मारपीट की गई.खैबर-पख्तूनख्वा प्रांत के मुख्यमंत्री सोहेल अफरीदी के साथ सुरक्षाकर्मियों ने ऐसा सलूक किया मानो उनकी कोई हस्ती ही नहीं है. ये बदसलूकी उस वक्त की गई जब सोहेल अफरीदी लाहौर में पंजाब विधानसभा के दौरे पर थे. यहां वो अपनी पार्टी के विधायकों से मिलने के लिए गए थे. लेकिन विधानसभा में मौजूद सुरक्षाकर्मियों ने उन्हें इसकी इजाजत नहीं दी. अफरीदी के साथ मौजूद उनके समर्थकों से भी मारपीट की गई. सुरक्षाकर्मियों ने उन्हें विधानसभा भवन से बाहर कर दिया.उन्हें धक्का दिया गया, गाली दी गई और वहां से भगा दिया गया.

पाक में मुख्यमंत्री की बेइज्जती

सोहेल अफरीदी पंजाब के चार प्रांतों में से एक के मुख्यमंत्री हैं. वो एक विधानसभा के भीतर जाना चाह रहे थे. लेकिन इमरान खान की पार्टी PTI से होने की वजह से उनकी बेइज्जती की गई, उन्हें धकेला गया, उनके साथ मारपीट की गई. भारत में तो दूसरे राज्य से आए मुख्यमंत्रियों का विधानसभा में स्वागत किया जाता है. लेकिन मुनीर की डिक्शनरी में विरोधियों की इज्जत है ही नहीं. इमरान खान के नाम पर तो मुनीर और भड़क जाता है.

एक महीने के भीतर दूसरी बार सोहेल अफरीदी से इस तरह की बदसलूकी की गई है. पिछले महीने भी सोहेल अफरीदी को घसीटा गया था, उनसे मारपीट की गई थी. वो इमरान खान से मिलने के लिए रावलपिंडी की अडियाला जेल के बाहर प्रदर्शन कर रहे थे. इसी दौरान उनके साथ बदसलूकी की गई.
पुलिस ने सोहेल अफरीदी और उनके साथ आए दूसरे नेताओं को आगे बढ़ने से रोक दिया. धक्का-मुक्की के दौरान पुलिसकर्मियों ने CM को लात-घूंसे भी मारे और जमीन पर गिरा दिया. और अब विधानसभा के भीतर मुख्यमंत्री से मारपीट की गई. उस राज्य में मारपीट हुई जहां की मुख्यमंत्री पाकिस्तान के प्रधानमंत्री की भतीजी मरियम नवाज है.

जब एक चुनी हुई सरकार के नुमाइंदे से इस तरह सलूक किया जाता है तो इससे पता चलता है कि पाकिस्तान का लोकतंत्र सेना के बूट के नीचे दबा हुआ है. सेना जब चाहे तब लोकतंत्र और चुने हुए नेताओं को कुचल सकती है. सेना की इस गुंडागर्दी का सबसे बड़ा शिकार सोहेल अफ़रीदी बन गए हैं. इन्हें जब चाहे तब मुनीर के इशारे पर पीटा जाता है, घसीटा जाता है और बेइज्जती की जाती है.

शुरू करने वाले हैं बड़ा आंदोलन

सोहेल अफरीदी, इमरान खान के निर्देश पर लाहौर आए हुए हैं. वो इमरान खान की रिहाई के लिए बड़ा आंदोलन शुरू करने वाले हैं. इसी वजह से सोहेल अफरीदी लाहौर में अपनी पार्टी के नेताओं और कार्यकर्ताओं से मिल रहे हैं. दूसरी तरफ मुनीर के इशारे पर पंजाब पुलिस ने लाहौर की सीमाओं को पूरी तरह सील कर दिया है. इमरान खान की पार्टी का दावा है कि उसके 1,000 से ज़्यादा कार्यकर्ताओं को गिरफ़्तार किया जा चुका है.

मुनीर के खिलाफ ये प्रदर्शन पाकिस्तान से लेकर इंग्लैंड तक चल रहा है. इंग्लैंड के ब्रैडफोर्ड में में भी PTI के कार्यकर्ताओं ने पाकिस्तान के कॉन्सुलेट के बाहर जोरदार प्रदर्शन किया. इस दौरान PTI की एक महिला कार्यकर्ता ने दावा किया कि मुनीर भी जल्द मारा जाएगा.

कार्यकर्ता ने क्यों लिया जिया उल हक का नाम 

यहां PTI की महिला कार्यकर्ता हवाई जहाज़ में जिस तानाशाह के मारे जाने की बात कर रही हैं, वो मोहम्मद जिया उल हक था. वही जिया उल हक जिसके नक्शे-क़दम पर इन दिनों आसिम मुनीर चल रहा है. 1988 में जिया उल हक एक रहस्यमय विमान दुर्घटना में मारा गया था.PTI की महिला कार्यकर्ता का दावा है कि ज़िया उल हक़ को जहाज़ में उड़ाया गया था. और अब मुनीर को कोई गाड़ी में उड़ाएगा. मौत का डर मुनीर को भी है. इसी वजह से वो बिना बुलेटप्रूफ जैकेट पहनकर कहीं नहीं निकलता.

