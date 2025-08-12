एक दिन चीन अमेरिका का गुरूर तोड़ देगा? सुपरसोनिक DF-100 का फुटेज जारी करके दिखाया ट्रेलर, पिक्चर अभी बाकी है...

China DF-100: चीन ने दुनिया की सबसे खतरनाक सुपरसोनिक मिसाइल का ट्रेलर दिखाकर सुपरपावर अमेरिका के छक्के छुड़ा दिए हैं. डिफेंस एक्सपर्ट्स ने कहा, अगर इसे शहरी इलाकों के पास लॉन्च किया जाए तो दुश्मनों के लिए इसे ढूंढना, पहचानना, निशाना बनाना और नष्ट करना ज़्यादा मुश्किल होगा’
Trending Photos
China DF-100 supersonic cruise missile: चीन ने अपनी रहस्यमयी DF-100 सुपरसोनिक क्रूज़ मिसाइल का दुर्लभ फुटेज जारी किया है. इस मिसाइल की वजह से चीन की जो ताकत बढ़ी है उसने न सिर्फ अमेरिका बल्कि पूरे पश्चिमी जगत को गंभीर चिंता में डाल दिया है. डीएफ-100 बेहद ताकतवर सुपरसोनिक मिसाइल है. इसकी फुटेज से इस मॉडल की पावर और खासियत दोनों पर नई बहस छिड़ गई है.
अमेरिका को रोक सकता है चीन!
चीन ने जितने कम समय में इसे दुनिया की नजरों से छिपाते हुए ये मुकाम हासिल किया उससे अमेरिका को चिंता सताने लगी है. एक्सपर्ट्स का कहना है कि ये मिसाइल किसी भी क्षेत्र में अमेरिकी युद्धपोतों और सैन्य ठिकानों की नकेल कस सकती है. यह धुंधला फुटेज 2019 में अपनी शुरुआत के बाद से मिसाइल के कुछ ही सार्वजनिक प्रदर्शनों में से एक है. पिछली बार, मिसाइल अपने प्रक्षेपण यान पर अस्पष्ट रही है, जिससे तकनीकी विशिष्टताओं और संचालन मॉडल का विश्लेषण करना मुश्किल हो गया है.
2 सेकेंड से लेकर 2 मिनट तक का फुटेज
सुपरसोनिक मिसाइल के मॉडल का एकमात्र पिछला आधिकारिक फुटेज केवल दो सेकंड का था जिसे साल 2019 में चीन की आर्मी PLA की रॉकेट फोर्स ने जारी किया गया था. हालांकि बाद में उसे हटा दिया गया था. अब मॉडल का नवीनतम फुटेज जो दो मिनट का है, उसे मंगलवार के दिन पीपुल्स लिबरेशन आर्मी की टीम ने आखिरकार उसे एक डॉक्यूमेंट्री के पांचवें और अंतिम एपिसोड का हिस्सा बताकर पोस्ट कर दिया.
दुर्लभ सार्वजनिक रिलीज
चाइना न्यूज सर्विस और राज्य समाचार एजेंसी सिन्हुआ से संबद्ध एकाउंट से डीएफ -100 क्रूज मिसाइल लॉन्च का वीडियो - 'रेयर पब्लिक रिलीज' के टाइटल के साथ साझा किया, जिससे इस हथियार के मॉडल की पुष्टि हो गई. ये आयोजन पीएलए की 98 वीं सालगिरह की कई इवेंट्स में से एक था.
FQA
सवाल- PLA कौन है?
जवाब- चीन की कम्युनिस्ट पार्टी की अगुवाई वाली चीन की सेना है.
सवाल- PLA क्या करने जा रही है?
जवाब- पीपुल्स लिबरेशन आर्मी 3 सितंबर को बीजिंग में दूसरे विश्व युद्ध में जापान पर चीन की विजय और फासीवाद के खिलाफ वैश्विक जीत की 80 वीं सालगिरह को चिह्नित करने के लिए एक परेड का आयोजिन करने जा रही है. पिछले हफ्ते की क्लिप में एक रॉकेट फोर्स ब्रिगेड को एक केबल संचार अभ्यास करते हुए दिखाया गया था जो सुबह होने से पहले शुरू हुआ था.